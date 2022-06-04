北海道二世古、大阪及白馬 港幣70餘萬元 實現日本置業夢

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大阪Osaka鄰近心齋橋及難波地鐵沿線，有著大都會的熱鬧和方便；北海道二世古 Niseko Hirafu及白馬Hakuba都是國際級城市及全年無休的度假勝地，也曾獲選為冬季奧運會場地。旅客可在此避暑、登山、玩熱氣球、越野車、踩單車、泛舟、參觀動物園，也可欣賞薰衣草田、紅葉及櫻花等，還有小朋友夏令營可供參與。冬天則變身成為國際級世界十大的滑雪之都，享有粉雪天堂之稱，是滑雪愛好者每年最喜歡去的地方。

北海道二世古 私家溫泉獨立屋名邸

北海道二世古是全年無休的國際級渡假勝地，房屋的租金回報是日本之冠，熱門季節每晚租金達到港幣1萬至5萬元實屬平常事。所以投資二世古房屋，既穩定又有高租金回報，還可作為渡假之用，一舉數得。

激罕推出的私家溫泉獨立屋大型社區，是坐落比羅夫Hirafu樺山的「城中地王項目」，3分鐘便可到達二世古最旺購物飲食的十字街，Grand Hirafu滑雪場及JR鐵路站。4分鐘到達人氣滿分的Grand Hirafu 滑雪場，可同時直通Annupuri、Niseko Village及Hanazono 等滑雪場，總稱為 Niseko United。

項目佔地近22萬平方呎，提供近30間獨立屋洋房，戶型選擇多。每間獨立屋空間方正實用，部分兩層式獨立屋設有特大露台，由兩套房單位至六套房的獨立屋組成，每間獨立屋的每間套房都設有私家溫泉，提供真天然溫泉，每間獨立屋可容納高達16位住客，享羊蹄山美景，更送私家車位。本周末更「激罕」提供買屋送樓計劃，實行買一送一！

白馬 第一期滑雪溫泉住宅社區

白馬Hakuba渡假社區在香港作全球搶先發售，項目共分三期，設有近500個單位，包括有房屋及公寓，並提供餐飲、購物及娛樂，是一個全新重點大型發展社區。現推出第一期白馬滑雪溫泉Ski-In Ski-Out住宅項目，多個單位附送車位。

項目空間方正實用，由一房至三房設計，可容納二至八位住客。屋苑內有溫泉設施、雪具租賃服務、健身中心及休閑俱樂部供住客享用。除了住宅出門直接就是雪山Ski-In Ski-Out 外，更有穿梭巴士方便到達不同雪山，5分鐘到五龍滑雪場、6分鐘到白馬47滑雪場、8分鐘可直達1998年冬奧主場地白馬八方尾根滑雪場。項目附近還有超市、餐廳、酒吧、溫泉及多間五星級渡假酒店，社區設施一應俱全。

長野縣白馬是全年無休渡假勝地，距離首都東京只需兩個多小時車程，遊客可以先在東京吃喝玩樂及購物，再到白馬享受人生。白馬更有來回直達機場巴士，非常方便。現時香港更有飛機直達新潟，可以由北部一直開車游玩，南下到白馬Hakuba。

大阪兩個全新住宅項目 鄰近心齋橋及難波

項目距離地鐵站僅3分鐘步程，10分鐘內可達難波、新今宮、心齋橋、道頓崛、阿陪野、日本橋、動物園、木津市場、黑門市場、大阪/梅田等著名景點，約25分鐘到Universal Studio Japan環球影城及未來大阪夢洲人工島賭城渡假村。項目設有升降機，單位由一房一廳連廚房起，空間實用，設有露台，並送高級裝修。項目送五年租約，可買樓移民或得到永住權，更可申請分期貸款，本周末買家可特別獲得12%折扣優惠。

大阪地產優勢：日本新首相（岸田文雄）上任後以振興經濟及樓市為目標，加上日本負利率政策，吸引外資湧入，大利日本房地產市場。大阪市作為全日本主要經濟來源之一，人口超過353萬人排名日本第二。在未來三年，大阪圈內將來會設有兩個綜合賭場渡假城（夢洲人工島及和歌山），再加上2025年大阪萬博會的舉行，將帶來許多就業機會，湧現許多生意及投資商機，令地價及經濟上升，所以大阪的經濟前景，未來十年更加暢旺。

送民宿牌照 買樓出租 可辦移民

項目均擁有獨立永久業權及送365天短租牌照，無論出租或自住均提供服務式住宅管理，更可合法經營長短租服務。買家如選擇出租，可介紹物業管理團隊助業主尋找租客或可送出五年租約。發展商再送5年共40天免費住宿給各買家（買家可轉贈給親友），更可選擇將這40天免費住宿轉換入住管理商旗下各個項目，如大阪、京都、札幌、白馬、二世古及未來的東京項目。

日本可說是許多香港人夢寐以求的第二家園（返鄉下），近期也有許多香港人對移民到日本或得到日本的永住權有上升的趨勢，當中最簡單的移民方法，便是買樓出租投資移民。日本國籍或日本永住權整個申請流程大約需要6至8個月，康榮國際的移民顧問團隊可協助成功購買的客戶申請永住權或入國籍，更是一人申請全家受惠，費用全免。詳情請諮詢康榮移民（日本）團隊 。

康榮國際獨家代理

本周末展銷會 買家尊享

‧只售港幣70餘萬元起

‧買屋送樓計劃 買一送一

‧送五年租約每年約6.5% 租金

‧送5年共40天日本免費住宿 (如選擇出租)

‧可提供低息貸款 年利率1.5%

‧由一房廳連廚房單位起

‧特選單位送車位

‧送合法短租牌 365日長短期出租

‧估計市場租金約6%至10%

‧送物業管理

‧送「清潔費」、「現地管理費」及「公共維修費」開支

‧永久業權

‧自由選擇 自住 短租 長租

‧送代辦買樓投資移民或可獲日本永住權享福利 （康榮移民顧問公司代辦）

‧即揀即買，不用抽籤，先到先得

康榮國際日本物業香港獨家認購展銷會

日期：6月3日至5日（星期五、六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 1 & 2（展銷會提供 1 號停車場免費泊車）

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（可致電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶，2,000 平方呎展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。酒店及康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，每張桌子必須分開1.5米距離及限坐四人，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。