加拿大加稅加息 打擊樓市增長 董小可：前景樂觀 樓市料穩定向上

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

加拿大消費者物價指數（CPI）由2020年4月的1.3%，到2021年4月的至3.4%，再躍升至今年4月的6.8%，短短兩年通脹率已飆升逾400%。面對通脹不止，加拿大央行已先後兩次加息，基準利率已由原本0.5%增至現時1.5%。市場更預期「暴力加息」將會持續。

預料加息有限 以保經濟發展

面對加息等不明朗因素影響，大多倫多地區（GTA）的住宅平均售價已連續第三個月下跌。據多倫多地產局（TRREB）最新數據顯示，大多倫多住宅售價由2月高峰期加幣1,334,544元降至5月的1,212,806，但仍比去年同期增長9.4%。銷售宗數亦由去年5月11,903宗，下跌至今年5月7,283宗，下降了38.8%，相對今年4月8,008宗，亦下跌了9%。

樓市降溫，董小可認為，息口是影響樓價上落最大因素之一，但並非唯一因素。過去兩年加拿大按揭利率低，可承造八成按揭，是樓市上升的原因之一。即使未來兩年息率升至4厘，也只是重回四五年前平穩位置。此外，今次加息主要受通脹影響，要避免物價上升影響生活，但同時亦要平衡經濟發展。相信現時由低位開始加息，即使未來加幅頻密及進取，估計只會有限度增加，以保經濟發展。

加稅對樓市影響不大

至於加稅及禁外國人買樓傳言，董小可表示，海外買家印花稅由以往大多倫多地區，擴展至全個安大略省，所以海外買家印花稅由15%提升至20%之餘，涵蓋地區也擴大了。不過，當地樓市的真正買家仍然以加拿大人居多，包括過去一兩年令加拿大量價齊升的當地加拿大人或加拿大的非居民（手持護照而非在加拿大居住），而新措施跟這兩類人士無關。即使有傳限制海外人士買樓，但當中或會豁免海外學生及工作簽證士人，相信即使實施也影響不大，而至今亦未有具體實施時間。

樓市急升因需求帶動

過去兩年加拿大樓價增長迅速，2022年2月全國平均樓價較去年同期上升20.6%；其中，安大略省（Ontario）上升25.8%，大多倫多地區（Greater Toronto）更上升達35.9%。董小可指，加拿大樓市在四五年前表現穩定，但因息口由4厘逐步減少，加上疫情令「在家工作」成為趨勢，居民有意換樓提升居住質素，因此形成實際的置業需求。

加拿大樓市急升以二手樓最為瘋狂。董小可表示，當業主有意出售物業，會聘請銷售代理通知各代理在限時內出價，並以價高者得。以多倫多為例，價樓介乎加幣100至200萬物業最為熱搶，甚至出現「搶offer」情況，令樓價推升。但由於海外買家並不習慣「搶offer」，擔心搶不到，亦擔心出價過高，心理狀況未必很健康，所以一般會建議海外買家買新樓，只需按發展商的價單購買，物業亦有家居保障。

建築成本上升 樓價難有下跌空間

一手物業樓價持續上升，除了是樓市環境帶動。董小可強調也因為成本愈來愈高造成，他指出，全球出現材料供應斷鏈問題，加上運輸物流費用增加，令物料及建築成本上升。而且當地工人的最低時薪再度上調，例如多倫多最低時薪已經增至每小時15.5元加幣，也會令建築成本上升。

疫情緩和，國際交流逐漸回復，海外人流也勢必增加。董小可表示，加拿大在疫情期間「封關」，很多海外留學生、工作簽證及移民因無法到當地而出現「斷層」，加拿大政府已宣佈在2022年追回以往落後的數字，包括移民數字。預期人口增加，將主要集中到溫哥華及多倫多居住，尤其多倫多是全加拿大的經濟重心，人口增長自然對住屋需求增加。

董小可相信隨着息口增加，會減少以往瘋狂「搶Offer」推升樓價情況，而加息也會平衡經濟而不會過度。因此在人口持續增加的情況下，樓市會穩定向上，並會由以往賣家主導，會回復較平衡的市場狀態。