樓盤點睛：英國Hampshire、英國倫敦樓盤推介

Hartland Village提供獨立屋、半獨立屋和聯排別墅，屋苑自設二萬平方呎的專屬社區，集齊餐廳、商店、市集、健身室、學校、託兒所、牙科診所和獸醫診所等基本社區配套，令住客可自成一國。屋苑除了自設28英畝綠化空間外，附近還有兩大國家公園South Downs及New Forest。此外，屋苑所屬市鎮亦有完善的交通及生活配套設施。

Hartland Village坐落Hart區和鄰近Fleet，向來都是該區公認最佳的定居地點之一，規劃為低密度大型綜合社區，完美保留了傳統英式生活，居民在日常購物、交通往來方面都非常便利。由於鄰近Fleet車站和Farnborough中央火車站，屋苑更提供星級服務，安排專車接送居民往返火車站。

FMI至匯投資是次獨家推出Hartland Village最新一期包括3至4房洋房別墅，全部均連花園及車位，售價為61萬鎊起，並可承造最高七成按揭，利息約2.5%起。

Hartland Village

地址：Ively Rd, Fleet, Farnborough GU51 3GL

發展商：Berkeley Group

戶型：3-4房

室內面積：1,280-1,855平方呎

落成日期：2023年第2季起

代理：FMI至匯投資

英國Hampshire洋房別墅展銷會及講座

日期：6月11日及12日（周六及周日）

地點：香港中環文華東方酒店1樓

展銷會時間：上午11時—下午6時

講座時間：中午12時 / 下午3時

查詢及登記：34687299 / 61879014（WhatsApp）

英國倫敦

West Hampstead Central 豪華生活品味及便利兼備

全新豪宅項目West Hampstead Central坐落倫敦西北部豪宅區West Hampstead的黃金地段，項目由英國發展商Astir開發，擁有倫敦區內獨特經典紅磚外牆建築風格，備有94個優雅1房及2房單位，採用高級裝潢材料，設私人露台或陽台，起居環境愜意舒適。項目同時擁有專為住戶而設的特色頂層花園及庭院，提供各式尊貴住戶設施，包括住戶禮賓服務及健身中心等。地下位置還設有零售及商業空間，並於一樓設有共享工作空間可供住戶使用。

West Hampstead被稱為倫敦最佳「城中之城」，有眾多英國最著名的名人聚居。項目坐落優質校網區，著名私校林立，包括South Hampstead High School、Hereward House、Highgate School及The King Alfred School。在項目附近有兩所小學，乘地鐵前往多間倫敦頂尖大學亦是輕鬆方便。

項目更鄰近West Hampstead鐵路站及地下鐵車站，以及Thameslink站，只需約3分鐘步程可達，便捷到達倫敦各區。此外，項目附近有多種餐飲食肆、購物商場、劇院及電影院等娛樂消閒設施選擇，鄰近Hampstead中心及Belsize公園，到倫敦具標誌性的漢普斯特德荒野（Hampstead Heath）公園亦不過1.4哩之距。

West Hampstead Central

地址：156 West End Lane, London NW6 1SD

發展商：Astir and Gamuda

住宅數目：94個

單位間隔：1房及2房

預計落成日期：2023年第三季

單位售價：1房單位由645,000英鎊起、2房單位由845,000英鎊起

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

香港首次獨家物業展銷會

日期：6月11及12日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港文華東方酒店2樓愛丁堡廳

電話：+852 2842 4472

電郵：IRS@savills.com.hk