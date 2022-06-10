moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：英國Hampshire、英國倫敦樓盤推介

英國Hampshire

Hartland Village 「六次」被評英國最宜居 最新一期開售

由英國龍頭發展商Berkeley Group發展的大型綜合住宅Hartland Village，位於Hampshire的Hart，該區曾六次被評為英國最宜居地方之一，交通及生活設施完善，前往倫敦只需約31分鐘、Reading約22分鐘、Guildford約17分鐘。區內名校林立，還有不少獲Ofsted評Outstanding及Good的公立學校，是很多家長都夢寐以求的校網。

Hartland Village提供獨立屋、半獨立屋和聯排別墅，屋苑自設二萬平方呎的專屬社區，集齊餐廳、商店、市集、健身室、學校、託兒所、牙科診所和獸醫診所等基本社區配套，令住客可自成一國。屋苑除了自設28英畝綠化空間外，附近還有兩大國家公園South Downs及New Forest。此外，屋苑所屬市鎮亦有完善的交通及生活配套設施。

Hartland Village坐落Hart區和鄰近Fleet，向來都是該區公認最佳的定居地點之一，規劃為低密度大型綜合社區，完美保留了傳統英式生活，居民在日常購物、交通往來方面都非常便利。由於鄰近Fleet車站和Farnborough中央火車站，屋苑更提供星級服務，安排專車接送居民往返火車站。

FMI至匯投資是次獨家推出Hartland Village最新一期包括3至4房洋房別墅，全部均連花園及車位，售價為61萬鎊起，並可承造最高七成按揭，利息約2.5%起。

 

Hartland Village

地址：Ively Rd, Fleet, Farnborough GU51 3GL

發展商：Berkeley Group

戶型：3-4房

室內面積：1,280-1,855平方呎

落成日期：2023年第2季起

代理：FMI至匯投資

 

英國Hampshire洋房別墅展銷會及講座

日期：6月11日及12日（周六及周日）

地點：香港中環文華東方酒店1樓

展銷會時間：上午11時—下午6時

講座時間：中午12時 / 下午3時

查詢及登記：34687299 / 61879014（WhatsApp）

 

 

英國倫敦

West Hampstead Central 豪華生活品味及便利兼備

全新豪宅項目West Hampstead Central坐落倫敦西北部豪宅區West Hampstead的黃金地段，項目由英國發展商Astir開發，擁有倫敦區內獨特經典紅磚外牆建築風格，備有94個優雅1房及2房單位，採用高級裝潢材料，設私人露台或陽台，起居環境愜意舒適。項目同時擁有專為住戶而設的特色頂層花園及庭院，提供各式尊貴住戶設施，包括住戶禮賓服務及健身中心等。地下位置還設有零售及商業空間，並於一樓設有共享工作空間可供住戶使用。

West Hampstead被稱為倫敦最佳「城中之城」，有眾多英國最著名的名人聚居。項目坐落優質校網區，著名私校林立，包括South Hampstead High School、Hereward House、Highgate School及The King Alfred School。在項目附近有兩所小學，乘地鐵前往多間倫敦頂尖大學亦是輕鬆方便。

項目更鄰近West Hampstead鐵路站及地下鐵車站，以及Thameslink站，只需約3分鐘步程可達，便捷到達倫敦各區。此外，項目附近有多種餐飲食肆、購物商場、劇院及電影院等娛樂消閒設施選擇，鄰近Hampstead中心及Belsize公園，到倫敦具標誌性的漢普斯特德荒野（Hampstead Heath）公園亦不過1.4哩之距。

 

West Hampstead Central

地址：156 West End Lane, London NW6 1SD

發展商：Astir and Gamuda

住宅數目：94個

單位間隔：1房及2房

預計落成日期：2023年第三季

單位售價：1房單位由645,000英鎊起、2房單位由845,000英鎊起

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

 

香港首次獨家物業展銷會

日期：6月11及12日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港文華東方酒店2樓愛丁堡廳

電話：+852 2842 4472

電郵：IRS@savills.com.hk