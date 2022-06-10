溫哥華Burnaby 世外桃源大型社區Concord Oasis 鄰近SFU大學總校 天車站沿線項目

Presented by：WAW Creation

溫哥華地少人多，由於未來會有更多新移民移居到此，所以發掘新城市或重新發展大型社區是市政府的重點任務。而Burnaby的Brentwood區便是當地政府近10年致力發展的全新大型社區，全區都有全新大廈陸續落成，感覺就像全新城市，而落成10多年的天車地鐵線仍在繼續擴張，未來更可直達UBC大學。區內還有開幕一年的全新購物中心The Amazing Bentwood，專營高端路線商品及擁有甲級商業大樓。鄰近南面有Metrotown，北面10分鐘可達擁有4萬多學生的SFU西門菲莎大學的總校。加上Brentwood擁有大量綠化，適合大學生、上班貴族及家庭生活。

超級會所設施包羅萬有

Concord Oasis世外桃源社區置身於26畝的大型社區Concord Brentwood上，是區內最大型的屋苑，有近30,000平方呎超級會所，除了一系列私人花園沙灘和戶外活動場之外，空中花園還包括了雙環形跑步徑和大型室內設施，例如80呎長的大型恆溫游泳池、桑拿房、水療室、兒童嬉水池、迷你高爾夫球場、私家會客工作室、健身中心、保齡球館、多用途體育場、籃球場、瑜伽草坪、乒乓球室、壁球室、帶氧運動室、虛擬單車室、遊戲室、寵物公園、寵物美容室、大型派對室等，是一個罕有提供包羅萬有設施的會所，致力打造完美的世外桃源綠洲。

Concord Oasis由一房至三房組成，設有Condos豪華公寓及Townhouses聯排別墅鎮屋選擇，景觀開揚可坐擁湖景、公園及群山景觀，每個單位設特大露台及配備罕有移動式玻璃幕牆，可將特大露台變成接近封閉式空間，給住客擁有更大的室內活動範圍，提升生活質素。項目提供2至10年保養，用料豪華，所有單位配備中央冷暖氣，廚房採用人造耐磨大理石枱面及層壓櫥櫃，也採用Fulgor Milano頂級品牌家庭電器，送智能家居及消毒系統，設施優越。

Concord Oasis 世外桃源社區

康榮國際香港獨家代理 展銷優惠包括

‧項目首期港幣30餘萬元起

‧送「罕有」近封閉式特大露台

‧特色單位Townhouses同步發售

‧送頂級歐洲品牌家庭電器組合

‧送智能家居及消毒系統

‧保證與溫哥華同價

‧罕有提供近30,000平方呎會所

‧提供EV充電車位

核心繁華地段 交通便利

Burnaby Brentwood位於大溫哥華本拿比新興市中心，也是大溫哥華正中心點的核心地段，吃喝玩樂應有盡有。Concord Oasis周邊有各式餐廳、商店、超級市場、戲院、學校及公園，步行5分鐘可達Brentwood Town Centre天車站，到列治文、溫西、高貴林及市中心等都非常方便。7分鐘步行到The Amazing Brentwood名店購物商場、9分鐘到 Metrotown、11分鐘到SFU大學，還可乘坐直通巴士直達UBC大學（未來更有天車地鐵直達）及770畝的國家公園Burnaby Lake Park。項目面臨全新13畝大型公園，高層永久無敵景觀單位本周末開始發售，可坐擁無敵湖景及群山景觀。

將有纜車直達SFU大學

Concord Oasis鄰近兩間大學，6分鐘到達BCIT理工學院、10多分鐘到達加國頭十名國際級學院的SFU西門菲沙大學總校，該校現時有超過 40,000個學生及教授。2019 年政府宣佈，市議會已經通過為山上的SFU大學興建纜車，成為SFU大學發展的重要里程碑。每輛SFU纜車可容納33名乘客，每小時可運送3,000至4,000人，6分鐘即可到達SFU大學，而且還不會受制於天氣及塞車影響，確實是上學放學的極佳方案。纜車站鄰近Brentwood的時尚豪宅項目，定必吸引一批大學生選擇在此居住，令Brentwoood社區受惠。

此外，全新名店購物商場The Amazing Bentwood經已開幕，由項目步行7分鐘可達。商場佔地28公頃，有超過250間國際品牌商店及餐廳進駐，包括高級名店及五星級餐廳等，而頂層則會有大溫哥華最大型的Cineplex戲院，內有VIP豪華影院、5個標準影院及大型遊戲著名場地Rec Room，集購物、娛樂、美食於一身，是現時本拿比的最高級地標及最大型全新社區。

協平世博集團 矚目規劃

北美最大社區建設標桿，協平世博集團（Concord Pacific）歷經30多年的蓬勃發展，成為加拿大最大型社區發展商及國際級發展商，打造樓盤遍佈溫哥華、多倫多、卡加利、美國西雅圖及英國倫敦，憑藉其世界級社區總體規劃的優勢，計劃為卑詩省溫哥華帶來另一個頂級規劃社區項目Concord Oasis。

溫哥華 Burnaby

鄰近SFU大學 天車站沿線 世外桃源大型社區Concord Oasis

香港獨家發售展銷會

日期：6月11及12日（星期六及日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店6樓Hankow Room 1 & 2

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（可致電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。