moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>海外置業錦囊

溫哥華Burnaby 世外桃源大型社區Concord Oasis 鄰近SFU大學總校 天車站沿線項目

溫哥華是加拿大西岸最繁華城市，亦是來往香港最近的加拿大城市，天氣四季分明比較溫和，所以成為許多香港人移居加拿大的熱門城市。Burnaby Brentwood是近年非常出名的地區，也是大溫哥華中心點的核心地段，到各區只需10至20分鐘車程，非常方便。Concord Oasis是Brentwood最大型的屋苑，由超過30年經驗最大型社區發展商 Concord Pacific傾力打造，標榜「世外桃源綠洲」。項目由一至三房組成，有Condos豪華公寓及Townhouses聯排別墅鎮屋選擇，並提供近30,000平方呎超級會所，每個單位的特大露台也配備罕有移動式玻璃幕牆，令住客擁有更大室內活動空間，提升生活質素。有興趣人士，歡迎本周末親臨尖沙咀半島酒店The Peninsula Hong Kong六樓的展銷會了解更多。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

溫哥華地少人多，由於未來會有更多新移民移居到此，所以發掘新城市或重新發展大型社區是市政府的重點任務。而Burnaby的Brentwood區便是當地政府近10年致力發展的全新大型社區，全區都有全新大廈陸續落成，感覺就像全新城市，而落成10多年的天車地鐵線仍在繼續擴張，未來更可直達UBC大學。區內還有開幕一年的全新購物中心The Amazing Bentwood，專營高端路線商品及擁有甲級商業大樓。鄰近南面有Metrotown，北面10分鐘可達擁有4萬多學生的SFU西門菲莎大學的總校。加上Brentwood擁有大量綠化，適合大學生、上班貴族及家庭生活。

 

超級會所設施包羅萬有

Concord Oasis世外桃源社區置身於26畝的大型社區Concord Brentwood上，是區內最大型的屋苑，有近30,000平方呎超級會所，除了一系列私人花園沙灘和戶外活動場之外，空中花園還包括了雙環形跑步徑和大型室內設施，例如80呎長的大型恆溫游泳池、桑拿房、水療室、兒童嬉水池、迷你高爾夫球場、私家會客工作室、健身中心、保齡球館、多用途體育場、籃球場、瑜伽草坪、乒乓球室、壁球室、帶氧運動室、虛擬單車室、遊戲室、寵物公園、寵物美容室、大型派對室等，是一個罕有提供包羅萬有設施的會所，致力打造完美的世外桃源綠洲。

Concord Oasis由一房至三房組成，設有Condos豪華公寓及Townhouses聯排別墅鎮屋選擇，景觀開揚可坐擁湖景、公園及群山景觀，每個單位設特大露台及配備罕有移動式玻璃幕牆，可將特大露台變成接近封閉式空間，給住客擁有更大的室內活動範圍，提升生活質素。項目提供2至10年保養，用料豪華，所有單位配備中央冷暖氣，廚房採用人造耐磨大理石枱面及層壓櫥櫃，也採用Fulgor Milano頂級品牌家庭電器，送智能家居及消毒系統，設施優越。

 

Concord Oasis 世外桃源社區

康榮國際香港獨家代理 展銷優惠包括

‧項目首期港幣30餘萬元起

‧送「罕有」近封閉式特大露台

‧特色單位Townhouses同步發售

‧送頂級歐洲品牌家庭電器組合

‧送智能家居及消毒系統

‧保證與溫哥華同價

‧罕有提供近30,000平方呎會所

‧提供EV充電車位

 

核心繁華地段 交通便利

Burnaby Brentwood位於大溫哥華本拿比新興市中心，也是大溫哥華正中心點的核心地段，吃喝玩樂應有盡有。Concord Oasis周邊有各式餐廳、商店、超級市場、戲院、學校及公園，步行5分鐘可達Brentwood Town Centre天車站，到列治文、溫西、高貴林及市中心等都非常方便。7分鐘步行到The Amazing Brentwood名店購物商場、9分鐘到 Metrotown、11分鐘到SFU大學，還可乘坐直通巴士直達UBC大學（未來更有天車地鐵直達）及770畝的國家公園Burnaby Lake Park。項目面臨全新13畝大型公園，高層永久無敵景觀單位本周末開始發售，可坐擁無敵湖景及群山景觀。

 

將有纜車直達SFU大學

Concord Oasis鄰近兩間大學，6分鐘到達BCIT理工學院、10多分鐘到達加國頭十名國際級學院的SFU西門菲沙大學總校，該校現時有超過 40,000個學生及教授。2019 年政府宣佈，市議會已經通過為山上的SFU大學興建纜車，成為SFU大學發展的重要里程碑。每輛SFU纜車可容納33名乘客，每小時可運送3,000至4,000人，6分鐘即可到達SFU大學，而且還不會受制於天氣及塞車影響，確實是上學放學的極佳方案。纜車站鄰近Brentwood的時尚豪宅項目，定必吸引一批大學生選擇在此居住，令Brentwoood社區受惠。

此外，全新名店購物商場The Amazing Bentwood經已開幕，由項目步行7分鐘可達。商場佔地28公頃，有超過250間國際品牌商店及餐廳進駐，包括高級名店及五星級餐廳等，而頂層則會有大溫哥華最大型的Cineplex戲院，內有VIP豪華影院、5個標準影院及大型遊戲著名場地Rec Room，集購物、娛樂、美食於一身，是現時本拿比的最高級地標及最大型全新社區。

 

協平世博集團 矚目規劃

北美最大社區建設標桿，協平世博集團（Concord Pacific）歷經30多年的蓬勃發展，成為加拿大最大型社區發展商及國際級發展商，打造樓盤遍佈溫哥華、多倫多、卡加利、美國西雅圖及英國倫敦，憑藉其世界級社區總體規劃的優勢，計劃為卑詩省溫哥華帶來另一個頂級規劃社區項目Concord Oasis。

 

溫哥華 Burnaby

鄰近SFU大學 天車站沿線 世外桃源大型社區Concord Oasis

香港獨家發售展銷會

日期：6月11及12日（星期六及日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店6樓Hankow Room 1 & 2

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（可致電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。