Westbank Oakridge Park與Woodlands創意空間 溫哥華新地標 締建夢想家園

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

Westbank是北美地區領先房地產開發商，成立30年，在溫哥華、多倫多、香港、上海、北京、西雅圖和東京均設有辦公室，一直以建設高度藝術性建築作品為使命。Westbank打造出無數知名地標，在Oakridge Park項目中與世界一流建築師Bjarke Ingels、隈研吾、鄭景明等合作，也聘用多位世界級的頂尖設計師聯乘打造，其中包括剛委任為Hermès時尚配飾創意總監的Clémande Burgevin Blachman，意大利著名室內設計師Piero Lissoni和花卉藝術大師和植物雕塑家Azuma Makoto等。

Oakridge Park地理位置優越，坐落溫哥華西區SkyTrain（41 Avenue station）上蓋核心位置。這裏除了是溫哥華傳統名流社區，鄰近眾多名校，風景宜人碧海環繞，並與南北高速公交線路相連，15分鐘即可直達市中心和國際機場。項目提供超過3,000套住宅，並提供100萬平方呎的工作空間。而重新打造的Oakridge Mall設有100萬平方呎的零售空間，進駐300多家商店匯集全球首屈一指的品牌，包括一間Apple旗艦店，並設有佔地2英畝的the kitchen美食廣場，提供米芝蓮級的多元文化美食體驗。

溫西罕見的AAA級辦公室

全球愈來愈多高科技公司進駐加拿大，亞馬遜在今年初決定放棄紐約選擇在溫哥華設立第二總部，隨着高端新型寫字樓的需求仍在不斷高漲，預計溫哥華寫字樓市場都將供不應求。由於溫哥華西區一般只有C或B級的辦公室，因此Oakridge Park的AAA級辦公室將在區中絕無僅有，具巨大投資潛力。

Westbank董事總經理葉肇怡（Emerald）指出：「溫哥華的辦公室空置率仍然是北美最低，主因是科技業於溫哥華增長，相比起其他北美地區更勝一籌。從2019年至2020年，溫哥華的科技行業增長了21%。由2020年12月至今，已有九家價值至少10億美元的私營高科技公司在溫哥華設立了總部。Oakridge Park是理想宜居的地方，充滿自然採光和開揚空間，周圍環繞綠色空間，藝術音樂，美食等配套，地理上四通八達，這都是我們買家所考慮的重要因素。」

憑藉多年打造專業辦公空間和醫療保健中心的成功經驗，Oakridge Park的Woodlands創意空間即將成為溫哥華西區最炙手可熱的甲級寫字樓，糅合世界頂級的設施，配合智能綠化社區配套，締造身心平衡的優質工作環境，迎合全球經濟轉型成創意經濟概念的新趨勢。Woodlands創意空間以分層設計作基準，由屢獲殊榮的Revery Architecture Inc.室內建築所設計，每一間辦公室都享有獨特美感，空間比一般辦公室更為開揚地吸納自然光。

隨第一期辦公室項目於短短6周內瞬間售罄，Wesbank將推出全新一期辦公室項目，並預計於2024年竣工。在商業辦公室競爭日益激烈下，Woodlands創意辦公空間提供了絕佳投資良機。

Westbank Oakridge Strata Office & Residential物業展銷會

日期：6月25及26日（星期六至日）

時間：上午10時至下午6時

地點：香港金鐘港島香格里拉大酒店

查詢：2509 3339

電郵：infohk@westbankcorp.com