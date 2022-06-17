Westbank Oakridge Park與Woodlands創意空間 溫哥華新地標 締建夢想家園

由Westbank和Quadreal開發的溫哥華「Oakridge Park」，重新打造溫哥華知名Oakridge Mall，結合創新能源科技，創造聚集自然、文化、娛樂、生活、藝術、科技與建築為一體的夢想家園，備受矚目。Oakridge Park佔地近28.5英畝，當中包括豪華住宅、超過300間商舖的名店商場、創意工作空間、全溫哥華最大社區中心、第二大圖書館、10公頃綠化公園、連接貫通公園的1公里跑步徑、音樂場地及世界知名芭蕾舞表演藝術學校Goh Ballet等。項目地理位置優越，環繞近10英畝的公園，即將成為溫哥華的全新市中心。
Presented by：WAW Creation
Westbank是北美地區領先房地產開發商，成立30年，在溫哥華、多倫多、香港、上海、北京、西雅圖和東京均設有辦公室，一直以建設高度藝術性建築作品為使命。Westbank打造出無數知名地標，在Oakridge Park項目中與世界一流建築師Bjarke Ingels、隈研吾、鄭景明等合作，也聘用多位世界級的頂尖設計師聯乘打造，其中包括剛委任為Hermès時尚配飾創意總監的Clémande Burgevin Blachman，意大利著名室內設計師Piero Lissoni和花卉藝術大師和植物雕塑家Azuma Makoto等。
Oakridge Park地理位置優越，坐落溫哥華西區SkyTrain（41 Avenue station）上蓋核心位置。這裏除了是溫哥華傳統名流社區，鄰近眾多名校，風景宜人碧海環繞，並與南北高速公交線路相連，15分鐘即可直達市中心和國際機場。項目提供超過3,000套住宅，並提供100萬平方呎的工作空間。而重新打造的Oakridge Mall設有100萬平方呎的零售空間，進駐300多家商店匯集全球首屈一指的品牌，包括一間Apple旗艦店，並設有佔地2英畝的the kitchen美食廣場，提供米芝蓮級的多元文化美食體驗。
全球愈來愈多高科技公司進駐加拿大，亞馬遜在今年初決定放棄紐約選擇在溫哥華設立第二總部，隨着高端新型寫字樓的需求仍在不斷高漲，預計溫哥華寫字樓市場都將供不應求。由於溫哥華西區一般只有C或B級的辦公室，因此Oakridge Park的AAA級辦公室將在區中絕無僅有，具巨大投資潛力。
Westbank董事總經理葉肇怡（Emerald）指出：「溫哥華的辦公室空置率仍然是北美最低，主因是科技業於溫哥華增長，相比起其他北美地區更勝一籌。從2019年至2020年，溫哥華的科技行業增長了21%。由2020年12月至今，已有九家價值至少10億美元的私營高科技公司在溫哥華設立了總部。Oakridge Park是理想宜居的地方，充滿自然採光和開揚空間，周圍環繞綠色空間，藝術音樂，美食等配套，地理上四通八達，這都是我們買家所考慮的重要因素。」
憑藉多年打造專業辦公空間和醫療保健中心的成功經驗，Oakridge Park的Woodlands創意空間即將成為溫哥華西區最炙手可熱的甲級寫字樓，糅合世界頂級的設施，配合智能綠化社區配套，締造身心平衡的優質工作環境，迎合全球經濟轉型成創意經濟概念的新趨勢。Woodlands創意空間以分層設計作基準，由屢獲殊榮的Revery Architecture Inc.室內建築所設計，每一間辦公室都享有獨特美感，空間比一般辦公室更為開揚地吸納自然光。
隨第一期辦公室項目於短短6周內瞬間售罄，Wesbank將推出全新一期辦公室項目，並預計於2024年竣工。在商業辦公室競爭日益激烈下，Woodlands創意辦公空間提供了絕佳投資良機。