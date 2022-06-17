市場信息：越南胡志明ZENITY 罕有第1郡金融區河畔新盤

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

ZENITY坐落優越河畔地段，便捷往來胡志明市多個主要據點，5分鐘步程到達Nguyen Hue步行街、Ben Thanh市場、Saigon Centre及名店街，10分鐘車程到第2郡守添新商業區、15分鐘到國際學校林立的韓國人居住社區第7郡，地理位置非常優越。

項目屬於準現樓物業，提供198個單位，備有2房、3房、複式戶及頂層特色戶，配套全屋裝修及家具，面積介乎742至1,969平方呎。項目提供超過20項會所設施，包括泳池、健身室、燒烤區、池畔酒吧、共享工作空間，以及派對房間等。是次海外名額僅得59個，將全數於香港獨家推出。

ZENITY展銷會及胡志明市投資講座

日期：6月25及26日（星期六及日）

地點：香港銅鑼灣告士打道310號栢寧酒店27樓

講座：中午12時（英文）、下午2時及4時（廣東話）

查詢：3956 5122 / 9601 8356（馮小姐）