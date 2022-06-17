市場信息：越南胡志明ZENITY 罕有第1郡金融區河畔新盤

越南近年急速冒起，再加上「疫」市下經濟表現仍然強勁，世界銀行預計今年全年經濟增長達5.3%，於東南亞穩佔領導地位，故吸引全球投資者的目光，就連香港的「大孖沙」亦部署大舉進軍當地市場。有見越南物業備受海外投資者青睞，著名發展商CapitaLand Development（CLD）宣布與Golden Emperor、Asia Bankers Club及Ashton Hawks攜手推出，胡志明市第1郡罕有河畔住宅ZENITY，限量海外配額全數於香港展銷會獨家發售，樓價由港幣350萬元起，預計每年平均租賃回報5%。
Presented by：WAW Creation
ZENITY坐落優越河畔地段，便捷往來胡志明市多個主要據點，5分鐘步程到達Nguyen Hue步行街、Ben Thanh市場、Saigon Centre及名店街，10分鐘車程到第2郡守添新商業區、15分鐘到國際學校林立的韓國人居住社區第7郡，地理位置非常優越。
項目屬於準現樓物業，提供198個單位，備有2房、3房、複式戶及頂層特色戶，配套全屋裝修及家具，面積介乎742至1,969平方呎。項目提供超過20項會所設施，包括泳池、健身室、燒烤區、池畔酒吧、共享工作空間，以及派對房間等。是次海外名額僅得59個，將全數於香港獨家推出。
地點：香港銅鑼灣告士打道310號栢寧酒店27樓
講座：中午12時（英文）、下午2時及4時（廣東話）
查詢：3956 5122 / 9601 8356（馮小姐）