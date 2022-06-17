moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：越南胡志明ZENITY 罕有第1郡金融區河畔新盤

越南近年急速冒起，再加上「疫」市下經濟表現仍然強勁，世界銀行預計今年全年經濟增長達5.3%，於東南亞穩佔領導地位，故吸引全球投資者的目光，就連香港的「大孖沙」亦部署大舉進軍當地市場。有見越南物業備受海外投資者青睞，著名發展商CapitaLand Development（CLD）宣布與Golden Emperor、Asia Bankers Club及Ashton Hawks攜手推出，胡志明市第1郡罕有河畔住宅ZENITY，限量海外配額全數於香港展銷會獨家發售，樓價由港幣350萬元起，預計每年平均租賃回報5%。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

ZENITY坐落優越河畔地段，便捷往來胡志明市多個主要據點，5分鐘步程到達Nguyen Hue步行街、Ben Thanh市場、Saigon Centre及名店街，10分鐘車程到第2郡守添新商業區、15分鐘到國際學校林立的韓國人居住社區第7郡，地理位置非常優越。

項目屬於準現樓物業，提供198個單位，備有2房、3房、複式戶及頂層特色戶，配套全屋裝修及家具，面積介乎742至1,969平方呎。項目提供超過20項會所設施，包括泳池、健身室、燒烤區、池畔酒吧、共享工作空間，以及派對房間等。是次海外名額僅得59個，將全數於香港獨家推出。

 

ZENITY展銷會及胡志明市投資講座

日期：6月25及26日（星期六及日）

地點：香港銅鑼灣告士打道310號栢寧酒店27樓

講座：中午12時（英文）、下午2時及4時（廣東話）

查詢：3956 5122 / 9601 8356（馮小姐）