翔勝視野：女王線開通 倫敦東南大翻身

要決定一個Location的優勢，撇除人人不同的主觀因素外，以一貫港式標準來看，鐵路、商場、好學校是基本三元素。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

鐵路效應打造黃金地段

最近一位在灣仔會展工作的朋友，分享了一則不知算是打工仔趣事還是悲歌的公司小插曲，事緣朋友有位家住新界東的同事，在東鐵線過海段通車前辭職，事後卻後悔不已，皆因通車後上下班一程過海，合共節省30分鐘車程，可見鐵路沿線Location絕對是黃金路段。

鐵路效應放諸四海皆準，我早前曾提及倫敦Crossrail伊利沙伯線的中央營運段通車後必然帶動沿線物業價格，近日當地傳媒已急不及待將Crossrail新線沿路地段大比併，東南部的市況被形容為「魷魚遊戲」，用家和投資者爭相入市，樓價在五年間上升三至四成。當中被稱為「best-value location」的Woolwich，與Canary Wharf只有兩站之隔，特別值得大家留意。

Woolwich舊城重建性價比高

相信大部分香港人對Woolwich的認識都來自有兵工廠之稱的英超球會阿仙奴，其實Woolwich曾經是英國歷史上重要的軍事港口，區內的皇家砲兵博物館保留着有關皇家砲兵和皇家兵工廠的歷史。由此可知，Woolwich在過往並非熱門住宅區，社區建築及設施亦見老化，但隨着倫敦市政府在千禧年後積極推動城市活化計劃，Woolwich在2006年起得以大翻身，獲當地龍頭發展商Berkeley Group耗資12億英鎊發展房屋計劃，為區內提供5千個住宅單位，目前超過3千5百個單位已經竣工。

變身倫敦最潮文化區

新興住宅區的好處毋須多解釋，為應付龐大的居住人口，Woolwich市內陸續興建文娛康樂設施、政府辦公大樓，連帶餐廳、超市、商舖亦紛紛進駐，現已成為倫敦東南區最大的活化區。位於河濱新近落成的藝術文化中心Woolwich Works是最矚目的建設之一，該處集音樂會場地、劇院、藝術館、戶外表演空間於一身，去年被英國雜誌《Time Out》選為「London's Best New Culture Spot」，帶動整個泰晤士河南岸成為時下年輕人喜歡聚腳的文化區，就似香港的西九，大受年輕家庭或專業人士歡迎。不過，西九文化區的新盤一房價貼近千萬港元，而Woolwich現時的房屋平均價為43萬8千多英鎊，即4百多萬港元，在伊利沙伯新線沿途路段中，樓價僅僅高於Chadwell Heath和Abbey Wood。

水陸交通兼備 往倫敦約30分鐘

Woolwich位於 Zone 4 地段，很多客人聽到 Zone 4會以為是偏遠之地，我經常強調買倫敦樓不要被Zone限制想像。由於Woolwich臨近泰晤士河，交通方面有水、陸選擇，水路可於Woolwich Arsenal碼頭乘搭水上巴士Thames Clippers，約半小時到達London Bridge；陸路則有火車、輕鐵DLR及Crossrail，從Woolwich Crossrail站出發，約七分鐘便可達Canary Wharf，轉駁倫敦地鐵，約廿一分鐘到達Bond Street。

換言之，不論搭車搭船，前往倫敦市中心不過30分鐘左右，對倫敦上班族來說，半小時生活圈內應有盡有，吸引不少用家租住或上車；對海外投資者而言，在英鎊低水下入市，不但有機會坐享高回報，未來升值潛力更不容忽視。