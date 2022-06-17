樓盤點睛：英國倫敦Springfield Place、One Cluny Mews樓盤推介

項目位於斯普林菲爾德大學醫院的舊址內，設有232套、配設私人戶外空間的全新住宅， 提供一房、兩房和三房單位，以及兩房和三房排屋別墅選擇，並有大量車位，以及一個全新32 英畝的公園可供使用。該社區巧妙地將Tooting Bec與Earlsfield及Wandsworth Common連接起來，當中還包括一個公共廣場、精心復修的二級保護建築、新的商業空間和一所新小學的設施。項目周邊設有100多所小學和中學，教育資源豐富。

Springfield Place坐落倫敦3區地段，交通便利，步行9分鐘可達Tooting Bec地鐵站（北線），到London Bridge只需18分鐘車程。項目鄰近著名的Tooting Broadway市場及Wandsworth Common，有一系列餐廳、酒吧及咖啡室可供選擇，當中包括米芝蓮星級名廚Gordon Ramsay曾接受培訓的著名餐廳Chez Bruce。

Springfield Place

地址：Glenburnie Rd, Tooting, London, SW17 7DJ

發展商：Barratt London

面積：528-979平方呎

戶型：一房、兩房及三房

產權：999年產權

售價：455,000英鎊起

完工日期：2022年

代理：L2 International

英國物業展銷會

日期：6月25及26日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒Canvas 5

查詢：9525 4493

網址：https://hk.l2international.com/springfield-place/

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

英國倫敦

One Cluny Mews 西倫敦全新低密度豪宅

西倫敦是與皇室貴族為鄰的傳統富人區，項目由英國發展商Salboy傾力打造，坐落傳統Earl's Court一區豪宅地段，環境優美，綠樹林蔭，設有35個尊貴優雅1房、2房及3房豪宅，當中包括8間頂層複式特色單位，項目更附設有圍欄的雅致私人花園，令住戶在繁華都市中享受舒適寧靜的寫意生活。

項目對面就是Tesco 24小時大型超市，乘坐地鐵僅一個站即達High Street Kensington，繁華熱鬧的大街滿佈各式高級精品商店、時尚咖啡室及型格餐廳。還可前往西區歌劇院及音樂劇場，盡情欣賞大型歌劇及精彩音樂會。

One Cluny Mews周邊交通網絡完善，步行5分鐘即可到達地鐵Earl's Court站，約6分鐘可達Knightsbridge站，約12分鐘到Piccadilly站，前往Russell Square站到倫敦大學學院UCL亦只需約18分鐘車站。此外，項目位處優質教育區，雲集眾多中小學校、學院及大學。區內更有Wetherby Kensington、Bousfield Primary School、Servite RC Primary School、Mander Portman Woodward等優秀的私立學校，要到倫敦多間頂尖大學也非常方便。

One Cluny Mews

地址：Cluny Mews, London SW5

發展商：Salboy

住宅數目：35個

單位間隔：1房、2房及3房單位；8間複式單位

單位售價：950,000英鎊起

預計落成日期：2023年4月

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

香港首次推售獨家物業展銷會

日期：6月18及19日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港中環文華東方酒店2樓愛丁堡廳

查詢：2842 4472

電郵：IRS@savills.com.hk