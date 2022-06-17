溫哥華「小香港」列治文水岸豪宅社區 港人聚居地段大型河畔樓盤開售！

事實上，要有齊這些配套的樓盤，在列治文可說寥寥可數。

本周末康榮國際便特別帶來一個溫哥華列治文的大型河畔豪宅社區最新項目，這個27英畝社區由著名發展商ASPAC 獨力精心打造，將每一個單位坐向及景觀都安排得最好，是列治文區內一個用料最豪華最實際最適合香港人生活態度的水岸河畔樓盤，項目現正建設中，預計明年收樓。據知在展銷會中，香港買家可享獨家優惠以及特別限時折扣優惠。

同時，在本周末展銷會中，康榮國際還會提供多倫多Toronto最新項目推介，項目涵蓋 North York 北約克，Downtown市中心及Midtown，全部都是地鐵沿線盤，投資自用皆宜。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

世界級豪宅發展商打造 展銷設限時折扣大優惠

這個項目的發展商Aspac Developments Ltd有近30年的發展經驗，背景顯赫實力雄厚，是溫哥華Downtown高豪港（Coal Harbour） Habour Green的發展商，用料出名豪華，質量有保證，更曾於高豪港海濱社區 （Coal Harbour）點石成金，開創溫哥華品質生活的新標準。

Aspac是在2007年買下列治文奧林匹克體育館（Richmond Olympic Oval）旁菲沙河畔沿岸的27公頃土地，全力投入全新的發展社區。這裏不但是列治文目前最具規模的物業發展計劃，也是大溫哥華地區傲視同群的全新水濱27畝大型低密度綠化豪宅發展，總開發面積將達三百萬平方呎。其規模之宏大、配備之高端，皆為溫哥華前所未見。

這個樓盤的獨家代理康榮國際，與ASPAC關係良好，今年更獲ASPAC頒發傑出海外物業代理大獎！藉此機會，康榮國際獲ASPAC准許，於本周末展銷時特別提供短期樓花收樓前限時折扣大優惠！

全新大型豪華社區 部分單位坐擁無敵河畔景觀

項目位於列治文市中心罕有的水岸河畔區，前往溫哥華Downtown市中心、國際機場、UBC或美國邊境，都只是7至30分鐘車程；即使前往名校Richmond Christian（排行11/251）亦只需十多分鐘。同時，樓盤亦提供高級交通服務，提供專車接送，令項目變得更不平凡。

這個豪宅社區是沿着一段河岸鋪展開來，在佔地27英畝的社區中，每一個單位的坐向經過精心策劃，可坐擁北岸群山和菲莎河的最美麗景致。發展商的巧妙設計透過的庭園流水，和諧融入周邊的自然景觀。河岸水濱長廊有眾多公共藝術作品，樹蔭小徑連接了公園和綠地，步行一分鐘至水濱全新的休息碼頭和全溫哥華最大的奧運體育館（Richmond Olympic Oval），一切生活享受和都市便利皆近在咫尺。發展商的用心態度也彰顯了這區域為列治文最高尚水岸河畔社區的顯赫地位。

發展商精心打造及設計每棟樓宇，每個單位採用高尚智能豪宅設計，送智能溫度儀，並採用德國品牌Miele名牌家庭電器及石英石檯面，更可選擇「防痕科技」The Panther高級廚櫃組合，部分單位更坐擁無敵河畔景觀。項目推出單位面積由600平方呎至罕有3,000平方呎，至於三房加多功能房的Concrete Townhouse、以混凝土建成的聯排別墅在這區更絕無僅有！

由於社區由發展商全權獨力發展，特別建設了水岸設施，提供多個大型綠化公園及1.1公里的海濱長廊緩步徑，樓盤提供有全天候24小時禮賓服務及會所配套比照五星級豪華度假酒店的標準，所有地方設置wi-fi功能，而兒童遊樂區、室內恆溫泳池、健身中心等一應俱全，還有多用途籃球場、私人影院等，讓業主買樓的同時，更得到全新大型豪華社區。

列治文港人商場林立 美食購物一應俱全

列治文港人商場林立，各式各樣的港人美食，大部分集中在項目五分鐘的距離，項目五分鐘內可到達華人商場時代坊、統一廣場、百家店、和八佰伴中心等，也鄰近傳統商場，如列治文中心和蘭斯登（Lansdowne）購物中心。另外，項目步行兩分鐘便可到達港人的酒家，餐廳及大統華T&T華人超級巿場，在這裏說廣東話也通行，同聲同氣。區內交通方便，住客就算沒有車都能在短時間來住各處大溫哥華的地方，如二埠（新西敏市）、本拿比、高貴林、素里等，都能在30分鐘內到達，非常方便。

康榮國際香港獨家代理

本周末特別限時折扣展銷會 香港買家尊享獨家優惠

•送短期樓花特別限時折扣大優惠

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溫哥華港人熱選

Richmond列治文水岸名居豪宅社區 同場推介多倫多全新項目

香港獨家優惠發售展銷會

日期：6月18及19日（星期六及日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 3 & 4（展銷會提供 1 號停車場免費泊車）

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（可致電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶，康榮國際在2,000平方呎的展銷會期間，將採取一系列防疫措施並全以一對一進行諮詢及講解。酒店及康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒！每張桌子必須分開1.5米距離及限坐四人，場內會定時清潔及消毒。