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外資進軍越南 刺激經濟及樓市增長 地價升 供應減 胡志明市樓價倍翻

受惠中美貿易戰，疫情期間有不少企業將生產線由中國遷移到越南，以分散風險。世界銀行預計今年越南全年經濟增長達5.3%，穩佔東南亞的領導地位，全球投資者亦密切關注，部署進軍胡志明市等地的基建及地產市場。隨着國際企業進駐，中產及超級富豪人口增加，對優質住宅需求亦更為殷切。不過近年胡志明市的土地拍賣競爭激烈，分層住宅供應減少，推動樓價急升，要在第1郡金融區置業，機會將更為難得。

越南近年經濟表現強勁，外資直接投資（FDI）金額不斷上升。今年首4個月，外資直接投資金額總值超過108億美元，同比增長88.3%。當中，加工製造業引進的總投資額近62億美元，排名第一，佔註冊投資總額的57.2%。房地產位居第二，總投資額超過28億美元，佔註冊投資總額的26.1%。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

企業富豪進駐 住宅需求增

近年，多個國際品牌例如蘋果、Samsung、LG及微軟，均擴大在越南的生產線規模，促進當地中產人口持續增加，而越南亦成為全球超級富豪增加最多的城市。2021年擁有3,000萬美元或以上的人數為1,234人，擁有百萬美元富翁人數為72,135人，超級富豪的人數預計每年會以26%極速增長，僅僅4年後，越南每850人便有一個擁有100萬美元的富翁，對於當地的豪宅及優質物業的需求，無疑會帶來刺激作用，推動物業價格上升。

著名發展商CapitaLand Development（越南）發言人Ronald Tay表示，胡志明市規劃在2020至2025年期間，區域生產總值（GRDP）的平均增長目標為8%，預計2025年的人均收入為每年8,500至9,000美元。中產人口增加，帶動優質物業住宅需求上升，年前集團旗下的DEFINE開售後短時間內所有單位便告沽清，當中在香港亦售出不少單位。而集團早前在胡志明市舉辦的ZENITY優先預覽，亦吸引逾400名買家參與，預計物業正式推出後會再次火速售罄。

 

高地價蔓延 住宅供應減

Golden Emperor、Asia Bankers Club 及Ashton Hawks集團首席執行官賴遠方指出，胡志明市近年新住宅供應匱乏，部分地區更有土地荒的現象出現。去年位於Thu Duc City內新發展區守添（Thu Thiem）的一塊地皮，於拍賣會上引來激烈爭奪，最後更以天價每平方米10萬美元成交。以往只有在第1郡才會出現售價逾10萬美元平方米的地皮，可見高地價已向其他地區蔓延，第1郡的地價將有望再創高峰。

除了建築成本屢創新高，當地的新住宅供應亦出現短缺，多項因素引發胡志明市樓價飆升。Golden Emperor董事及合伙人任亦行表示，截至2021年第三季，胡志明市的分層住宅供應按年大跌70%至3,000伙，為過去5年新低，令該市樓價上升8.2%。其實，近年胡志明市普遍地區的樓價於過去3至5年期間已翻一番，由平均每平方米1,000美元，急升至每平方米超過2,000美元，尤其是新盤難求的第1郡金融區樓價升幅更見驚人，新盤每平方米售價高達7,000美元。