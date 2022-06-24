翔勝視野：日圓貶值宜買樓？！

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

樓市泡沫不再

香港人向來反應快，身邊不少朋友和客戶都關心如何把握日圓下跌的投資機會，筆者建議除了趁五算兌換日圓作為日後旅遊掃貨的彈藥外，也可以考慮趁低吸納，投資日本房地產賺五厘回報。

有人可能會擔心，日圓持續疲弱，日本經濟前景不明朗，此時買樓是否高風險投資？

這個問題我會從兩方面回答：第一，根據市場經驗，日本現今的地產市況與九十年代的泡沫時期不同，當年日本經濟過熱，樓價快速飆升，因而有「買樓供三代」的情況出現。經歷三十年洗禮後，日本樓市近年逐步回暖，升幅按年穩定增長，日本人開始重拾對樓市的信心，尤其在疫情的催化下，年輕一代不但買樓自住，亦會考慮投資，因此當地樓市在這兩年間不跌反升，韌力十足。

現時投資可兼享居留權

第二，在全球經濟波動之時，一味追求投資必勝法有點不切實際，與其只望賺錢，不如回歸個人需要。

朋友問我日本樓有甚麼吸引力﹖我會先反問：疫情前你一年去多少次日本﹖

不少港人對日本有情意結，甚至戲稱遊日為「返鄉下」，最近有意移居當地的人愈來愈多，其中最常見的是通過日本經營管理簽證取得居留權。比起歐美澳紐等地的投資移民政策，日本經營管理簽證的門檻極低，申請人只需投資五百萬日圓開立公司，並證明有實際業務營運即可申請居留，滿十年可申請永住權。假設在大阪購入三至四個二百多萬港元的上車盤出租，以五厘租金回報計算，每月大約有二萬多港元收入，足以符合經營管理簽證的要求。買樓投資兼得居留權，比起單純的金錢回報，吸引力自然不可同日而語。

兩星期前我曾舉辦「日本經營管理簽證」免費講座，同事們早已預計必然滿座，提醒大家先登記留位。結果登記人數大超額，為照顧眾多向隅者，現於6月25至26日（星期六、日）加開四場講座，詳細介紹日本經營管理簽證的申請資格、流程、所需文件、預算及費用等實用資訊，並提供大阪置業投資，穩定賺取五厘租金回報的貼士。

值得一提的是，在首場講座中，明珠台特別派出記者前來採訪，詢問我有關日本物業市場狀況，並即場訪問參加者出席講座的目的，喜歡日本的原因，以及短期內會否到日本旅遊或定居。答案不出所料，大部分參加者都鍾情日本文化和生活環境，並且積極計劃將來，希望藉着投資獲得多一重身分，為自己和家人帶來多一重保障。

人生漫漫，所謂長勝，並非一堆銀碼，而是一種未來視野。