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市場信息：英國Worksop及Derby樓盤 入場門檻低 租金回報約6-7%

Sheffield（謝菲爾德）在過去20年樓價增長了223%，但仍然是英國房地產市場最實惠的城市之一，平均樓價為 199,000英鎊。Sheffield是英格蘭第四大城市，也是英國最受旅客歡迎的目的地之一，超過60,000國內外的學生選擇在此留學。此城不僅樓價較易負擔，還享有較高的租金回報。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

The Palladium 售7.7萬英鎊起

Worksop交通方便，乘坐火車只需22分鐘可達Sheffield、約2小時車程可達曼徹斯特或倫敦，並且鄰近唐卡斯特謝菲爾德羅賓漢機場，方便飛往歐洲各地旅行。Worksop位置優越，吸引Wilko及B&Q等多間大型物流中心進駐，DHL的物流倉庫亦在上年落成，為該區帶來大量就業機會，而啤酒行業亦是Worksop主要經濟之一。隨着當地市政府提出7項大型重建計劃，包括水上娛樂、綠化環境、市中心住宅、翻新歷史悠久橋街、適合家庭設施、改建車站及全新區域，令Worksop將在2030年變得更舒適更有活力，創造一個滿足居民日常需求的地方。

The Palladium位於Worksop商店步行街，餐廳、外賣店、銀行等都在項目門前，10分鐘步程內已有11間超市可供選擇。當地露天市場General Marketing每逢周三、五及六開放，多達168個攤位包括新鮮食品、鮮花、衣服、珠寶等。駕車約28分鐘可到達Sheffield最大的購物商場Meadowhall Shopping Mall，設有多達290間商鋪。The Palladium將會在今年年底收樓，單位面積由約311至682平方呎，入場價僅7.7萬英鎊（約73萬港元），預計租金回報可達7%，適合初次投資英國樓人士。

 

Hennessy Row售13.8萬英鎊起

另外，Derby（打比市）亦是英國投資之選，距離Nottingham（諾定咸）大約半小時車程，是世界第二大航空發動機製造商勞斯萊斯所在地。2020年被英國網站Glassdoor選為25個最理想打工地區之一。位於市中心的活化新盤Hennessy Row，入場費僅13.8萬英鎊（約132萬港元）起。

Hennessy Row的前身是近百年歷史的大型服裝店，翻新之後總共提供12個全新的一房單位，面積由409至614平方呎。由項目步行5分鐘已有銀行、超市、購物街等生活設施，一英里範圍內即有13間獲Ofsted評為Outstanding或Good的學校，當地居民以上班族為主，租金回報約有6厘。

當地政府投放近4,800萬英鎊（約5億港元）進行市區活化，重點翻新市內的生活設施及交通配套，新建創新研究所、製造研究中心、高科技食品製造園區，將打比市變成更宜居的城市，加上較相宜的居住成本及慢活節奏，都是居住及投資的不俗選擇。

 

英國樓最新資訊及買賣策略

日期：6月25及26日（星期六及日）

時間：下午2時至3時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

費用：全免

代理：Sakura Global Property Limited

查詢 / Signal：5133 0626

WhatsApp報名：https://bit.ly/3HsI1N1

網上登記：https://bit.ly/3NRmwIc（為保持社交距離，座位有限，需登記預約）