樓盤點睛：英國、加拿大溫哥華樓盤推介

由英國龍頭發展商Berkeley Group興建的Highwood Village是區內最大型項目，物業採取屋苑式管理，附設幼稚園、兩個大型足球場、人工湖泊及多個兒童遊戲空間。屋苑附近名校林立，有多間Ofsted評分Good或Outstanding等級的中小學，而且交通方便，舉步即達巴士站及Horsham市中心，毗鄰還有South Downs國家公園，乘火車約一小時直達倫敦市中心。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

Highwood Village

地址：Horsham, UK RH12 1FF

發展商：Berkeley Group

單位間隔：2至5房

室內面積：690至1,958 平方呎

售價：34.5萬英鎊起

落成日期：2023年第2季 至 2024年第1季

物業持有期：永久業權（洋房別墅）、135年租賃業權（公寓）

代理：FMI至匯投資

英國洋房別墅展銷會及講座

日期：6月25及26日（星期六及日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

時間：上午11時至下午6時

講座時間：中午12時及下午3時

登記及查詢：3468 7299 / 6187 9014（WhatsApp）

加拿大溫哥華

Oakridge Park與Woodlands創意空間 文化匯萃 締建夢想家園

由Westbank和Quadreal開發的溫哥華「Oakridge Park」，重新打造溫哥華知名Oakridge Mall，結合創新能源科技，創造聚集自然、文化、娛樂、生活、藝術、科技與建築為一體的夢想家園。

Oakridge Park佔地近28.5英畝，當中包括豪華住宅、超過300間商舖的名店商場、創意工作空間、全溫哥華最大社區中心、第二大圖書館、10公頃綠化公園、連接貫通公園的1公里跑步徑、音樂場地及世界知名芭蕾舞表演藝術學校Goh Ballet等。項目地理位置優越，環繞近10英畝的公園，即將成為溫哥華的全新市中心。

隨着全球愈來愈多高科技公司進駐加拿大，預計溫哥華寫字樓市場都將供不應求。Oakridge Park中的Woodlands創意空間將成為溫哥華西區最炙手可熱的甲級寫字樓，糅合世界頂級的設施，配合智能綠化社區配套，締造身心平衡的優質工作環境，迎合全球經濟轉型成創意經濟概念的新趨勢。隨著第一期辦公室項目於短短6周內瞬間售罄，Wesbank將推出全新一期辦公室項目，並預計於2024年竣工。

Westbank Oakridge Strata Office & Residential物業展銷會

日期：6月25及26日（星期六至日）

時間：上午10時至下午6時

地點：金鐘港島香格里拉大酒店

查詢：2509 3339

電郵：infohk@westbankcorp.com

英國倫敦

The Modern at Embassy Gardens 現樓豪宅 設全球首個空中泳池

倫敦奢華河畔住宅項目Embassy Gardens，最後一期The Modern現推出全新現樓豪華住宅單位。Embassy Gardens坐落倫敦1區核心地段Nine Elms活化項目內，設有全球首個空中泳池 已開放使用，全透明設計離地35米，長15米，橫跨兩幢住宅大廈之間，可享空中暢泳樂趣。

The Modern單位空間寬敞舒適，全部可享泰晤士河景色，並設有寬闊明亮大型窗戶，可飽覽窗外一英里長的Linear Park。The Modern的住戶還可獨擁Embassy Gardens倫敦頂級住客會所 Eg:le Club會籍，享有24小時禮賓服務及豪華物業設施，包括：休息室、兩間共享工作空間、私人影院、室內泳池、水療中心、桑拿室及倫敦頂尖的健身俱樂部。

The Modern at Embassy Gardens

地址：Nine Elms Lane,London,SW8 5BL

發展商：EcoWorld Ballymore

住宅數目：160個

單位間隔：開放式、1、2及3房

落成日期：已落成

售價：650,000英鎊起

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

The Modern展銷會

日期：6月25及26日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓維多利亞廳

查詢：2842 4472

電郵：IRS@savills.com.hk