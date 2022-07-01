樓盤點睛：英國倫敦樓盤推介

項目所在地的格林威治皇家自治區，是倫敦僅有的四個皇家自治區之一，擁有倫敦四個聯合國教科文組織世界遺產、一座皇家公園和一所大學。可以說，Kidbrooke Village被超過86英畝的開放公園所圍繞，配合其周邊配套，難怪被視為倫敦東「Zone 3」的理想住所。
Kidbrooke Village讓住戶擁有大量綠色空間的同時，又可以和倫敦的都市生活緊密相連。項目距離金絲雀碼頭(Canary Wharf)只有6公里；配合當地交通，前往倫敦橋亦只需17分鐘，相當方便；同時，項目毗鄰Sainsbury's Local、The Depot Pub 和火車站，日常生活所需，應有盡有。
所有單位設計來自Interieur London，設計大方而現代化。屋苑更配置有全天候The Blackheath Quarter會所，提供24小時禮賓服務、游泳池、電影院等。
Presented by：WAW Creation
售價：公寓單位由49萬英鎊起、聯排別墅由91萬英鎊起
地點：香港中環置地廣場公爵大廈30樓3001室Berkeley展銷廳
網站：https://hk.l2international.com/kidbrooke-village-the-blackheath-collection-apartments-podium-houses/