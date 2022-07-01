樓盤點睛：英國倫敦樓盤推介

項目所在地的格林威治皇家自治區，是倫敦僅有的四個皇家自治區之一，擁有倫敦四個聯合國教科文組織世界遺產、一座皇家公園和一所大學。可以說，Kidbrooke Village被超過86英畝的開放公園所圍繞，配合其周邊配套，難怪被視為倫敦東「Zone 3」的理想住所。

Kidbrooke Village讓住戶擁有大量綠色空間的同時，又可以和倫敦的都市生活緊密相連。項目距離金絲雀碼頭(Canary Wharf)只有6公里；配合當地交通，前往倫敦橋亦只需17分鐘，相當方便；同時，項目毗鄰Sainsbury's Local、The Depot Pub 和火車站，日常生活所需，應有盡有。

所有單位設計來自Interieur London，設計大方而現代化。屋苑更配置有全天候The Blackheath Quarter會所，提供24小時禮賓服務、游泳池、電影院等。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

Kidbrooke Village–The Blackheath Collection

地址：SE3 9FW London,UK

單位面積：538-1,234平方呎

發展商：Berkeley Group

戶型：1-3房及聯排別墅

產權：999年

售價：公寓單位由49萬英鎊起、聯排別墅由91萬英鎊起

完工日期：預計2025年7-9月

代理：L2 International

英國物業展銷會

日期：7月9至10日（周六至周日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港中環置地廣場公爵大廈30樓3001室Berkeley展銷廳

查詢：9525 4493

網站：https://hk.l2international.com/kidbrooke-village-the-blackheath-collection-apartments-podium-houses/