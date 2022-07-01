多倫多市中心 租盤價高 空置率低 精選Menkes兩個項目 首期港幣20萬元起

多倫多市中心Yonge-Dundas Square地段是全加拿大最繁華地段，每年New Year Eve有最多人到來倒數，媲美美國紐約Times Square。Yonge-Dundas Sq地鐵兩線劃時代地標Menkes Elektra是多倫多現時最熱賣項目，由70年經驗的多倫多三大發展商之一的Menkes興建，地點是多倫多的數一數二AAA Location。同場更推介多倫多Yorkville Menkes顯赫住宅項目。多倫多市中心樓盤現在低水，要把握這個獨家認購機會，可立即聯絡康榮國際或本周末親臨到尖沙咀半島酒店的展銷會索取更多資料。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

多倫多Four Seasons四季酒店發展商Menkes是多倫多三大發展商之一，所發展的項目出名保值，無論品質、用料、物業選址及價錢，往往令買家安心滿意，是信心的保證！

地鐵兩線劃時代地標Menkes Elektra

Menkes Elektra是發展商Menkes傾力之作，樓高48層共提供近500個單位。項目採取波浪型設計地標，配合每戶特設的大露台，可坐擁市中心及南面的高層無敵湖景。單位設計風格時尚，包括內置式歐洲品牌家庭電器，特別設計的石英石櫃面等，全部免費升級。發展商授權康榮國際香港獨家代理，更為香港買家爭取到VVIP內部認購價、高層系列、獨家樓層及及向南湖景單位在手，即揀即買不用入飛，送展銷折扣優惠及兩年包租及租金保證。

項目提供24小時禮賓服務，設華麗大堂及超過兩萬呎會所，有健身中心、瑜珈練習室、兒童遊樂室、電影院、大型派對室、工作共享空間、設有燒烤區的優美園藝戶外庭園等豐富的休閒娛樂配套。

三間大學、金融科技及頂級醫療匯聚

Menkes Elektra鄰近三間主要大學，1分鐘內步行可達的Toronto Metropolitan University TMU（Ryerson University），是加拿大頭十名及人才輩出的大學，有超過45,000人學生。由於學校宿舍非常短缺，需要租或買Condos住宅以便上學。步行10分鐘步行可達加拿大第一大國際級學院多倫多大學U of T，校園佔地180英畝，有大約70,000師生。而乘坐10分鐘地鐵還可到達全北美第一大藝術學院OCAD大學。三間大學合共有超過12萬學生。

項目鄰近主要街道Yonge/Dundas，6分鐘內步行到達最繁華Yonge-Dundas Square、大型購物商場Eaton Centre、加國最先進的兒童醫院Sick Kids Hospital、St. Michaels Hospital、全北美最大地下城PATH system和Dundas Station 地鐵站，鄰近國際金融中心、多間加拿大第一的專科醫院、高科技城，是加拿大的頂尖地段，適合大學生、醫生、護士及金融中心上班一族。

另外，政府撥款110億加幣興建未來全新開通的Ontario Line，地鐵線長達16公里提供15個地鐵站。Menkes Elektra未來只需5分便可步行到達全新地鐵站，再加上傳統Dundas地鐵站，將令項目地點變成十字形地鐵線，往東南西北都有地鐵，升值潛力再看高一線。

多倫多三大發展商 Menkes 70年經驗

香港獨家認購展銷會

‧首期港幣20萬元起

‧VVIP首輪認購價

‧送獨家兩年包租保證

‧送加拿大香港來回機票

‧送頂級家庭電器

‧送特長分期訂金優惠

‧保證與加拿大同價及提供更多優惠

‧香港獨家代理特別樓層及單位在手

‧即揀即買 不用入飛

‧收樓前可轉手（摸貨）

同場推介：多倫多Yorkville顯赫項目

Yorkville Menkes項目挺立於Yonge St.與Bloor St.交匯處，多倫多重要交通樞紐之一，也是兩條地鐵線的十字形交匯點。由項目步行1分鐘內可到多倫多地鐵系統中最繁忙的Bloor-Yonge地鐵站，站內設有Wi-fi。經十字形地鐵線可到達東西南北各處目的地，例如到Eaton Centre（5分鐘）、國際金融中心60多棟甲級商廈 （8分鐘）、北約克（16分鐘）、Mid Town（9分鐘）、皮爾遜國際機場（30分鐘），交通非常方便。

Yorkville顯赫項目提供小型一房至罕有的大型三房單位，裝修高級，設計風格時尚，包括內置式知名品牌Miele家庭電器，配備智能家居系統，特別設計石英石櫃面等，全部免費升級。項目擁有華麗大堂、24小時禮賓服務及網購速遞服務，六星級會所提供配套廚房的派對室、會議室、專業健身中心、高級Co-work共享工作空間、短期辦公室和優美園藝戶外庭園設有燒烤區等。

名店食店匯聚的「貴族‧珍品」

Yorkville顯赫項目位置前身是多倫多第一間芭蕾舞蹈學院，挺立於Yorkville Yonge & Bloor，享盡名店華麗品味生活，5分鐘內可步行到國際級的頂級品牌旗艦商店，例如 Holt Renfrew、Louis Vuitton、Gucci、Prada、Hermes、Cartier、Versace、Tiffany、Chanel、Rolex、Mont blanc、Eataly等，同時亦有80多間食肆，多間星級米芝蓮及多間五星級酒店，是政界名人、富豪、明星及專業人士的居住點，絕對稱得上「貴族‧珍品」。此外，項目鄰近三間主要大學，6分鐘可步行到多倫多大學U of T、12分鐘步行到TMU（Ryerson）大學、10分鐘地鐵更可達OCAD大學，盡攬優質生活所需。

多倫多市中心Yonge & Dundas

大學區地鐵兩線 劃時代地標Menkes Elektra 同場推介Yorkville顯赫項目

香港獨家發售展銷會

日期：7月2及3日（星期六及日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店6樓Hankow Room 1＆2

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（可致電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶，2,000平方呎展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。酒店及康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，每張桌子必須分開1.5米距離及限坐四人，場內會定時清潔及消毒。