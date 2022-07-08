英國樓市供不應求 加息影響有限 北倫敦Hendon剛需大 擁港人熱選校網區

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

英國政府在去年推出多項優惠政策及措施，提振英國樓市。除了港人受惠的「BNO 5+1」帶來移居置業需求外。梁迪智指，英國樓市受短期利好因素刺激，例如有印花稅假期刺激剛性需求，亦有Help to buy政策幫助當地首置居民「上車」，吸引當地買家提前入市，短期政策對樓市帶來刺激。

料樓市平穩發展

隨着部分措施結束，刺激樓市作用減弱，加上英國持續加息，指標利率已升至1.25厘，英國樓市已明顯變得放緩。梁迪智表示，加息影響物業按揭，但銀行會根據市場承受程度調整按揭產品，以維持產品競爭力，所以目前加息對樓市影響有限。他看好英國樓市，認為未來樓價會平穩發展。根據數字，2021年英國物業交付量21萬套，但需求達30-34萬套，在供不應求的客觀因素下，相信短期加息等因素，不會對英國樓市長遠發展購成太大影響。

另外，加息對英鎊造成一定壓力，英鎊兌港元匯率下降，現時1 英鎊大約兌9.4港幣左右水平。梁迪智指，英鎊匯率下降對港人是好消息，可以用較低價錢入市置業。現時匯率可觀，是入手時機。即使未來再度加息，相信市場已消化加息影響，不會對英鎊構成太大壓力。

港人及華人聚居地

One Global在2017成立，總部設於新加坡，在香港、倫敦、馬來西亞及杜拜都設有分公司，主要業務範圍涵蓋英國、澳洲及新加坡房地產。梁迪智表示，港人鍾情投資海外物業，而英國的法制及物業買賣程序跟香港相似，成為港人移居及升學的首選，帶動當地房地產需求。One Global在英國主要推售倫敦、伯明翰及曼城三大城市的物業項目，亦有近期備受關注的倫敦周邊地區的項目，給買家更多選擇。

港人以往投資英國物業多選擇倫敦Zone 1核心區，但隨着移民自住需求增加，梁迪智指，近期港人買家以移民家庭為主，由於要安排子女升學，所以首選校網區物業，而選址方面亦趨向Zone 2及Zone 3等樓價較吸引的地區。當中備受關注的北倫敦，是華人及港人聚居之地，有多間大型超市、公園及購物中心等社區配套，為生活帶來便利。另外，北倫敦居住環境舒適、校網優質、樓價合理、距離倫敦市中心大約20分鐘車程等，都是十分適合香港人「落腳」的地方。

北倫敦樓價吸引，位置方便，剛性需求大。梁迪智透露，北倫敦吸引追求寬敞居住空間，又要近市中心的客人，因此租金回報可達4.5%至5.8%，回報可觀有如伯明翰或曼城地區，相對倫敦市中心一般只有2%至2.5%，回報難得。

10分鐘便利生活圈

Hendon是港人在英國定居的熱門地區，位於倫敦Zone 3的Barnet區內，坐擁優質校網，有多間被Ofsted評為Outstanding的中小學，並有大型超市、商場及各式餐飲食肆，生活配套一應俱全。梁迪智表示，Hendon區的公立及私立學校林立，十分鐘車程有超過十間大型超市，除了英國品牌超市，也有兩間大型華人超市，可滿足港人生活所需。

Barnet區正在重建中蛻變成長，港人熟悉的Colindale重建區就在Hendon區旁邊，車程相距約5分鐘。梁迪智表示，Colindale已重建一段時間，配套相對成熟，樓價亦已上升。而Hendon區則有West Hendon及Brent Cross重建計劃，將會為Hendon帶來不一樣的面貌。

重建區可賺樓價升幅

全新的超大型屋苑Hendon Waterside坐落在West Hendon重建區內，是英國大型發展商Barratt London與當地政府合作開發的項目。梁迪智表示，項目並非以豪宅作為定位，但質量有保證，而且發展商按現時樓市定價，價格「親民」，是同區最具性價比的項目。一房單位售價由318,000英鎊起，無論是入場價及呎價也是同區最低。

受重建計劃帶動，Hendon區近年樓價不斷上升。梁迪智指出，過去兩年，Hendon樓價已累積上升14%。隨着重建發展持續，預期樓價會繼續上升，當地甚至有樓盤項目以未來數年的升幅作為物業定價，反觀Hendon Waterside的售價貼近現時市場，可見現時入手，將來可享很大的升值潛力。他更預計該區每年樓價可錄得7-8%增長。

Hendon Waterside環境優美 學校、鐵路及商場俱備

Hendon Waterside居住環境非常優美，屋苑內有公園，亦毗鄰Welsh Harp水庫，每年夏天都有獨木舟及風帆等各式水上活動進行，可給住戶感受迷人的湖景。優越位置為同區罕有之選，適合家庭生活，給子女充裕的戶外空間。屋苑周邊亦有豐富的教育資源，3公里範圍內有10所學校，只需9分鐘車程即達被Ofsted評為Outstanding的Hendon School，半小時車程內更可達Middlesex University、ImperialCollege、UCL等多間倫敦知名學府。

交通方面，住戶由項目步行5分鐘可達Hendon火車站，乘火車到倫敦市區的St Pancras站也只需20分鐘，前往King's Cross只需17分鐘。5分鐘車程可達英國八大商場之一的Brent Cross購物中心，在Brent Cross重建計劃下，該購物中心面積還會擴大一倍，並有新建的火車站、寫字樓及住宅項目，為社區注入發展動力。

Hendon Waterside現推出最新一期 Hummingbird，提供1至3房單位選擇，單位配套優質名牌設施及家電，廚房設施齊全。開放式客廳以落地窗設計，戶戶設有露台，採光十足。1房單位面積448平方呎起，入場價僅318,000英鎊起。項目預計在2023年第四季落成，樓花期短，適合投資人士，預計租金回報可高達5.8%。

倫敦Hendon Waterside 全新一期Hummingbird

地址：Meadowlark House Moorhen Drive, Hendon, Greater London, NW9 7QA

發展商：Barratt London

單位間隔：1、2及3房豪華住宅單位

售價：318,000英鎊起

代理：One Global

物業展銷會

日期：7月9及10日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：尖沙咀馬哥勃羅酒店6樓風水廳

查詢：5975 2233