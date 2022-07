翔勝視野：英國王子的新居——Berkshire

貴為英國王室家庭,選擇居住地所考慮的因素,其實跟我們市民大眾沒有分別,一心只為家人有更舒適愜意的生活。

採訪:王文斌

編輯:鄭會強

Presented by:WAW Creation

覓理想居住地

威廉王子今年剛好40歲,一個踏入不惑之年的男士,不論是否王室貴族,要考慮的居住問題跟一般家庭無異,既要照顧家中長輩,又要考慮小朋友的成長環境。英國報章引述「消息人士」透露,威廉王子看中的新居,是1831年建成的Adelaide Cottage,這間被形容為「樸素」的4房大宅,距離英女王定居的溫莎堡只有10分鐘步程,也接近凱特位於Berkshire的娘家。

據說威廉夫婦曾提及子女在倫敦生活「受限制」,不能隨意去公園與其他小朋友玩耍踢波,因此希望搬到郊區給予孩子更多自由和遊戲時間。此外,9歲的喬治王子、7歲的夏洛特公主將於9月新學期轉到Berkshire區名校就讀,一家五口搬到Berkshire是理想選擇。

女王最愛王室盛事

關於英國王室的小道消息八卦居多,不過威廉王子搬屋的新聞卻令我有感而發。近年我在香港、新加坡兩邊走,為的就是多見家人,給兩個兒子選擇更好的生活。正如愈來愈多香港人計劃移居外地,背後原因都是為了下一代。老實說,香港的城市魅力我從不懷疑,工作、賺錢、吃喝玩樂應有盡有,但說到孩子的成長和學習環境,外國的確有更多比香港優勝的選擇。

威廉王子選擇的Berkshire,有香港人熟悉的Reading,也有深得王室貴族歡心的Windsor and Maidenhead。Berkshire在1958年獲英女王賜封皇家郡的頭銜,郡內經常舉辦大型皇室活動,例如皇家溫莎馬展(Royal Windsor Horse Show),以及在Ascot Racecourse舉行的皇家雅士谷賽馬日(Royal Ascot),都是王室成員每年必定出席的盛事。

出名愛馬的英女王,今年5月因行動不便,缺席英國國會開幕大典,三日後卻現身皇家溫莎馬展,可見英國人對賽馬有特殊情意結,所以我經常建議朋友買英國樓不妨買近馬場,愈近馬場的物業愈矜貴搶手。

超強貴族名校網

Windsor and Maidenhead在天時地利和王室的加持下,一直是英國最尊貴住宅地段之一。我經常強調,王室只會pick the best,揀的地區不會差,不但治安好,同時擁有超強校網。Berkshire最著名的學校,大家都知道是威廉王子的母校伊頓公學,不過每年學費以數十萬港元起,非一般家庭所能負擔。而位於Windsor and Maidenhead的公立寄宿男女校Holyport College,則由伊頓公學贊助,兩校共用部分設施,Holyport College的學生更有機會參加伊頓的課外活動。

全新獨立屋呎價只及啟德新盤一半

大家可能會以為貴族區的樓價肯定高不可攀,其實Windsor and Maidenhead是王室度假區,雖然前往倫敦市中心只需45分鐘,但比起倫敦Kensington Palace的樓價仍有大段差距。如果跟香港樓價相比,當地全新獨立屋的呎價只及啟德新盤的一半,入場價只需數百萬港元,但環境、設施、治安、學校和居民質素均屬一線。所以說,離地的不是英國貴族,而是香港龍牀!