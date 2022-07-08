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翔勝視野：英國王子的新居——Berkshire

英國傳媒報道，威廉王子一家即將從倫敦Kensington Palace搬往溫莎，一為陪伴96歲高齡的英女王，二為方便接送子女上學。

貴為英國王室家庭，選擇居住地所考慮的因素，其實跟我們市民大眾沒有分別，一心只為家人有更舒適愜意的生活。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

覓理想居住地

威廉王子今年剛好40歲，一個踏入不惑之年的男士，不論是否王室貴族，要考慮的居住問題跟一般家庭無異，既要照顧家中長輩，又要考慮小朋友的成長環境。英國報章引述「消息人士」透露，威廉王子看中的新居，是1831年建成的Adelaide Cottage，這間被形容為「樸素」的4房大宅，距離英女王定居的溫莎堡只有10分鐘步程，也接近凱特位於Berkshire的娘家。

據說威廉夫婦曾提及子女在倫敦生活「受限制」，不能隨意去公園與其他小朋友玩耍踢波，因此希望搬到郊區給予孩子更多自由和遊戲時間。此外，9歲的喬治王子、7歲的夏洛特公主將於9月新學期轉到Berkshire區名校就讀，一家五口搬到Berkshire是理想選擇。

 

女王最愛王室盛事

關於英國王室的小道消息八卦居多，不過威廉王子搬屋的新聞卻令我有感而發。近年我在香港、新加坡兩邊走，為的就是多見家人，給兩個兒子選擇更好的生活。正如愈來愈多香港人計劃移居外地，背後原因都是為了下一代。老實說，香港的城市魅力我從不懷疑，工作、賺錢、吃喝玩樂應有盡有，但說到孩子的成長和學習環境，外國的確有更多比香港優勝的選擇。

威廉王子選擇的Berkshire，有香港人熟悉的Reading，也有深得王室貴族歡心的Windsor and Maidenhead。Berkshire在1958年獲英女王賜封皇家郡的頭銜，郡內經常舉辦大型皇室活動，例如皇家溫莎馬展（Royal Windsor Horse Show），以及在Ascot Racecourse舉行的皇家雅士谷賽馬日（Royal Ascot），都是王室成員每年必定出席的盛事。

出名愛馬的英女王，今年5月因行動不便，缺席英國國會開幕大典，三日後卻現身皇家溫莎馬展，可見英國人對賽馬有特殊情意結，所以我經常建議朋友買英國樓不妨買近馬場，愈近馬場的物業愈矜貴搶手。

 

超強貴族名校網

Windsor and Maidenhead在天時地利和王室的加持下，一直是英國最尊貴住宅地段之一。我經常強調，王室只會pick the best，揀的地區不會差，不但治安好，同時擁有超強校網。Berkshire最著名的學校，大家都知道是威廉王子的母校伊頓公學，不過每年學費以數十萬港元起，非一般家庭所能負擔。而位於Windsor and Maidenhead的公立寄宿男女校Holyport College，則由伊頓公學贊助，兩校共用部分設施，Holyport College的學生更有機會參加伊頓的課外活動。

 

全新獨立屋呎價只及啟德新盤一半

大家可能會以為貴族區的樓價肯定高不可攀，其實Windsor and Maidenhead是王室度假區，雖然前往倫敦市中心只需45分鐘，但比起倫敦Kensington Palace的樓價仍有大段差距。如果跟香港樓價相比，當地全新獨立屋的呎價只及啟德新盤的一半，入場價只需數百萬港元，但環境、設施、治安、學校和居民質素均屬一線。所以說，離地的不是英國貴族，而是香港龍牀！