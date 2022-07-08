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多倫多年度大盤Yonge at Wellesley Station 大學區地鐵站旁 首期港幣18萬元起

多倫多市中心大學區2022年度大盤Yonge at Wellesley Station，本周末提供Townhouses聯排別墅鎮屋、Semi Detach半獨立屋及Condos住宅大廈，實屬市場罕有！項目位於Yonge & Wellesley黃金地段，1分鐘內步行到達Wellesley地鐵站，5分鐘內步行到達多倫多大學U of T，鄰近第一國際金融中心，步行可達名店區 Yorkville、Toronto Metropolitan University TMU（Ryerson）大學、Eaton Centre大型購物商場及多間加拿大排行第一的專科醫院。步行指數99分，地點近乎完美。項目更由多倫多三大發展商之一PLAZA CORP興建，地點在多倫多數一數二，也是發展商本年度最優秀的地王地段。康榮國際香港獨家代理，有興趣人士，可於本周末親臨尖沙咀半島酒店六樓的展銷會了解更多。展銷會由發展商親自安排，優惠最多，價錢與加拿大同價，發展商亦會在場解答任何查詢。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

Yonge at Wellesley Station坐落AAA黃金地段，大型商場、三間大學、金融中心、先進醫療、七大律師樓、五大會計師行、五大銀行總部、科技中心集於一身。項目樓高41層，提供近600個單位，有一房廳至三房單位選擇。項目位於地鐵站旁，一分鐘內可步入Wellesley Subway Station。同場更推介Yonge & Wellesley Townhouses聯排別墅鎮及Semi Detach半獨立屋，保證與加拿大同價及提供更多優惠，特選單位送車位、獨家兩年包租保證、加拿大香港來回機票等。

 

位置優越 尊貴盡顯

Yonge at Wellesley Station鄰近三間主要大學，步行5分鐘可達加拿大第一大國際級學院多倫多大學，校園佔地180英畝，共有大約70,000師生；12分鐘步行到達人才輩出的加國前十名Toronto Metropolitan University TMU（Ryerson）大學；乘10分鐘地鐵更可到達全北美第一大藝術學院OCAD大學，三間大學共有超過12萬學生。

項目為住戶帶來名店時尚生活體驗。10分鐘內可步行到Youge & Bloor，這裏有國際頂級品牌旗艦商店，例如Louis Vuitton、Gucci、Prada、Hermes、Cartier、Versace、Tiffany、Chanel、Rolex、Mont blanc等，亦有多達80多間食肆，包括多間星級米芝蓮餐廳，並有多間五星級酒店坐落於此，是政界名人、富豪、明星及專業人士的吃喝玩樂熱點，盡顯尊貴氣派。

Yonge at Wellesley Station是地鐵線上的樓盤，一分鐘內（30步）步行到達 Wellesley地鐵站，無論到Eaton Centre（5 分鐘）、金融中心（8 分鐘）、北約克（16 分鐘）、Mid Town（9 分鐘）、皮爾遜國際機場（30 分鐘）都非常方便。此外，8分鐘內可到達超市、戲院、商場、ROM 科學館，更鄰近三間加拿大主要醫院，Toronto General Hospital、 St. Michael's Hospital及全國最大兒童醫院 Sick Kids Hospital。

 

地王項目 用料歷來最優

項目由擁有近四十年經驗，獲獎無數的發展商PLAZA CORP興建，質量有保證，亦標榜 Yonge at Wellesley Station將會是本年度地點最優秀的地王項目，並以歷來最優質的材料興建。部分單位不只空間設計實用，室內用料更是全區用料最豪華之選，採用高級裝修，設計風格時尚，包括內置式知名品牌家庭電器，特別設計石英石櫃面等，全部免費升級。

項目更提供24小時禮賓服務及網購速遞服務，設有華麗大堂及有近20,000平方呎的六星級會所，包括帶有廚房的派對室、會議室、專業健身中心、游泳池、瑜珈室、男/女更衣室、短期辦公室、設有燒烤區的優美園藝戶外庭園等，給住客享用。

 

多倫多市中心大學區Townhouses & Condos

Yonge at Wellesley Station

香港獨家認購展銷會

康榮國際榮獲 Plaza Corp 最佳海外代理獎

‧首期港幣18餘萬元起

‧送獨家VVIP展銷折扣

‧送獨家兩年包租保證

‧送加拿大香港來回機票

‧特選單位送車位

‧送頂級家庭電器

‧保證與加拿大同價及提供更多優惠

‧香港獨家代理 特別樓層及單位在手

‧即揀即買 不用抽籤

 

三種優質租客

1）12萬大學生：很多大學生讀完第一年便在市中心租樓，因為學生沒有信用評級，所以很多都願意繳付比市場較高的租金，亦希望預支全年的租金來吸引業主，因此業主可得到更高的租金回報。

2）金融中心上班族：交租準時，有規律及少在單位煮食。

3）醫生及護士：大多數習慣潔淨，也是專業人士。

 

締建零瑕疵安樂窩

PLAZA CORP是大多倫多三大發展商之一，由猶太人家族經營，扎根加國近40年，行內聲譽優秀，質量也是全多倫多頂尖的，2018及2020年榮獲Tarion監管機構頒發最佳發展商之美譽。他們更承諾每一位買家建立零瑕疵（Zero Deficiency Policy）安樂窩，過去的十年所有購買Plaza項目的買家都有投資獲利，反映出Plaza的用料，選擇的地點及合理的價錢，往往令買家安心滿意。

康榮國際與發展商有良好關係，多次榮獲PLAZA CORP最佳海外銷售代理，現時已得發展商所有項目的香港獨家代理。本周末展銷會由發展商親自安排，優惠最多，價錢與加拿大同價，發展商亦會在場解答任何查詢。

 

多倫多巿中心 Yonge & Wellesley

大學區地鐵站旁「Yonge at Wellesley Station」

Townhouses & Condos香港獨家展銷

日期：7月9及10日（星期六及日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店6樓Hankow Room 1 & 2

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（可致電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶，2,000平方呎展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。酒店及康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，每張桌子必須分開1.5米距離及限坐四人，場內會定時清潔及消毒。