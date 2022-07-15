樓盤傳真：英國雷丁The Waterside Collection 湖畔住宅 環境清幽 交通便利

坐落優美寧靜的湖泊及私人花園旁的全新住宅項目Bankside Gardens，是一個以設計為主導的別致公寓開發項目，環境清幽，距雷丁市中心僅數分鐘路程。屋苑內設有火車站，落成後只需6分鐘便可到達雷丁及高鐵站，23分鐘即達倫敦Paddington（柏靈頓）。Bankside Gardens現正推出The Waterside Collection，有1房及2房選擇，享有恬靜寫意的湖畔生活及優質的生活配套設施。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

校網良佳 充滿活力

雷丁是許多知名企業的所在地，也為不同年齡段的學生提供良好的教育機會，優秀的私立和公立學校林立，在3里外的雷丁大學是世界領先的研究和教育中心，排名世界前1%，擁有超過15,000名學生，帶來豐富的教育及就業機會。另外，雷丁市中心生活配套豐富，有各式商店、酒吧及餐廳。可在Oracle購物中心選購各式高級品牌產品，也可與朋友在River Kennet河邊聚餐。項目鄰近的Green Park Business Park亦有很多活動可供選擇，包括游泳池、健身室、餐廳及零售店等。商業園還舉辦許多活動，包括一年一度的美食節和定期體育賽事，非常熱鬧。Green Park Village亦有市集廣場、咖啡廳及一所新小學。

時尚與自然交融

Bankside Gardens是時尚都市生活與自然環境交融的項目，由屢獲殊榮的景觀設計師Macfarlane Associates設計，給住戶享受大自然和戶外生活的聯繫，單位設計時尚亦具個性化。Bankside Gardens現正推出The Waterside Collection第三座及第七座全新湖畔住宅，提供1房及2房單位選擇，所有房屋均設有私人露台或陽台，可欣賞到壯麗的湖景或園景花園，屋苑更配套多項住戶尊享的頂級設施，包括禮賓服務、健身室、共享工作室及電影室，售價由310,000英鎊起。

The Waterside Collection

地點：Green Park, Reading, Berkshire, RG2 6BN

發展商：St Edward

戶型：一房及兩房

售價：310,000英鎊起

產權：999 年地契（公寓）

代理：L2 International

物業展銷會

日期：7月23及24日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈30樓3001室Berkeley展銷廳

查詢：9525 4493