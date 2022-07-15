市場信息：英國Surrey洋房別墅展銷會及講座

時間：上午11時至下午6時
講座：中午12時；下午4時
地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓
（中間道H Zentre免費泊車2小時）
代理：FMI至匯投資
查詢：3468 7299 / 6187 9014（WhatsApp）
疫情後Plan B - 投資養老在布吉
日期：7月16及17日（星期六及日）
時間：下午2時
地點：九龍尖沙咀寶勒行4號金帝行7樓全層
代理：Sakura Global
查詢：51330626
網上報名：https://bit.ly/3IkZ9F0
大阪全新樓盤送「永住權」免費講座
日期：7月16日及17日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
講座：中午12時；下午3時
地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓
（中間道H Zentre免費泊車2小時）
代理：FMI至匯投資
查詢：3758 2969 / 5611 8401（WhatsApp）
多倫多South Forest Hill Residences香港獨家展銷
日期：7月16及17日（星期六及日）
時間：上午11時至晚上7時
地點：香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 1 - 4（展銷會提供1號停車場免費泊車）
代理：康榮國際
查詢：9828 9959 / 6051 3102（Whatsapp）
Email：info@HongWin.com.hk
倫敦學區筍盤巡禮
日期：7月16及17日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
講座：下午2時
地點：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈32樓3210室
代理：利嘉閣海外物業
查詢：2506 2219
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。