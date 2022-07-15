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專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：英國Surrey洋房別墅展銷會及講座

英國Surrey洋房別墅展銷會及講座

日期：7月16日及17日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：中午12時；下午4時

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

（中間道H Zentre免費泊車2小時）

代理：FMI至匯投資

查詢：3468 7299 / 6187 9014（WhatsApp）

 

疫情後Plan B - 投資養老在布吉

日期：7月16及17日（星期六及日）

時間：下午2時

地點：九龍尖沙咀寶勒行4號金帝行7樓全層

代理：Sakura Global

查詢：51330626

網上報名：https://bit.ly/3IkZ9F0

 

大阪全新樓盤送「永住權」免費講座

日期：7月16日及17日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：中午12時；下午3時

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

（中間道H Zentre免費泊車2小時）

代理：FMI至匯投資

查詢：3758 2969 / 5611 8401（WhatsApp）

 

多倫多South Forest Hill Residences香港獨家展銷

日期：7月16及17日（星期六及日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 1 - 4（展銷會提供1號停車場免費泊車）

代理：康榮國際

查詢：9828 9959 / 6051 3102（Whatsapp）

Email：info@HongWin.com.hk

 

倫敦學區筍盤巡禮

日期：7月16及17日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：下午2時

地點：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈32樓3210室

代理：利嘉閣海外物業

查詢：2506 2219

 

註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com