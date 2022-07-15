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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：Surrey土壤培育未來人才

國際教育展開鑼，「墟冚」程度比得上年宵市場。一如以往，英國依然是最受歡迎的留學國家，有升學顧問指赴英升學的香港學生按年增長超過兩至三成。其實每年放榜月，不止升學顧問特別忙碌，連帶海外物業的查詢度亦急升，事關「BNO 5+1」計劃開通後，不少家長選擇陪讀兼居留，在當地置業安居，子女免費入讀公立學校，相比起每年三十萬至百萬港元的私校學費及生活費，移居似乎更划算。

 

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

面積接近香港1.5倍 各區大不同

既然預算有限，這些家長通常不會住在倫敦市中心，但偏遠郊區不適合住慣城市的香港人。很多朋友及客人都問我，在英國除了倫敦之外，哪裏最適合培育未來人才﹖如何一次過滿足校網好、交通方便、價錢貼地三大願望﹖

我馬上想到的其中一個地方就是Surrey！

這個位於倫敦西南部的Home County，我以往曾多次介紹，對用家來說絕對不會陌生。不過要留意的是，Surrey幅員甚廣，面積達1,663平方公里，接近香港的1.5倍，當中不同地區所存在的差異，就如香港的北角、太古城與小西灣，雖然同屬港島東，但校網、設施、樓價各有不同，不能一概而論。

 

英式小鎮風情

如果問我Surrey有甚麼心水區﹖個人推介Guildford、Cranleigh、Epsom、Woking、Farnham和Warlingham。

喜歡熱鬧的，Guildford是不錯的選擇，這個Surrey最大城鎮，近年已成為港人熱門的落腳地，去年平均樓價58萬鎊，獨立屋平均價接近100萬鎊。若想「貼地」一點，同時享有寧靜寬敞的居住環境，我會建議距離Guildford約20分鐘車程的Cranleigh。有別於Guildford的城市化，Cranleigh保留着傳統英式小鎮風貌，擁有高度綠化的環境，有被評為「傑出自然風景區」（AONB）的Surrey Hills，也有熱鬧的商店街、市集、餐廳和節慶活動。

至於香港家長最關心的校網，基本上住在Surrey，是完全不用擔心找不到好學校！

Cranleigh區內被Ofsted列為Outstanding或Good的學校，由幼兒園、小學，到中學一網打盡，高等學府也有University of Surrey、The University of Law、Guildford School of Acting及Guildford College等不同選擇。

 

勿忘社區整體環境及氛圍

近幾年我接觸的家長客不計其數，大部分目標單純一致，都希望在英國找到舒適的居所，為子女找間好學校，愉快學習和成長。要知道，入讀好學校只是培育子女的第一步，不論香港還是海外，有些父母過分迷信名校網，忽略了居住地區的整體環境設施，其實優質的成長環境不止看區內有多少名校，社區的整體氛圍亦非常重要。

Surrey之所以有「英國最適合撫養孩子的地方」之稱，除了因為郡內九成以上的公立和私立學校都獲得Ofsted優良評分外，更重要是擁有多元化的優越條件，例如自然景觀、歷史文化、良好治安、高質素的居民，以及便利的交通網絡，種種因素加起來，吸引不少追求優質教育的家庭定居。

最近一年，我花了不少時間在社會服務上，有家庭支援，也有青少年生涯規劃，每次參與都帶來深刻反思。童年至青少年階段是探索自我與世界的黃金時期，成長環境決定一個人的性格和價值觀，也影響未來的成就。這一點，相信很多父母都看得通透，選擇安居之地，看的是一幅大藍圖，而非計較超市一千克牛油賣7.5鎊還是9.5鎊。