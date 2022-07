翔勝視野：Surrey土壤培育未來人才

採訪:駱丹

編輯:鄭會強

Presented by:WAW Creation

面積接近香港1.5倍 各區大不同

既然預算有限,這些家長通常不會住在倫敦市中心,但偏遠郊區不適合住慣城市的香港人。很多朋友及客人都問我,在英國除了倫敦之外,哪裏最適合培育未來人才﹖如何一次過滿足校網好、交通方便、價錢貼地三大願望﹖

我馬上想到的其中一個地方就是Surrey!

這個位於倫敦西南部的Home County,我以往曾多次介紹,對用家來說絕對不會陌生。不過要留意的是,Surrey幅員甚廣,面積達1,663平方公里,接近香港的1.5倍,當中不同地區所存在的差異,就如香港的北角、太古城與小西灣,雖然同屬港島東,但校網、設施、樓價各有不同,不能一概而論。

英式小鎮風情

如果問我Surrey有甚麼心水區﹖個人推介Guildford、Cranleigh、Epsom、Woking、Farnham和Warlingham。

喜歡熱鬧的,Guildford是不錯的選擇,這個Surrey最大城鎮,近年已成為港人熱門的落腳地,去年平均樓價58萬鎊,獨立屋平均價接近100萬鎊。若想「貼地」一點,同時享有寧靜寬敞的居住環境,我會建議距離Guildford約20分鐘車程的Cranleigh。有別於Guildford的城市化,Cranleigh保留着傳統英式小鎮風貌,擁有高度綠化的環境,有被評為「傑出自然風景區」(AONB)的Surrey Hills,也有熱鬧的商店街、市集、餐廳和節慶活動。

至於香港家長最關心的校網,基本上住在Surrey,是完全不用擔心找不到好學校!

Cranleigh區內被Ofsted列為Outstanding或Good的學校,由幼兒園、小學,到中學一網打盡,高等學府也有University of Surrey、The University of Law、Guildford School of Acting及Guildford College等不同選擇。

勿忘社區整體環境及氛圍

近幾年我接觸的家長客不計其數,大部分目標單純一致,都希望在英國找到舒適的居所,為子女找間好學校,愉快學習和成長。要知道,入讀好學校只是培育子女的第一步,不論香港還是海外,有些父母過分迷信名校網,忽略了居住地區的整體環境設施,其實優質的成長環境不止看區內有多少名校,社區的整體氛圍亦非常重要。

Surrey之所以有「英國最適合撫養孩子的地方」之稱,除了因為郡內九成以上的公立和私立學校都獲得Ofsted優良評分外,更重要是擁有多元化的優越條件,例如自然景觀、歷史文化、良好治安、高質素的居民,以及便利的交通網絡,種種因素加起來,吸引不少追求優質教育的家庭定居。

最近一年,我花了不少時間在社會服務上,有家庭支援,也有青少年生涯規劃,每次參與都帶來深刻反思。童年至青少年階段是探索自我與世界的黃金時期,成長環境決定一個人的性格和價值觀,也影響未來的成就。這一點,相信很多父母都看得通透,選擇安居之地,看的是一幅大藍圖,而非計較超市一千克牛油賣7.5鎊還是9.5鎊。