多倫多傳統名校豪宅區Forest Hill極罕地鐵沿線項目 South Forest Hill Residences 30年難得一遇

Forest Hill South有近100年歷史,曾是英國人聚居地,也是多倫多傳統老牌豪宅區(Old Money)。這區一間 50 年樓齡最普通的獨立屋也要超過500 萬加幣成交價,而且這區放盤量非常少,每年只有5至8間獨立屋放售,更在放盤的5天內售出。由於盤源實在罕有,所以大部分業主罕有放售,通常都將 Forest Hill 的物業傳給兒女,世代相傳。

Forest Hill South 居民平均家庭收入超過120,000 加幣,是一個匯集較高質素住戶的社區。當中猶太人及英國人比例最多,是許多顯赫家族的居住點,地點有如香港中環半山。根據 Toronto Life 研究報告,Forest Hill 是多倫多市排名第一的社區,排名指標包括屋宇、醫療、安全指數、交通指數、校網、就業等。

傳統名校豪宅區 優越配套盡在其中

Forest Hill是多倫多真正傳統名校豪宅區的鑽石地段,鄰近多個 Mid-Town 豪宅區,包括Lawrence Park、Bridle Path、Mount Pleasant及多間頂級名校。配套方面,項目位於 Forest Hill Village 區內有高級超市、咖啡店及餐館一應俱全。10分鐘到達 300 多間餐館及斥資一億加元擴建的 Yonge-Eglinton Centre,鄰近更有多個公園或高爾夫球場。由South Forest Hill Residences步行一分鐘即達傳統地鐵站 St. Clair West,可直達多倫多大學、金融中心及Yorkville等。步行5分鐘內可達10多個公園,例如 Cedarvale Park & Sir Winston Churchill Park,有多達14個網球埸、16公里長的緩步徑,擁有大量綠化並可進行各種戶外活動。是一個非常罕有,30年難得一遇的項目。

擁兩間加拿大東岸第一學府

South Forest Hill Residences 坐落多倫多的第一名校網地段,區內有兩間男女子學院都是加拿大東岸第一名,由項目步行十分鐘可達。其中,Upper Canda College(UCC)是一間非常著名的男子學府,校友包括六位省督、三位總理、七位大法官、四位多倫多市長。Bishop Strachan School(BSS)則是加拿大最悠久的女學府,有近150年歷史。兩間學府專門為五歲至十八歲學生提供優質教育,並已培養出多個優秀而且具有領導能力的畢業生,遍佈全世界。在這兩校讀書的學生有100%入大學率, 更有許多學生躋身世界前50名的大學,包括哈佛、耶魯、劍橋、牛津等世界頂尖學府。

另外,Forest Hill South提供一站式名校配套,例如 Forest Hill Public School、Forest Hill Collegiate Institute、St. Michael College School、Branksome Hall及 Holy Rosary Catholic School。投資 South Forest Hill Residences有如獲得了名校券,和貴族一起讀書和畢業,令子女贏在起跑線。

South Forest Hill Residences作為地鐵沿線項目,住戶只需步行一分鐘到達 St. Clair West 地鐵站,北面可直達 York University 大學及 Yorkdale 名店購物商場,地鐵往南三個站直達加拿大第一大國際級學府多倫多大學 U of T,校園擁有180畝,共有超過80,000個學生。地鐵更可直達多倫多國際金融中心及Union Station聯合車站。

完美貴族豪宅 設超級大型會所

South Forest Hill Residences 分為兩棟大樓,由一房廳至三房及聯排別墅 Townhouses 組成,共提供近500個單位。單位空間實用,用料頂級奢華。項目更提供近兩萬平方呎超級大型會所,提供 24 小時高尚禮賓服務、會議室、派對室、專業健身中心、兒童遊樂室、瑜珈中心、男/女更衣室、工作室、水療中心等,設施非常豐富。

項目由實力雄厚發展商Parallax & Westdale Properties聯合興建,致力打造完美豪華貴族享受的一個 Forest Hill豪宅。社區已近30年沒有推出過其他住宅項目,所以今次的項目屬於難能可貴,10年內不會再有其他項目在這個核心社區Forest Hill Village發展,非常罕有。

