樓盤傳真：澳洲悉尼指標「藍籌」屋苑Midtown 「樓王」Treehouse強勢推出 首期僅38萬港元起

Treehouse是整個Master Plan之中罕有面向優美公園景致的項目，基座設有零售商店，有雜貨店、咖啡室、西式簡餐及髮型屋等配套設施，在屋苑內已可滿足基本生活所需。項目設計亦盡顯心思，設有「pocket garden」提供各式休閒聚會的綠色空間、可用作觀賞電影的Sky Garden、設有廚房及戶外休閒區的空中花園等，為在家工作人士締造完美的居住環境，「樓王」之喻當之無愧。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

澳洲樓市維持升勢

Midtown作為當地指標性「藍籌屋苑」，在發展規模、社區規劃、未來前景都獨佔鰲頭，在過去短短兩年間樓價升幅高達20%，榮登Ray White全年網站搜尋量及成交量冠軍。

澳洲樓市持續升溫，各類住宅物業交投暢旺。Knight Frank最新報告顯示，今年首季澳洲超級富豪在澳洲已狂掃總值近70億澳元（約409億港元）的超級豪宅，成交量創出歷史新高。市場人士相信受惠於低息環境及房屋供求失衡情況持續，當地樓價仍有上升空間。各大機構亦預期今年樓價會有雙位數增長。

港人追捧Macquarie Park地段

澳洲悉尼物業一向受海外買家歡迎，當中北岸傳統豪宅地段更是備受追捧，不少港人更會以北岸三大「藍籌區」Chatswood、Macquarie Park及North Sydney作為投資首選地。

悉尼Macquarie Park素有「悉尼矽谷」及大學城區的美譽，是全悉尼最多IT人聚居的創科旺區，世界百強總部所在地。在Macquarie Park商業園區內有近100家世界級跨國企業，包括甲骨文Oracle、Microsoft、Sony、Panasonic、Foxtel、3M等科企進駐，高收入精英匯聚。而毗鄰的North Ryde同樣是商業園林立，距離Macquarie Park只需數分鐘車程。不少在這兩區工作的專才、Macquarie 大學園區的教職及醫護人員等都會擇居於此。

Midtown坐落Macquarie Park中心地段，交通網絡完善，乘火車一站可達Epping、兩站至Eastwood及Chatswood，20分鐘直達CBD。步行數分鐘直達Macquarie購物中心、Macquarie大學、火車站以及科技園，是悉尼傳統豪宅區內絕無僅有的全新奢華社區式公寓項目，落成後將可滿足該區住宅需求，並可吸納大量大學生以及優質租客，是自住及投資之選。

遙距睇樓 考察澳洲版「太古城」

Frasers Property成立至今已有98年歷史，是澳洲歷史最悠久發展商，並在新加坡上市。集團公司集住宅、零售、餐廳、公營機構於一身。經常投得與政府合作的項目，成功案例包括悉尼市中心Central Park、Discovery Point。Ray White將在周末安排一次遙距睇樓機會，邀請身處悉尼的國際上市發展商Frasers Property項目銷售經理Anthony Lai ，帶買家「實地」考察澳洲版「太古城」的展銷廳實況及檢視交樓標準。

澳洲悉尼Midtown展銷會

日期：7月23及24日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：香港銅鑼灣世貿中心20樓2001室（Frasers Property香港辦公室）

代理：Ray White

查詢：2376 1088

免費投資講座

主題：悉尼北岸三大熱門地區大比拼

Chatswood | Macquarie Park | North Sydney

日期及時間：7月23日（星期六）下午3時

實地睇樓團–現場直播澳洲版「太古城」

日期及時間：7月24日（星期日）下午3時