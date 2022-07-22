翔勝視野：英國Oxfordshire 連結教育與創科

我一直認為，名牌必然有其價值，作為名牌學府中的超級名牌，牛津和劍橋是地靈人傑的象徵。牛津大學擁有千年歷史，是英語世界中歷史最悠久的大學，濃厚的學術文化氣息成為牛津郡（Oxfordshire）的DNA。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

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多元化大學城

最近香港高舉創科大旗，鼓勵大學將科研成果帶入市場，其實英國在這方面發展得非常成熟，著名大學的所在地都逐漸發展成多元化的「大學城」。牛津當然不例外，多間知名企業及科技公司進駐，吸引大量人才居住，學生和上班族對租務需求甚大。情況就如香港近日出現的內地學生搶租潮，合租的學生團以高出市價兩、三成的價錢租住大學附近屋苑，而且一次過交足全年租金。試問香港尚且如此，何況國際學生人數更多的牛津，當地物業豈能不成搶手貨﹖

學術氣氛濃厚

大學以外，牛津郡的中小幼校網亦「無得輸」，郡內共有數百間公立幼稚園及中小學，當中過半數被Ofsted評為優良級別；私立學校表現更突出，學生進入牛津和劍橋的比率相當高。憑着這份名校清單，關注校網的香港父母又怎會不心動﹖因此近兩年有不少香港家庭選擇在牛津郡落腳，根據英國港僑協會發表的調查報告，當地在最受移英港人歡迎的城市中排名第六，去年平均樓價約47萬英鎊。

牛津郡以牛津城為中央地區，其他主要城市有Wallingford、Henley-on-Thames、Banbury、Bicester、Chipping Norton等。我比較喜歡南部的Wallingford和Henley-on-Thames，尤其河畔城市Henley-on-Thames，本身是一個中世紀古鎮，一景一物都恍如風景畫，相比起劍橋郡，牛津地區的文化氛圍更濃，骨子裏有種獨特的文藝氣質。

創科金三角

當然，以教育聞名的城市不能單靠傳統文化，英國政府擅長將教育變成產業，近年計劃興建East-West Rail連接牛津、劍橋兩地，促進大學城之間的聯繫和交流，鐵路沿線更開闢出一條貫穿Cambridge-Milton Keynes-Oxford Corridor（CaMKOx）的經濟帶，目標是建立英國「矽谷」。計劃分三階段進行，首階段目標於2025年開通牛津至Milton Keynes路段，隨後將接通牛津與Bedford，最後將連接劍橋，屆時牛津、劍橋、倫敦將連成一線，成為以學術及創科為核心的「金三角」地區。