康榮國際暑假前推介多倫多三大項目 首期港幣19萬起 獨立屋及半獨立屋同步發售

Presented by：WAW Creation

康榮國際香港獨家代理 獨家展銷優惠

‧首期港幣19 萬餘元起 項目可貸款

‧獨家展銷折扣優惠 ‧送香港～加拿大來回機票

‧送全年包租保証

‧一年內至三年收樓期項目可供選擇

‧高級品牌家庭電器

‧送用料升級組合

‧延長分期訂金優惠

‧收樓前可轉手（摸貨）

多倫多第一名校豪宅區 Forest Hill South

Forest Hill South 項目屬於多倫多的第一名校網，區內有兩間男女子學院都是加拿大東岸第一名， 8 分鐘內步行可達。Upper Canda College（UCC）是著名的男學府，校友包括六位省督、三位總理、七位大法官、四位多倫多市長。Bishop Strachan School （BSS） 更是加拿大最悠久的女學府，有近150年歷史。兩間學府專門為5至18歲學生提供教學資源，學生入大學率也是100%，有許多學生躋身世界前50名的大學。該區更提供一站式的名校學府，投資 Forest Hill South 項目有如獲得名校券，和貴族一起讀書和畢業，令子女贏在起跑線。

Forest Hill South 項目屬於地鐵沿線，步行一分鐘到達 St. Clair West 地鐵站，北面可直達 York University 大學及 Yorkdale 名店購物商場，往南三個站直達加拿大第一大國際級學府多倫多大學 U of T，到多倫多國際金融中心及 Union Station 聯合車站都非常方便。另外，位於Forest Hill Village區內的高級超市、咖啡店、餐館一應俱全。10 分鐘到達 300 多間餐館及耗資了一億加元擴充的Yonge-Eglinton Centre。由項目步行5 分鐘內可達10多個公園，例如 Cedarvale Park & Sir Winston Churchill Park，方便投入各種戶外活動。

Forest Hill South項目由實力雄厚發展商 Parallax & Westdale Properties 聯合興建，設有兩棟大樓，由一房廳至三房及聯排別墅 Townhouses 組成，提供近500個單位。單位用料頂級奢華，擁有近兩萬呎超級大型會所，提供 24 小時高尚禮賓服務、會議室、派對室、專業健身中心、兒童遊樂室、瑜珈中心、男/女更衣室、工作室、水療中心等。致力打造完美豪華貴族享受的一個 Forest Hill 豪宅。

北約克 Bayview Village 地鐵沿線項目

項目坐落 Bayview Village 區主街道 Sheppard Ave. E & Bayview Ave.，步行 2 分鐘到達 Bessarion 地鐵站，步行 8 分鐘到達 Earl Haig 名學府，鄰近多個豪宅地段，Fairview Mall、Empress Walk、Yonge/ Sheppard 地帶。乘地鐵可通往多倫多金融中心及多個商場，方便到達三間大學 U of T 多倫多大學、TMU（Ryerson）大學 及 York 約克大學。地鐵線正在延長伸展，將來也可直達萬錦市及列治文山。

Bayview Village 是區內最高級的購物商場，由項目步行3 分鐘可達。商場面積達44萬平方呎，擁有 110 間高級商店， 是許多區內富豪集中商場，當中也包括 Loblaw & LCBO 兩間北約克旗艦店、意大利高質食材超級市場及多間星級餐廳。項目鄰近北約克商業中心、市政廳及政府大樓、多個綠化公園及有近七萬呎大型社區中心。毗鄰的Yonge 街有超過 120 間美食，亦有多條高速幹線公路方便穿梭大多倫多各處，真正四通八達。

推介項目樓高 12 層，單位用料豪華，樓底高達10 呎，設特大露台，送隱藏式家庭電器、石英石櫃面。兩房加書房可變三房用，送高級用料升級組合、全年包租保證及提供摸貨優惠。適合學生、回流人士及上班一族。項目更提供24小時禮賓服務，設有華麗大堂及六星級會所，包括配備廚房的派對室、頂層天空花園、電影院、會議室、專業健身中心、寵物護理室、男/女更衣室、高級 Co-work 互相分享公作平台、工作室等。

列治文山全新獨立屋及半獨立屋大型社區

Richmond Hill 列治文山心臟地帶全新大型低密度發展項目，地點優越，永久業權物業由近2,000平方呎三房 Semi Detach 半獨立屋至近 4,000平方呎五房雙車房的 Single Detach 獨立屋。送價值100,000 加幣的升級用料，首期只需港幣19 萬元起。

Richmond Hill 列治文山是香港人居住的熱選，社區發展成熟，校區師資優良。鄰近多間知名學院，包括 Villanova College、St Andrew College、Kettle Lakes公立學院、Children's Place Montessori Academy、Oak ridge公立學院、Our Lady of Hope小學、Richmond Hill公立學院、Country Day School 及 Seneca King Campus 專上學院，全部六分鐘內可達。

Richmond Hill 列治文山擁有完善規劃，城市有超過 30% 綠化。反映市政府對環保及綠化的需求，市內有多個高爾夫球場及大型公園，環境旺中帶靜，就如置身世外桃源。項目亦鄰近港人餐廳、超市及商場，10分鐘可到達大統華T&T華人超市、Times Square 時代廣場，也有多元文化的商店，吃喝玩樂應有盡有。鄰近更有三條主要 Highway 高速幹線，是四通八達的心臟地帶。

多倫多第一名校豪宅區 Forest Hill

北約克 Bayview Village 港人區

列治文山全新獨立屋大型社區

香港獨家項目認購展銷會

日期：7月23及24日（星期六及日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店6樓Hankow Room 1 & 2

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk

註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。酒店及康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，每張桌子必須分開1.5米距離，場內會定時清潔及消毒。