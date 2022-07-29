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專家觀點>海外置業錦囊

倫敦樓供不應求 Zone 1料「追落後」 鐵路陸續開通 有助刺激樓價向上

英國樓市在當地及海外投資者支持下持續向好。據英國土地註冊處資料顯示，截至5月，倫敦樓價按年上升8.2%，按月升幅收窄至0.2%。第一太平戴維斯（Savills）國際住宅銷售部助理董事羅紹輝（Kenny）表示，倫敦樓市升勢持續，但可預期升幅將略為收窄。除了受通脹加息、貨幣政策收緊等大環境影響，英國首相更替亦受到關注。不過他認為，無論任何政黨上台，相信大方向仍會致力保就業、壓抑通脹、保持樓市暢旺。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

英國推出刺激樓市的短期措施，包括去年結束的「印花稅假期」，以及將於明年3月屆滿的「Help to buy」首置貸款計劃等，帶動樓市升溫。羅紹輝表示，最新英倫銀行公布8月起取消按揭壓力測試，政策背後也是幫助買家置業。他解釋，英國的按揭借貸比率有公式化計算，借貸額一般是年薪的4.5至5倍，但由於過去樓市升幅遠超薪金加幅，如繼續以壓力測試作為指標，會令很多人無法置業，因此銀行放寬壓力測試，以申請人還款能力及信貸記錄進行審批，會對置業人士更有幫助。

過去兩年，英國樓市升幅集中在曼徹斯特及伯明翰等倫敦以外地區。羅紹輝指出，主要是這些地區樓價基數低，但即使升幅比率不同，金額卻差異不大。而根據2022年最新數據顯示，今年上半年錄得61宗超過1,000萬英鎊的豪宅成交，宗數是過去十年上半年最多。大額物業交易陸續回流倫敦市中心，相信其中一個誘因是英鎊匯率由年初至今已下跌超過一成，對於英國以外地區，如香港買家而言即享有九折優惠。豪宅買家只要有足夠實力，就可憑匯率優勢購入優質物業。

除了豪宅物業受買家青睞，羅紹輝指出，倫敦物業市場多元化，有適合自住或投資等不同產品，不同類型及不同價位的物業市場都有所上升。他指出，倫敦物業供求失衡嚴重，每年30萬新房目標基本從未達到。現時50萬英鎊以下的上車盤仍是需求不斷，50至200萬英鎊的中價盤則受資金較為充裕的經驗投資者支持。此外，5月二手市場放盤量有所增加，有業主趁樓市向好而放盤套現，雖可稍為舒緩市場失衡壓力，但仍不足應付需求。他相信英國樓市升勢持續但會略為收窄，樓價則平穩發展，即使樓市整固及回調也只是「大漲小回」。

 

鐵路有助租金及樓價上升

鐵路物業一向備受港人及投資者追捧。倫敦地鐵北延線在去年9月20日正式開通，增設Battersea Power Station和Nine Elms兩個全新車站，便捷連接倫敦西部及巿中心。而規劃多年的全新鐵路Crossrail Elizabeth line亦分階段通車，於今年5月24日率先開通Abbey Wood至Paddington一段。

羅紹輝認為，鐵路發展會對樓價產生兩次刺激作用，分別在公布鐵路興建及通車的時候，均有機會令當區樓價及租金上升，而現正是踏入第二次升幅的階段。他解釋，鐵路開通明顯有助帶動區外人口進駐，推動租金上升，增加物業及社區吸引力，而投資者看到物業有可觀回報，也會到這些地方「尋寶」。

倫敦不僅是英國的金融中心，近年多個科技巨擘例如Facebook、Google、亞馬遜、Sportify等也在倫敦擴展業務。羅紹輝透露，倫敦市中心租客群已有根本改變，由以往金融服務業為主，到近年科技及媒體行業的租客佔據很大比例。他強調，倫敦優勢是人口多，物業流轉快，租務市場相當活躍。每次經濟危機，倫敦都能迅速復甦，原因之一就是物業防守性高，有龐大租務市場支撐，即使物業售價不理想也可出租。現時，倫敦多區因為租盤不足，租金上升迅速，投資者也在伺機「買樓放租」。

 

Zone 1低水樓盤 呎價僅1,100英鎊起

Zone 1是倫敦最核心及樓價最貴的地區，優質地段的樓價可高達每平方呎6,000英鎊。而同樣坐落Zone 1的Embassy Gardens及Battersea Power Station，呎價分別只是1,100英鎊及1,300英鎊起。羅紹輝表示，該區以往未有地鐵連接，樓價相對落後，但隨着社區重建計劃發展，令居住及工作人口增加，加上倫敦地鐵北延線開通，相信可再推升樓價。

他指出，這兩個項目呎價貼近Zone 1的上車盤，但卻是中高級豪宅質素，提供室內冷暖氣及會所設施。部分單位現已出租，由於有鐵路效應，租金回報「跑贏」多個Zone 1的物業，享理想租金回報。如若以香港西九龍比作這兩個項目，位於Zone 2的West Hampstead Central則有如薄扶林，坐落傳統英國中產或以上家庭選擇的社區，項目以低密度住宅發展，呎價只是1,000英鎊起。適合喜歡家庭生活、綠化及寧靜空間的人士。

 

置業安排宜早部署

英國進入加息周期，勢加重業主的供樓負擔。羅紹輝不諱言，加息對部分置業買家構成壓力，但由於英國可選擇定息按揭，或會成為買家提早入市的誘因，以便在加息前取得較理想的息率，不過他亦提醒買家要對每月供樓負擔能力多作預算。

隨着近年港人移居英國人數增加，羅紹輝認為，要先考慮需求再揀選心儀地區，例如要繼續事業發展，可選擇倫敦、曼徹斯特及伯明翰等工作機會較多地方。對於有意「先租後買」，好處是租期短有轉換彈性，但有機會錯失樓價上升、匯率及低息環境。另外，打算到英國置業的人士也要留意，以往當地承造物業按揭是提交最少六個月薪金證明，但據知銀行已提升要求，要在英國受僱12個月才可申請按揭。所以準備到英國發展的人士，可考慮用現有工資申請按揭，不用重新累積入息證明，而且有機會在港工作的工資較高，借貸額也較多。