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市場信息：英鎊持續低水 利物浦租金回報可達11%

近日英鎊再跌至低位，曾見9.39港元，英國為香港人移民熱愛及投資地之一，英鎊再一次創新低，有市場人士認為是購買英國樓的機會！

 

Presented by：WAW Creation

 

英國各區中，利物浦與倫敦及曼徹斯特相比，優勢在於相宜的居住及生活成本。以樓價為例，根據Rightmove數據，現時利物浦平均住宅價格是20.1萬英鎊（約205萬港元），相比起倫敦的52.6萬鎊（約538萬港元）及曼徹斯特的24.8萬鎊（約253萬港元），低約6成及2成。

作為英格蘭西北部港口城市的利物浦，是八大核心城市之一，人口約52萬；亦是Albert Dock、披頭士、Tate美術館和航海博物館的故鄉。內陸有迷人的Croxteth國家公園和Speke廳，市內建築獨具風格，有著名的大教堂、市政等等，並擁有一所英國久負盛名的老牌名校利物浦大學。利物浦亦是重要的客運港，與世界各大港有定期班船聯繫。每年利物浦舉辦的足球賽事亦吸引了大量球迷入場， 全場爆滿，座無虛席。

利物浦交通四通八達，與10條高速公路和10個鐵路終點站連接，由市中心至利物浦機場車程僅22分鐘，由市區往曼徹斯特機場僅52分鐘，火車至曼徹斯特最快是35分鐘，至伯明翰為1小時37分鐘，兩個小時可到達倫敦。良好的交通網對利物浦的經濟發展起重要作用。而距離利物浦市區約 5-10 分鐘步程的郵輪碼頭，提供有免費穿梭巴士前往市中心、著名購物城Liverpool One 以及亞伯特觀光碼頭。

利物浦是一個24小時開放的城市，生活多彩多姿，有齊博物館、畫廊和世界馳名的旅遊景點，澄美海濱景色，足球迷酷愛的英超聯賽事、國家大型賽馬場、充滿活力的夜生活場所、音樂以及文化藝術等。

 

140 億英鎊活化工程

經濟發展方面，利物浦正進行 140 億英鎊的活化工程。無論海濱、新的創意區還是創新產業，未來五年，利物浦將迎來Everton FC的新體育館、一個新的郵輪碼頭、一個新的電視和電影中心、2.5億英鎊的道路基礎設施和200萬平方呎的商業辦公空間。在2020年，利物浦更被評為英國第 3 佳創業地點，是眾多高價值行業的商業和工業所在地，亦是倫敦以外最大的財富管理中心。

 

黃金地段現樓2 Moorfields 售9.3萬鎊起

現樓項目2 Moorfields位於利物浦市中心，距離火車站僅1分鐘路程，步行4分鐘可到達英國最大戶外購物和娛樂中心之一的Liverpool One；10分鐘內可到達生活圈，各式美食餐廳、購物中心、12間超市，應有盡有。

目前項目單位入場價僅9.3萬英鎊，折合約93萬港元，面積由約259至318平方呎。由於近鐵路站，加上8分鐘車程就到球隊利物浦的主場晏菲路球場，如以民宿形式出租，不乏從各地前往利物浦觀看比賽的球迷租客，據稱租金回報可達11厘！由於項目距離利物浦大學及約翰摩爾大學只需5分鐘車程，當地有超過7萬名學生，亦是另一大租客來源。

 

利物浦物業投資攻略講座

日期：7月30及31日(星期六及日)

時間：下午2-3時

地址：九龍尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

費用：全免

代理：Sakura Global Property Limited

查詢：5133 0626

WhatsApp報名：https://bit.ly/3B9ARwb

網上登記： https://bit.ly/3OqpW47

（為保持社交距離，座位有限，需登記預約）