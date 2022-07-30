溫哥華SFU大學旁上車盤 Townhouses & Condos同步發售 同場推介「小香港」Richmond列治文全新住宅項目

Presented by：WAW Creation

溫哥華SFU大學旁上車盤位於West Coquilam（西高貴林）的Burquitlam，5分鐘可達毗鄰的SFU西門菲莎大學總校，鄰近Lougheed購物商場、Brentwood及 Metrotown社區，步行到Burquitlam天車地鐵站只需4分鐘，非常方便。

溫哥華SFU大學旁上車盤Burquitlam

項目樓高45層，由一房至三房單位組成，Townhouses & Condos同步發售，罕有提供「兩房 + 一房廳」單位（全溫哥華獨有），這種戶形可當作三房用或可將單位分租，非常靈活，適合分租給SFU的大學生。項目用料豪華，有兩種顏色選擇，送高級歐洲品牌家庭電器，特選單位送一至兩個車位，提供超過25,000平方呎的超級會所，設有會議室、健身中心、恆溫游泳池、工作分享平台、兒童遊樂室及派對室等多元化設施。項目售價由加幣50餘萬元起，送全年包租保證。

「小香港」Richmond列治文全新住宅項目

項目位於Richmond列治文市中心Lansdowne地段的50畝全新大型社區，全新一至三期項目位於Lansdowne Road與No. 3 Road，將可坐享社區未來發展配套，包括將設有近700,000平方呎的零售及辦公空間，增設10畝的大型綠化公園，並提供4,000呎的緩步徑，將可容納10,000個居民。

屋苑屬於綜合性項目，共有三棟住宅Condos及一棟商業大樓。項目以一至三房單位為主，配套高端品牌Bosch名牌家庭電器，石英石檯面全部免費升級。項目還有近40,000平方呎的大型會所，提供全天候24小時禮賓服務及六星級會所設施，所有地方設置wi-fi功能、有游泳池、健身中心、兒童遊樂區、工作平台區、派對地方、配套燒烤場地的天空花園可供住客享用。

項目位於列治文市中心核心Lansdowne地段，交通及步行也是四通八達，一分鐘內（20步）可步行到Lansdowne Skytrain天車地鐵站，一站即達Aberdeen及Richmond Centre，更可直達溫哥華國際機場及溫哥華市中心。

列治文港人商場林立，由項目步行或乘坐天車地鐵僅一站，便可到達港人商場時代坊、統一廣場、百家店、八佰伴中心等，吃喝玩樂都能舉步到達。另外，項目鄰近傳統西方人商場，如Richmond Centre列治文中心和蘭斯登Lansdowne Mall購物中心就在屋苑項目的對面街。

康榮國際香港獨家代理的項目獨家展銷優惠

‧售價由加幣50餘萬元起 項目可貸款

‧獨家展銷折扣優惠

‧送香港 - 加拿大來回機票

‧送全年包租保証

‧特選單位送一至兩個車位

‧一年內至三年收樓期項目可供選擇

‧高級品牌家庭電器

‧送用料升級組合

‧延長分期訂金優惠

‧收樓前可轉手（摸貨）

溫哥華SFU大學旁上車盤Burquitlam Townhouses & Condos

同場推介「小香港」Richmond列治文全新住宅項目

香港獨家項目展銷會

日期：7月30及31日（星期六及日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀廣東道3號馬哥孛羅香港酒店四樓Orchid Room

（展銷會提供海港

城免費泊車）

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk

註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。酒店及康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，每張桌子必須分開1.5米距離，場內會定時清潔及消毒。