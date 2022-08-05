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翔勝視野：買英國屋出租 回報不輸倫敦

隨着香港人對英國物業的自住需求上升，買屋已經成為大趨勢；不過很多人未必即時移居，因此不時有準買家問：「買屋是否容易出租﹖如果沒有租客，或者租金過低，豈不蝕大本﹖」

 

Presented by：WAW Creation

 

 

熟悉我的人都知道，我一向重視投資回報，即使客人買樓自住，物業亦必須具有升值和保值能力，這是我的大原則，因此代理樓盤必經嚴格篩選，沒有潛力的樓盤根本不會引入香港發售。

我經常推薦倫敦附近各郡（Home Counties）的洋房別墅，正因為樓價比倫敦平得多，而且升值潛力強，對香港用家來說是雙贏。

所謂有數字有真相，根據全英房屋貸款協會公布的第二季資料，倫敦平均樓價54萬英鎊，遠遠拋離其他地區，按年增長6%；至於倫敦外圍，包括Reading、St Albans、Woking等地平均樓價為43.4萬英鎊，按年增長10%。

值得留意的是，英國近期通脹和息口上升，令當地有意買樓的人士改持觀望態度，導致租務市場需求增加，以Reading為例，整體出租率達九成五，年度空租期低於十四日。相比之下，倫敦的租金回報和樓價升幅稍為落後，不少資深投資者轉而考慮倫敦外圍區域。

租金回報4.5%

租英國樓的人有很多！單單只計這兩年，香港人出租英國盤就已經有非常好的回報！而且，擁有屋苑式管理的項目更特別受歡迎。近一、兩年，我們代理倫敦外圍多個全新的洋房別墅項目，其中好幾個樓盤已陸續入伙，根據當地同事匯報，幾個已收樓的洋房別墅，包括Cambridgeshire的Cala at Wintringham、Surrey的Tadworth Gardens和Leighwood Fields，租金回報都有4.5%，與倫敦的分層單位比較，回報率非常接近，甚至更高。

為甚麼在英國投資近郊地區的洋房別墅，回報會比得上倫敦單位，甚至有更好回報呢﹖

首先，洋房別墅在英國本來就是主流，每當有新屋推出，基本上第一周已被搶購一空。這些本地買家多數以自用為主，市場上的租盤非常有限，在供不應求的情況下，租金叫價自然高企。其次，在英國買分層單位放租需配備家具，但租屋客一般居住期較長，通常由租客自攜家具及電器，業主毋須額外提供，換言之投資成本較低。

首選屋苑式管理

既然倫敦外圍的洋房別墅有市場，部分香港人抱着慳到盡或賺到盡的心態，會向二手獨立屋入手。當然，買到平靚正大屋的例子也有，但一般英國獨立屋都沒有管理公司，住戶需要一腳踢打點，因此很多時會遇上消防、結構、維修等各樣奇難雜症，結果往往得不償失。事實上，在英國買屋遠比買樓複雜，對於初到英國，或越洋買樓的香港人，我的建議是不要只看價錢，寧願穩陣至上，考慮由大型發展商開發的大型屋苑，一來有信譽保證，二來管理方便，住戶不用自行處理垃圾，居所周邊街道的花草樹木、路燈路牌等，都有專人負責維修，甚至連衣食住行配套亦一應俱全。

香港樓的租金回報愈來愈少，反觀倫敦外圍物業性價比高，回報吸引，假使你計劃日後移居英國，現時入市可賺幾年租金回報；即使你沒有居英打算，亦不妨考慮買屋出租，把握投資黃金機會！