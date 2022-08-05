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樓盤點睛：英國倫敦、英國伯明翰樓盤推介

英國倫敦 One Clapham Junction 毗鄰交通樞紐 坐擁綠色生活

倫敦2區全新住宅One Clapham Junction位於倫敦西南部St John's Hill區，項目坐擁倫敦最完善的交通樞紐交匯站，步行1分鐘即達Clapham Junction站，與維多利亞站只有1站之遙，約6分鐘車程即可抵達，約8分鐘車程到滑鐵盧站，可乘搭火車前往倫敦各地，亦有地鐵北線及多條巴士路線輕鬆縱橫倫敦。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

項目由6座獨特的英倫式紅磚建築群組成，每棟大樓均圍繞着社區廣場而建，並可欣賞到倫敦金融區的繁華景色。整個開發項目以打造精美綠化景觀為重點之一，項目內的Swale Gardens擁有各種原生樹木和下沉式花園，而Courtyard設有日照木地板及向南的草地，而各式各樣的攀藤植物更為花園帶來絢麗繽紛色彩。項目更特設專業器材健身中心Peloton Hub，提供24小時禮賓服務及各式住戶設施，為住戶締造出行便利及綠色健康的優質生活。

此外，項目坐落Wandsworth Common和Clapham Common之間，這裏有池塘、網球場、板球場、咖啡廳，更有大量綠色活動空間，生活所需一應俱全。Wandsworth亦一直獲當地教育局選為倫敦最佳校網前十名，除了多間著名私校，還有無數優秀公立學校選擇。

One Clapham Junction

地址：Clapham Junction, SW11

發展商：Mount Anvil及Peabody

住宅數目：154個

實用面積：453至1,104平方呎

單位間隔：開放式、1房、2房及3房

單位售價：439,000英鎊起

落成日期：The Ascent預計於2025第一至第三季落成；

The Approach預計於2025第三季落成

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

獨家展銷會

日期：8月6及7日（星期六及日）

地點：香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓愛丁堡廳

查詢：2842 4472

電郵：IRS@savills.com.hk

 

英國伯明翰 Park Gate at Lyndon Place 享獨特田園風情 生活配套便利

Park Gate at Lyndon Place位於伯明翰市中心和伯明翰國際機場樞紐之間，由126伙寬敞的一房和兩房單位組成，由於毗鄰新的HS2高鐵站，可輕鬆抵達英國各大繁華都市、熱門商圈。項目坐擁都市輕奢生活與天然氧氣，集戶外空間、豪華裝潢和現代化便利設施為一體，融合了都市活力與郊區的靜謐雅致。

項目位於伯明翰最富裕郊區之一的謝爾頓區，區內擁有獨特的郊區田園風情，交通便捷，是伯明翰最受歡迎的地區之一，無論前往市中心還是謝爾頓郊野公園都十分便利。其中謝爾頓郊野公園佔地300英畝，是戶外休憩的好去處，提供有免費的戶外運動課程，以及長達5公里的慢跑路線和定期舉辦的福利活動。

在項目步行範圍內有許多便利設施，謝爾頓區為當地住戶提供了齊全的便利生活，包括三間大超市、加油站、多間酒吧和餐館。當地校網亦相當不俗，擁有多間托兒所、小學和初中，許多被英國教育標準局評為傑出或良好的院校皆匯聚於此。除了謝爾頓郊野公園，前往埃爾姆登自然公園（Elmdon Nature Park）和哈奇福德布魯克高爾夫俱樂部（Hatchford Brook Golf Club）亦相當方便。

Park Gate at Lyndon Place外牆鑲嵌大玻璃，自然採光充足。設計時尚簡約，無論是客廳還是臥室，寬敞明朗，舒適溫馨，同時還均配備現代、豪華的套房浴室。至於景觀方面，室外公園美景盡收眼底，遠離都市的喧囂和生活的繁瑣。

還有，項目採用開放式設計理念，所以大廈內公共空間充足，大堂設有專門的前台接待，同時亦配備獨立的健身室、精心維護的花草植物和寬敞的開放式綠地。

Park Gate at Lyndon Place

地址：Lyndon Place, Sheldon, Birmingham, B26 3YU

發展商：Shoo 262 Ltd – BPG Alliance Ltd

參考總價：119,795英鎊起

物業類別：住宅

產權年限：250年產權

單位面積：388-581平方呎

代理：CK創紀環球

查詢：（852）5223 3863

 

英國倫敦 Goodluck Hope聯排別墅 享東倫敦河畔景致及專用會所設施

Goodluck Hope作為東倫敦活力十足的河畔新社區，向來備受追捧。項目中的13套聯排別墅，設計靈感揉合傳統英倫別墅風格以及泰晤士河畔區的工業美學，將於今年底落成。每套聯排別墅共有四層，均設三房、一個私人露台、實用率高的廚房，以及多功能的舒適生活空間。大部分的別墅底層都設有工作室，能化身成辦公室、遊戲室、商務工作室或畫廊，以應付日益增加的靈活工作需求。

聯排別墅位於設有841伙住宅單位的Goodluck Hope中心地帶，僅數步之遙可達Goodluck Hope專用會所The 1595 Club，當中設有各種世界級設施，包括室內游泳池、北歐風格的蒸汽浴室、設備先進的健身房、工作室、私人電影院和商務中心，以及能眺望泰晤士河、O2 和金絲雀碼頭壯麗景色的公共花園。聯排別墅的住戶更可以享用位於29樓的空中貴賓休息室The Lantern Room，享受專屬空間。此外，住客可透過 Canning Town站快捷到達附近的金絲雀碼頭、倫敦金融城及其他各區，十分方便。

The Townhouses, Goodluck Hope

地址：Orchard Place, Poplar, London E14 0JU

發展商：KFI及Ballymore

住宅數目：13伙

面積：1,660至1,829平方呎

間隔：3房

入場價：1,120,000英鎊起

落成日期：2022年第4季

代理：仲量聯行

香港展銷會

日期：8月6及7日（星期六至日）

時間：上午11時至下午6時

研討會：下午12時及3時

地點：香港文華東方酒店2樓歷山大廳

查詢：3759 0909

電郵：irp.hk@ap.jll.com

 