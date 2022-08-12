樓盤點睛：英國倫敦樓盤推介

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Elephant Park是由市政府推動，耗資23億英鎊的活化重建計劃，目標打造具有完善綠化及生活機能的綜合社區，計劃獲得多個建築及持續發展的獎項，擁有70年來最大綠化園區，並提供17萬平方呎的商業、零售、餐廳及休閒設施。
當地交通配套相當便利，步行5分鐘即達Elephant & Castle Station，地鐵火車四線條匯聚，11分鐘內穿越Oxford Circus、Bank、King’s Cross 等商業、政治及金融核心地帶。交通便利令Elephant Park深受金融、科技專業與初創企業高端人士所歡迎。
當地配套齊全，附近商場有大象與城堡購物中心、Argos Walworth百貨商場、Longdan中國超市、Tesco Express超市、Boots藥店、郵局、巴克萊銀行等，至於餐飲及娛樂則有Dragon Castle中餐館、各式咖啡廳和酒吧、麥當勞、肯德基、Highwood花園和Orchard花園。同時，當區的校網亦很吸引，包括有倫敦南岸大學、倫敦傳播學院、倫敦政經學院、倫敦國王學院、倫敦藝術大學等倫敦著名院校。
West Grove是Elephant Park內的現樓物業，共8座大廈，提供593套包括1房、2房及3房單位。每套單位均設有私人陽台、露台或花園，可飽覽都市美景。同時，屋苑亦設有24小時禮賓大廳、多功能室、單車存儲室、地下停車位、健身房、私人影院、俱樂部及住戶種植園等供業主使用。
項目發展商是上市公司Lendlease，曾打造多個國際大型項目如Google 歐洲總部、倫敦奧運會選手村及英國第五大購物中心Bluewate等，擁有豐富大型綜合項目規劃經驗。
地址：Elephant Rd, London SE17 1UB, UK
英國著名發展商Berkeley於倫敦Zone 1 Islington打造的大型住宅項目250 City Road，推出全新系列The Luna and Bollinder Collection。250 City Road另有一系列其他單位可供選購，包括可飽覽廣闊園景的兩座標誌性高層住宅大樓，而Siena House和Vermont House的一房單位售價即由825,200英鎊起。
The Luna Collection提供兩房及三房單位，每伙均設有可欣賞開揚園景的寬敞陽台。而 Bollinder Collection 設兩房複式單位，住戶能從下層的私人露台，走到上層主要的起居空間，俯瞰庭院景觀。此批單位的私人戶外空間面積由326至2,129平方呎不等，適合在Zone 1工作的上班族用來放鬆身心。此外，項目更提供一系列會所設施，包括私人健身房、瑜伽室、閱覽室和私人電影院。另有設備齊全的水療中心、20 米長游泳池、按摩浴缸、桑拿浴室、蒸氣浴室及24 小時禮賓服務等。
250 City Road一帶有各式米芝蓮餐廳、老牌餐廳及著名酒吧，附近亦有眾多畫廊、倫敦交響樂團的所在地 St Luke's ，以及土耳其浴場等。由項目出發，步行8分鐘可達Old Street站，乘搭Northern Line及National Rail，只需6分鐘可到King's Cross、London Bridge及Euston等地方。經附近的 Farringdon 車站乘搭 Crossrail ，4 分鐘即可到達 Bond Street，非常方便。
地址：City Road, London EC1V
間隔：開放式至3房單位、複式單位及頂層特色戶
面積：538–1,496平方呎
地點：Berkeley辦公室–香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈30樓3001室