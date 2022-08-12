樓盤點睛：英國倫敦樓盤推介

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Elephant Park是由市政府推動，耗資23億英鎊的活化重建計劃，目標打造具有完善綠化及生活機能的綜合社區，計劃獲得多個建築及持續發展的獎項，擁有70年來最大綠化園區，並提供17萬平方呎的商業、零售、餐廳及休閒設施。

當地交通配套相當便利，步行5分鐘即達Elephant & Castle Station，地鐵火車四線條匯聚，11分鐘內穿越Oxford Circus、Bank、King’s Cross 等商業、政治及金融核心地帶。交通便利令Elephant Park深受金融、科技專業與初創企業高端人士所歡迎。

當地配套齊全，附近商場有大象與城堡購物中心、Argos Walworth百貨商場、Longdan中國超市、Tesco Express超市、Boots藥店、郵局、巴克萊銀行等，至於餐飲及娛樂則有Dragon Castle中餐館、各式咖啡廳和酒吧、麥當勞、肯德基、Highwood花園和Orchard花園。同時，當區的校網亦很吸引，包括有倫敦南岸大學、倫敦傳播學院、倫敦政經學院、倫敦國王學院、倫敦藝術大學等倫敦著名院校。

West Grove是Elephant Park內的現樓物業，共8座大廈，提供593套包括1房、2房及3房單位。每套單位均設有私人陽台、露台或花園，可飽覽都市美景。同時，屋苑亦設有24小時禮賓大廳、多功能室、單車存儲室、地下停車位、健身房、私人影院、俱樂部及住戶種植園等供業主使用。

項目發展商是上市公司Lendlease，曾打造多個國際大型項目如Google 歐洲總部、倫敦奧運會選手村及英國第五大購物中心Bluewate等，擁有豐富大型綜合項目規劃經驗。

Elephant Park West Grove

地址：Elephant Rd, London SE17 1UB, UK

發展商：Lendlease

單位面積：619至1,211平方呎

參考總價：93萬英鎊起

物業類別：住宅

產權年限：250年產權

代理：CK環球創紀

查詢：6816 1633

英國倫敦 250 City Road Zone 1地段 多種戶型可供選擇

英國著名發展商Berkeley於倫敦Zone 1 Islington打造的大型住宅項目250 City Road，推出全新系列The Luna and Bollinder Collection。250 City Road另有一系列其他單位可供選購，包括可飽覽廣闊園景的兩座標誌性高層住宅大樓，而Siena House和Vermont House的一房單位售價即由825,200英鎊起。

The Luna Collection提供兩房及三房單位，每伙均設有可欣賞開揚園景的寬敞陽台。而 Bollinder Collection 設兩房複式單位，住戶能從下層的私人露台，走到上層主要的起居空間，俯瞰庭院景觀。此批單位的私人戶外空間面積由326至2,129平方呎不等，適合在Zone 1工作的上班族用來放鬆身心。此外，項目更提供一系列會所設施，包括私人健身房、瑜伽室、閱覽室和私人電影院。另有設備齊全的水療中心、20 米長游泳池、按摩浴缸、桑拿浴室、蒸氣浴室及24 小時禮賓服務等。

250 City Road一帶有各式米芝蓮餐廳、老牌餐廳及著名酒吧，附近亦有眾多畫廊、倫敦交響樂團的所在地 St Luke's ，以及土耳其浴場等。由項目出發，步行8分鐘可達Old Street站，乘搭Northern Line及National Rail，只需6分鐘可到King's Cross、London Bridge及Euston等地方。經附近的 Farringdon 車站乘搭 Crossrail ，4 分鐘即可到達 Bond Street，非常方便。

250 City Road

地址：City Road, London EC1V

發展商：Berkeley Group

住宅數目：224伙

間隔：開放式至3房單位、複式單位及頂層特色戶

面積：538–1,496平方呎

售價：825,200英鎊起

落成日期：2023至2024年

代理：仲量聯行

查詢：3759 0909

電郵：irp.hk@ap.jll.com

香港展銷會

日期：8月13及14日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

研討會：中午12時及下午3時

地點：Berkeley辦公室–香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈30樓3001室