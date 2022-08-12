市場信息：曼徹斯特、吉隆坡、倫敦、Barne、澳洲、Bolton

時間：中午12時至下午6時
地點：香港旺角彌敦道700號T.O.P 16樓13室
代理：CK創紀環球
查詢：6816 1633 / 9730 2880（Whatsapp / Call）
Presented by：WAW Creation
吉隆坡新核心金融區之住宅 TRX RESIDENCES投資講座
日期：8月13至14日（星期六及日）
時間：
第1場：中午12時至下午2時（英文）
第2場：下午2時至下午4時（廣東話）
第3場：下午4時至下午6時（廣東話）
地點：香港麗思卡爾頓酒店3樓鑽石廳I
代理：Golden Emperor 查詢：9601 8356（Whatsapp / Call）
網上報名：https://goldenemperor.wufoo.com/forms/q1r6ecgr083odf0/
倫敦Colindale物業展銷會及講座
日期：8月13日及14日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
地點：香港尖沙咀喜來登酒店4樓
講座：中午12時；下午3時
代理：FMI 至匯投資
查詢：3758 2969 / 5611 8401（Whatsapp）
「大學區盤 X 以房養學」專題講座 澳洲大學區新盤巡禮
日期：8月13日及14日（星期六及日）
時間：上午11時至下午7時
地點：香港尖沙咀星光行10樓1022室
講座：下午3時
代理：RayWhite Hong Kong
查詢：2376 1088
Barnet頂級校區薈萃 Ridgeway Views最新一期
日期：8月13及14日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
講座時間：下午2時
地點：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈32樓3210室
代理：利嘉閣海外物業
查詢：6353 8230
倫敦通勤城屈福特Watford物業推介會
日期：8月13日及14日（星期六及日）
時間：中午12時至下午6時
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室
代理：中原（海外）
查詢及預約：8208 8286 / 6418 8771
英國Bolton鐵路沿線現樓連租約展銷會
日期：8月13日（星期六）
時間：上午11時至下午7時
地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓全層
代理：利安環球
查詢及預約：https://bit.ly/3cGgtbG
Email：info@rae-on.com
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。