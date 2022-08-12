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專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：曼徹斯特、吉隆坡、倫敦、Barne、澳洲、Bolton

曼徹斯特Lincoln House展銷會

日期：8月13日（星期六）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港旺角彌敦道700號T.O.P 16樓13室

代理：CK創紀環球

查詢：6816 1633 / 9730 2880（Whatsapp / Call）

 

Presented by：WAW Creation

 

吉隆坡新核心金融區之住宅 TRX RESIDENCES投資講座

日期：8月13至14日（星期六及日）

時間：

第1場：中午12時至下午2時（英文）

第2場：下午2時至下午4時（廣東話）

第3場：下午4時至下午6時（廣東話）

地點：香港麗思卡爾頓酒店3樓鑽石廳I

代理：Golden Emperor 查詢：9601 8356（Whatsapp / Call）

網上報名：https://goldenemperor.wufoo.com/forms/q1r6ecgr083odf0/

 

倫敦Colindale物業展銷會及講座

日期：8月13日及14日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港尖沙咀喜來登酒店4樓

講座：中午12時；下午3時

代理：FMI 至匯投資

查詢：3758 2969 / 5611 8401（Whatsapp）

 

「大學區盤 X 以房養學」專題講座 澳洲大學區新盤巡禮

日期：8月13日及14日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：香港尖沙咀星光行10樓1022室

講座：下午3時

代理：RayWhite Hong Kong

查詢：2376 1088

 

Barnet頂級校區薈萃 Ridgeway Views最新一期

日期：8月13及14日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座時間：下午2時

地點：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈32樓3210室

代理：利嘉閣海外物業

查詢：6353 8230

 

倫敦通勤城屈福特Watford物業推介會

日期：8月13日及14日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室

代理：中原（海外）

查詢及預約：8208 8286 / 6418 8771

 

英國Bolton鐵路沿線現樓連租約展銷會

日期：8月13日（星期六）

時間：上午11時至下午7時

地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓全層

代理：利安環球

查詢及預約：https://bit.ly/3cGgtbG

Email：info@rae-on.com

 

註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com