翔勝視野：低門檻進駐「北倫敦之心」Hendon

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現在，不論你是否有意移居英國，只要你身邊有朋友住在倫敦，或不時看YouTube收集居英情報，必然聽過有倫敦新唐人街之稱的Colindale。這個最多香港人居住的倫敦地區，有齊大家最關注的好學校、華人超市、商場、公園、中餐廳、地鐵站，初來埗到的香港人要適應新生活絕對冇難度。

Colindale的所在地，是位於倫敦北部的倫敦自治市鎮Barnet，此地的華人比例一向較高。早在十多年前，我尚在英國賣樓的時候，已發覺很多華人喜歡在Barnet落腳，但我當時沒有水晶球，料不到Barnet會進一步成為英國最多香港人居住的三甲城市。Barnet本身是移民社區，人口接近四十萬，英國白人居民不足一半，例如Golders Green是中產猶太人社區、Finchley是日本人社區，至於適合香港人居住的區域，除了人氣旺盛的Colindale外，毗鄰的Hendon亦值得大家留意。

衣食住行 一應俱全

Hendon坐落倫敦Zone 3，被譽為北倫敦之心，交通方便是一大優勢。在Hendon可以乘搭泰晤士連線（Thameslink）或北線（Northern Line）前往市中心，19分鐘到Kings' Cross，25分鐘可到Oxford Circus，車程相等於由太子搭地鐵到銅鑼灣。

不過話說回來，住Hendon根本毋須經常出倫敦市中心，因為在Hendon市10分鐘車程範圍內，已經有齊超市、商場、購物街、戲院、餐廳、銀行。 特別值一提的是，此處鄰近亞洲美食廣場「新東方城BangBang」，裏面有數十間亞洲風味餐館，包括泰國、馬拉、日本、韓國的食肆，連麻辣米線、港式點心、燒味都食得到。不要以為飲飲食食只屬次要，當你身在海外，無論生活過得如何寫意，或多或少都有思鄉之情，因此才會有人為了在倫敦吃到正宗燒味而感動流淚，或不惜開六小時車到曼城買幾盒咖哩豬扒飯及乾炒牛河takeaway。

短期樓花性價比高

生活配套以外，論Hendon「冇得輸」之處，首推此區的超強校網。眾所周知，在英國只要位於名校區的物業，根本不愁出租和轉售，作為全英國最多好學校的十大地區之一，Barnet有超過96%的學校都被Ofsted評為優良級別，學生在全國統一考試（SATs）、GCSE和A-Level都有出色表現。

現時Hendon市內的大型重建計劃正進行得如火如荼，帶動樓價節節上升，過去兩年累積升幅達14%，是倫敦自治市鎮中增長最快的其中一區，市場預計樓價在五年內將攀升超過兩成。Hendon的租金走勢亦不示弱，目前回報接近5.5%，預料五年內上升超過17%。

香港人向來識計數，試想想，Hendon在兩、三年後即將成為令人耳目一新的新興發展區，如現時買入短期樓花實屬性價比高之選，未來幾年享有極大升值潛力。若等到重建計劃完成，屆時入場門檻高，甚至已錯過英鎊低水時期，等來等去可能只得一場空！