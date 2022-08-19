曾志英：英國加息難免 英鎊兌港元9.32可入手 英國樓價短期見壓 料橫行或輕微下調

財經專家曾志英（曾SIR）認為，英國政府的現在和未來目標肯定是維持經濟的活力以及保就業。面對宏觀經濟環境，雖然通脹率創新高，但相信加息在所難免，問題只在於是加0.25厘還是0.5厘罷了。至於英國的整體樓價，今年已累積一定升幅，他預計未來一段短時間，樓價將會呈橫行或有3-5%的下調。

對於有意將手上港元兌換為英鎊以便日後購買英國樓或在當地生活的人士，他建議策略是，將擬動用資金分「三注」，當英鎊兌港元為9.32時入第一注，第二注是9.2，第三注則在「破9」時執行。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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上月樓價回落1% 料短期橫行或下調

相信大家由不同的渠道已知，英國住宅樓價屢創新高。但曾志英提醒大家，根據英國最大按揭貸款機構Halifax數據顯示，英國7月Halifax房價指數按月意外轉跌0.1%，結束了連升12個月的走勢；同時，平均樓價亦回落至293,221英鎊，結束連續11個月上升紀錄。據公布資料，今年8月初的樓價按年升幅是11.8%，但7月初的數字則是12.5%，可見樓價有所回落。

經考慮各方因素，曾志英認為，英國的住宅樓盤在未來一段短時間，樓價在壓力下或會橫行，甚至可能還會有3-5%的調整，但因應未來的市場供需以及各樣建築成本等因素，他對買樓仍持正面態度。

買樓自住不宜「等跌」

曾志英不諱言，目前英國樓市走向仍需進一步的觀察。同時，對於有自住需要的港人，不排除「先租後買」是一個可行的策略。但他一再強調，即使目前樓價有輕微下調的跡象或可能，亦不宜存有「等跌」的心態，即使樓價有約10%的上下浮動，亦不宜「拖太久」，因為英鎊一旦回升，就得不償失。同時他更引述現時身處英國的好友張堅庭指，其實目前英國的二手市場頗為火熱，放盤並不多，一有較為優質樓盤放盤，便有多人「入標」爭奪。

除了現樓，在購買樓花方面，曾志英則認為以近期樓花為宜，最好是一年內。但他亦一再強調，無論是買哪個地區或甚麼樓盤以至竣工年期，切記對樓盤及周邊配套多作了解，尤其是發展商的實力和往績。

通脹和GDP增速放緩以至衰退的憂慮

正如文首所言，英國7月份按年通脹達10.1%，其實6月份的通脹率亦是當時40年的最高位9.4%，而房屋價格亦在當月創歷史新高。當英國央行如期加息50個基點後，市場已預期，英國GDP增速正在放緩。事實上，有傳媒報道，英格蘭銀行預測在接下來的幾年，英國的GDP將下降約2%，並將持續五個季度的負增長。

對於以上消息，包括新首相即將上場等或會影響匯率和樓市的因素，曾志英認為，市場已經消化。他提醒大家，要留意的主要是一些難以預計和不受控的政治因素，其中包括了俄烏戰事的演變、英倫三島的分裂危機（蘇格蘭會否再發起獨立公投），甚至冬季的能源危機亦可能會演變成「黑天鵝」。

給英國年輕人的50年樓按貸款

香港年輕人買樓不易，看來英國也遇上類似情況。

話說日前英國已批出的50年樓宇按揭貸款，對象便是年輕人。據知英國專業貸款機構Perenna已獲英國金融監管機構發放許可，提供長達50年期的固定利率按揭貸款牌照，以幫助借款人買樓。有報道更指，Perenna目標在6個月內推出首批產品，並計劃與銀行合作為分銷合作夥伴，允許他們使用其融資平台發放貸款。

曾SIR指出，此舉肯定會對樓價帶來一定的支持，因可令準年輕買家的供款能力大增。他並舉例，以一個28萬英鎊的單位為例，如以按揭40年計，原本每月要供款約1千1百多英鎊，但將年期延長十年的話，則每月供款只需9百多英鎊；如果供款人每月供款不變的話，則他的購買樓盤價值，則可提升至33萬英鎊。

當然，市場也有人會擔憂，此舉會否為新一代的年輕人帶來「跨代供樓」的壓力，因為英國的一般按揭年齡是以六十五歲為限。即使以三十歲開始供款計，採用「50年樓貸」的話，則要八十歲才能供滿。