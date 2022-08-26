地監局語：再三提醒：境外物業風險高 買之前三思！

本港物業交易有不少規管物業銷售的法例及機構把關，但這些法例及監管，並不適用於其他司法管轄區。

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深思：物業能否如期落成

首先，筆者希望大家了解一下有關境外物業買家所遇到問題的根源和性質。根據監管局的經驗，絕大部分問題源於境外物業的發展商，尤其是有關物業能否如期落成。

雖然交易的地點不在境外物業的所在地（可能是香港、甚至是網上），但由於物業是不動產，故買賣雙方都必須遵守物業所在地的法規。而每一個國家或地區，都有自己一套的法制、物業概念及慣常做法。不同地方對物業買賣的規管及對買家的保障，亦可以存在重大的分別。若物業所在地的源頭監管不完善，香港這邊根本無法減低買家或準買家所面對的風險。

提醒：要懂得保障個人利益

有見及此，「監管局認為教育及提醒消費者要懂得保障自己的利益至為重要。多年來，監管局一直透過不同途徑及推廣，例如製作短片、小冊子、舉辦公開講座等，提醒消費者在購買境外物業（尤其是未建成的境外樓花）需要注意的地方及所涉及的風險。

過往，除了在各大免費及收費電視台及電台頻道中播出宣傳短片及聲帶，局方亦於YouTube頻道及Google和Yahoo的廣告作出大量宣傳。監管局亦曾在港鐵車廂電視及手機程式上播放短片和宣傳，透過不同渠道和媒介接觸各年齡的公眾。

此外，監管局亦與報章合作，把合共六萬本消費者教育小冊子《境外置業要「究」SMART》放到兩份報章內分發，同時刊登相關廣告並在其Facebook專頁內宣傳該小冊子。另外，亦取其小冊子內容，精心製作了四條動畫短片，以輕鬆的繪製手法帶出真實案例，以增加公眾的觀看興趣。

「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」

上述宣傳片、動畫短片、教育小冊子已上載至監管局的網站、其消費者教育網站(http://smart.eaa.org.hk)及局方的YouTube頻道(www.youtube.com/estateagentsauthority)，歡迎大家隨時重溫。

要做到「深入民心」，一句易記的宣傳標語不可或缺。不久前監管局就推出了「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」這句新標語，並積極邀請地產代理公司在其廣告中也加入這句標語。

筆者希望再三提醒各位消費者，在決定購買境外物業（尤其是未建成物業）前，必須多加研究和認真考慮，亦可瀏覽局方的專題教育網頁(http://outsidehk.eaa.org.hk)，以了解更多有用資訊，以保障自身利益。

地產代理監管局行政總裁 韓婉萍