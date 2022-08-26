市場信息：澳洲、英國倫敦、曼徹斯特、布里斯托、伯明翰物業

時間：上午11時至下午6時
地點：香港中環文華東方酒店1樓
免費講座：下午3時
主辦：FMI 至匯投資
查詢：3468 7299 / WhatsApp: 6187 9014
Manchester Pavilion Wharf展銷會
日期：8月27日 （周六）
時間：下午3時
地點：香港灣仔謝斐道303號18樓
主辦：CK創紀環球
查詢、登記及預約：6816 1633 / 9730 2880
倫敦ZONE 2物業投資講座
日期：8月27及28日（周六及周日）
時間：第1場：中午12時至下午2時（英文）
第2場：下午2時至下午4時（廣東話）
第3場：下午4時至6時（廣東話）
地點：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓
主辦：Golden Emperor
查詢：3956 5122 / 9601 8356
登記 : https://bit.ly/3cdIrM6
STH BNK by Beulah展銷會
日期：8月27及28日 （周六及周日）
時間：上午11時至下午7時
地點：九龍尖沙咀星光行16樓1633室
（The Balmoral Display Gallery）
LIVE展會現場連線澳洲展銷廳
日期：8月27及28日（周六及周日）
時間﹕下午3時
講座：澳洲買樓按揭全攻略
日期：8月27日 （周六）
時間﹕下午1時
澳洲樓市雞精班
日期：8月27及28日（周六及周日）
時間：下午3時
主辦：Ray White Hong Kong
查詢：2376 1088
伯明翰置業好推介
日期：8月27及28日 （周六及周日）
時間：中午12時至下午6時
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室
主辦：中原（海外）
查詢或報名：6418 8771
英國Outside London 置業靚區大比拼
日期：8月27及28日 （周六及周日）
時間：中午12時至下午6時
地點：九龍尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心10樓
主辦：中原（海外）
查詢或報名：8202 8986 / 6298 9271
英國物業投資免費講座
日期：8月27日（周六）
時間：下午2時
地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓全層
主辦：利安環球
查詢：3689 9122
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。