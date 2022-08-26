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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：英國Bristol最具潛力住宅區

生活習慣不易改變，一些日常行為和環境，一經定型便很難重新適應。就像香港人習慣城市生活，雖然總抱怨人多車多，生活緊張，但每到外地旅遊，大城市仍然是首選之地，如日本多去東京、大阪，韓國多去首爾，歐遊的話，倫敦、巴黎、羅馬、阿姆斯特丹是熱門選擇。

 

Presented by：WAW Creation

旅遊尚且如此，買海外樓更不用多說，以往投資者只會選大城市，因首都或主要城市樓市活躍，物業易租易賣。如今市場出現大批真正用家，這些客人大部分口說準備好適應外國新生活，但身體卻很誠實，從他們對物業的查詢，以及樓盤實際銷情來看，除了極少數人有特別喜好，嚮往歸園田居式的鄉郊生活外，大多數香港人始終喜歡熱鬧方便的城市生活。

在英國，除了倫敦、曼徹斯特和伯明翰三大城市外，香港人近年趨向聚居於生活指數較低的中型城市，像Bristol、Reading、Bath、Liverpool、York等地，這幾區的華人比例高，對於初到英國的港人來說較易適應。

位於英國西南的Bristol，距離倫敦約兩小時車程，環境、交通、配套、就業、教育資源俱佳，是個低調而受歡迎的地方，物業查詢度一直很高，但放盤不多，新盤更加難求，甚至有客人向我們表示等買Bristol新盤等到頸都長！

 

舊城化身航天中心

如果問我Bristol有何吸引之處﹖首先環境配套已經夠贏！

這個歷史舊城自中世紀以來已經是重要的商業港，市內保留了很多維多利亞時代的建築，加上香港人對海景、河景有情意結，Bristol西面是愛爾蘭海，市內有迷人的艾文河（River Avon）河景和克利夫頓吊橋（Clifton Suspension Bridge），比起綠樹山林似乎更受香港人喜愛。

靠水的地方特別吃香，Bristol在戰後曾經式微，但很快便轉型為英國航天中心，近年更發展成高科技及金融貿易中心，是不少初創企業的根據地。當地人形容Bristol是年輕版的倫敦，經濟發達，人口平均年齡較低，城市氣氛充滿活力，因此有小倫敦之稱。樓價方面，Bristol與倫敦當然仍有大段距離，但由於近年需求愈來愈大，物業價格急升，由2013年至2021年間，市中心平均樓價升幅超過六成半。

 

洋房「大件夾抵食」

不想搶貴樓，我會建議客戶留意距離Bristol市中心十分鐘車程內的住宅小區。十分鐘車程，大約由尖沙嘴到太子，在香港還未計塞車時間，而在Bristol根本毋須擔心塞車問題！

其中一個我認為相當適合香港居住的小區是Keynsham，原因是Keynsham本身配套齊備，區內有超級市場、Town Centre，前往另一鄰近城市Bath亦只需十五分鐘車程。至於Keynsham區內的學校，其實不用我多介紹，相信大家都懂得利用英國選校神器Locrating網站，根據搜尋結果，Keynsham校網範圍內有多間獲Ofsted評為優良的中小學，家長大可放心。

與Bristol市中心相比，Keynsham的新樓可謂大件夾抵食，現時三至五房全新洋房別墅只需約四十萬英鎊起。不過，隨着愈來愈多香港人移居Bristol，相信認識Keynsham的人亦會愈來愈多，屆時住屋需求必然大增，若錯過頭啖湯，有意在Bristol買新樓落腳的香港人，不知道又要等到何年何月！