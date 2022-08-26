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樓盤點睛：英國曼徹斯特、加拿大多倫多樓盤推介

英國曼徹斯特 Urban Green 大型綠化新興社區公寓 擁M16優質校網

位於英國曼徹斯特Zone2 的Urban Green，毗鄰曼聯球場及新興商業區Media City，坐擁M16優質校網，步行2分鐘可至Metrolink Trafford Bar電車站，只需5分鐘車程輕鬆抵達到市中心Deansgate-Castlefield站、25分鐘到達曼徹斯特機場、奧特林厄姆及全英第三大商場Trafford Center，交通相當方便。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

港人關注的學校方面，區內有16間適合所有年齡段的優質中小學，當中4間獲Ofsted評定為Outstanding級，12間被評為good級。鄰近學校則包括Seymour Community Primary School、Afifah School、King's Road Primary School、Trafford College、University Academy 92 (UA92)及Knowledge of life in uk test preparation classes。

此外，由項目步行1分鐘便到達擁有廣闊綠地的Seymour Park，提供有體育設施如滑板場等；至於前往奧脫福曼聯足球場和板球場，亦只需步行15分鐘。商場方面，則有Tesco Extra、Worldwide Foods (Old Trafford)、hilal-shop及Manchester Superstore；餐飲有Hong Kong Chippy、Elliotts Pharmacy及Spices of Kashmir。同時，項目本身亦設有酒店式會所、健身室、24小時禮賓部及宴會廳等。

售價方面，據代理公布，1房單位售價由169,000英鎊起；2房單位售價由235,000英鎊起，預計2023年第四季度完工。

曼徹斯特是「英國北部振興計劃」重點發展城市，在2021年 資本增值預計超過28%，由於人口急速上升，房屋供應短缺，租金回報有一定保證。

Urban Green

地址：73 Seymour Grove, Old Trafford, Stretford, Manchester, M16 0UB

開發商：The Heaton Group

單位面積：446-739平方呎

參考總價：16.9萬英鎊

物業類別：住宅

產權年限：250年土地租賃權

預計完工日期：2023年第四季度

代理：CK創紀環球

查詢：（852）5223 3863

 

加拿大多倫多 三大推介項目 享優質校區 社區配套完善

多倫多是加拿大東岸的最繁榮城市，擁有全北美第二大的國際金融中心，也是七大律師樓、五大銀行及四大會計師樓的總部。康榮國際推介的多倫多物業項目，包括多倫多第一名校豪宅區Forest Hill、北約克Bayview Village地鐵沿線項目、列治文山全新獨立屋及半獨立屋低密度大型社區。

Forest Hill South項目位處多倫多的第一名校網，鄰近St. Clair West地鐵站。設有兩棟大樓，由一房廳至三房及聯排別墅Townhouses組成，提供近500個單位，用料頂級奢華，並設有近兩萬平方呎超級大型會所，提供24小時禮賓服務。

北約克Bayview Village地鐵沿線項目距離Bessarion地鐵站2分鐘步程，步行3分鐘可達面積達44萬平方呎的購物商場，步行8分鐘可達Earl Haig知名學府，通往多倫多金融中心及三間大學都非常方便。項目樓高12層，單位用料豪華，樓底高達10呎，設特大露台，送隱藏式家庭電器、石英石櫃面。項目更提供24小時禮賓服務，設有華麗大堂及六星級會所。

列治文山是香港人居住的熱選，社區發展成熟，校區師資優良，城市有超過30%綠化。Richmond Hill列治文山心臟地帶全新大型低密度發展項目，地點優越，鄰近港人餐廳、超市及商場，提供永久業權。項目由近2,000平方呎三房半獨立屋至近4,000平方呎五房雙車房的獨立屋組成。

代理：康榮國際

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102