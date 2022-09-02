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翔勝視野：英國Reading自用投資藍籌指標

賣英國樓賣了二十年，原本以為很多事都在掌握之內，料不到這幾年間，不論市況，還是買家行為都出現巨大變化。

以往買英國樓十居其九是投資者，看重物業的性價比和升值潛力，如今的買家大部分是用家，着重個人喜好或家庭需要。偶然有客人向我們查詢英國一些冷門地區的物業，我會奉勸一句：有錢買樓都不要太任性！

有些人以為物業自用便毋須考慮升值空間，其實做任何買賣都要具備投資觸覺，畢竟世事難料，難保有朝一日你會想搬家，我的建議是選擇一些有價有市的地區置業。

 

Presented by：WAW Creation

用家變身投資者的故事

最近有位客人就由用家變為投資者，事緣大約年半前，客人買入Reading一個單位自用，收樓後在當地住了幾個月，原本有意長住，後來獲香港前上司力邀他回巢。經過多番考慮，他最終決定先回港工作，暫時擱置移民計劃。至於Reading的物業，一放租便以九秒九的速度租給一個香港移英家庭，現時他一邊坐擁高薪厚職，一邊坐享租金回報。

說到當初選擇Reading的原因，這位客人笑稱自己有「華人的胃」，原先看中當地港人多，到處有港式茶餐廳、小菜館和酒樓，在飲食方面不致於太難適應。其次是Reading交通方便，市內有巴士往來大部分地區，乘搭火車前往倫敦亦非常快捷。所以，當他決定暫時回流之際，沒有想過放售物業，而是選擇出租，留待將來作「退休」之用。

 

Crossrail橫貫倫敦東西部

事實上，Reading近年深受香港人歡迎，成為最多港人移居的三甲城鎮，究竟這個地方有甚麼吸引力﹖我不會單純以「好住」來形容，需知一個地方能夠同時吸引倫敦人和香港人聚居，必然在多方面都有過人之處。

Reading位於倫敦以西，是Crossrail的其中一個總站，來往Reading和倫敦Paddington的路段在2019年已經開始運作，車程只需23分鐘。預計年內開放的Crossrail全線雙邊終點站，通車後由Reading一線直達希斯路機場、倫敦市中心Bond Street及金融中心Canary Wharf，屆時整個交通網絡將更為便利。

鐵路以外，途經Reading的M4高速公路亦帶動了地區發展，因M4直達希斯路機場，不少國際科技公司為求便利，都選擇Reading作為基地，當中包括大家熟悉的Microsoft、Oracle、Nokia等知名科技產業巨頭，因此Reading被稱為「英國矽谷」，又被當地傳媒選為英國最佳的工作及生活地區。

 

生活便利媲美倫敦

根據全球資料庫網站Numbeo早前發表的數據，以租金、水電煤、交通費、娛樂開支、飲食費等作為指標，英國生活指數最高的城市是倫敦，而Reading排名第七，生活指數比倫敦低10.83%；如今隨着通脹升至四十年新高，當中的差距拉得更大。Reading現時全新上車盤約32萬英鎊起，租金回報約4.5厘，比起倫敦樓成本低、回報高，最重要的是兩地生活質素相差不遠！

人生在世，實在有太多意料之外的驚和喜，買一層英國樓，原先可能自用，怎料機會突然出現，單位暫時用不着，也可作為投資工具，萬一將來有需要，又再次成為避風港。

Reading目前正有新盤開售，而英鎊又屢創新低，兌港元跌至9.2水平，匯率低迷遇上超級筍盤，絕對是可遇不可求的最佳組合，若果錯失今次黃金機會，可能是未來的一大遺憾！