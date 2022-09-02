樓盤點睛：馬來西亞吉隆坡、英國倫敦樓盤推介

Lucentia Residences坐落吉隆坡最繁華的黃金地段城中城Bukit Bintang City Centre （BBCC武吉免登城中城）。毗鄰吉隆坡時代廣場Berjaya Times Square、TRX金融區、雙子塔及吉隆坡塔，位置得天獨厚。

Presented by：WAW Creation

整個項目由馬來西亞城市發展局UDA、上市發展商EcoWorld、以及公積金局EPF聯合開發，佔地接近8萬平方米，項目位於地鐵上蓋，MRT、LRT、Monorail三線匯聚貫通全城。BBCC匯聚了日本著名發展商三井集團打造的頂尖購物中心、Sony Music旗下的Zepp Hall大型演唱會場館，是一項集甲級寫字樓、高級住宅、星級酒店、零售、娛樂與生活等多種城市核心功能於一身的大型綜合項目。

Lucentia Residences是BBCC綜合式大型發展項目內的首個豪華住宅項目，由兩棟分別樓高47層及35層可相連互通的樓體組成，屋苑會所更設無邊際泳池，城市天際線與池畔融為一體。

項目屬現樓，於今年第二季至第三季落成，提供兩房單位，面積由654至859平方呎，其中2房「現樓」實呎859連車位，僅售港幣250萬元起，可承造五成按揭。

此外，馬來西亞第二家園計劃已經重新開啟，新政策要求簡易，只要年滿50歲加港幣27萬存款，即可申請。

Lucentia Residences

地址：No. 2, Jalan Hang Tuah, Pudu, 55100 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

發展商：城市發展局UDA、EcoWorld及公積金局EPF

戶型：2房

室內面積：654-859平方呎

售價：港幣200萬元起

落成日期：現樓（2022年第二至三季）

代理：FMI至匯投資

吉隆坡豪宅及第二家園計劃展銷會及講座

日期：9月3日及4日（周六及周日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店3樓

展銷會時間：上午11時至下午6時

講座時間：下午3時

登記及查詢：3758 2969 / 5611 8401（WhatApps）

英國倫敦 Eastman Village 位處Harrow 入場費由312,000英鎊起

據英國Rightmove 透露，倫敦的平均房價已超過 650,000 英鎊，現在買家有機會以 312,000 英鎊的價格購買 Barratt London 的 Eastman Village 住宅單位。發展商已委託仲量聯行為香港的牽頭地產代理。

Eastman Village是在前柯達膠卷廠佔地 55 英畝的場地上，開發的一個新住宅項目，是哈羅Harrow耗資 17.5 億英鎊區域重建的一部分。項目擁有豐富的社區設施，包括商業空間和休閒中心。步行 15 分鐘即可到達 Harrow & Wealdstone 車站的新行人道和單車徑網絡，經Bakerloo 線地鐵可在半小時內到倫敦Paddington，經London Overground 和火車不到 20 分鐘直達Euston。

Newman Apartments 是 Eastman Village 的最新一期項目，也是項目最高的建築之一，以經典的佈局設計，可俯瞰庭院花園和首都天際線景色。設有27 套一房、兩房和三房單位，售價由359,000 英鎊起，預計於 2023 年夏季完工。

Emerson Apartments提出的創新SMRT概念，專為緩解倫敦樓市的壓力而設計。一房和兩房單位配有帶內置衣櫃的雙人臥室、開放式廚房/用餐區、隱藏家電的美觀實用櫥櫃、私人陽台或露台，以及三英畝的美麗綠色風光和中央景觀廣場。單位售價由312,000英鎊起。

Newman & Emerson Apartments, Eastman Village

地址：Harrow View, Harrow, Middlesex, HA1 4TY

發展商：Barratt Homes

住宅數目：Newman（27 私人住宅）

Emerson（123 私人住宅）

間隔：1 至3 房單位

售價：312,000英鎊起

落成日期：2023 年上半年

查詢：9727 7731（Joseph Au）

電郵：Joseph.Au@barratthomeshk.com