市場信息：英國劍橋、曼徹斯特、倫敦、東倫敦、伯明翰、澳洲悉尼、加拿大多倫多、新加坡物業

時間：第1場：中午12時至下午2時（英文）
第2場：下午2時至下午4時（廣東話）
第3場：下午4時至6時（廣東話）
地點：香港銅鑼灣怡和街88號香港富豪酒店地庫2樓
主辦：Golden Emperor
查詢：3956 5122 / 9601 8356
曼徹斯特One Victoria 展銷會及免費講座
日期：9月3及4日（周六及周日）
時間：上午11時至下午6時
地點：香港銅鑼灣柏寧酒店26樓Canvas 5
主辦：CK創紀環球
查詢、登記及預約：6816 1633 / 9730 2880
英國Reading 藍籌屋苑展銷會及講座
日期：9月3及4日（周六及周日）
時間：上午11時至下午6時
地點：九龍尖沙咀喜來登酒店3樓
免費講座：中午12時
主辦：FMI 至匯投資
查詢：3758 2969 / WhatsApp 5611 8401
倫敦物業展銷會：The Bellamy
日期：9月3日及4日（周六及周日）
時間：上午11時至下午6時
地點：香港文華東方酒店2樓皇后像廳及歷山大廳
講座：中午12時及3時（廣東話）
主辦：香港仲量聯行國際住宅部
查詢：3759 0909
悉尼「買地起屋」展銷會
日期：9月3及4日（周六及周日）
時間：上午11時至下午7時
地點：九龍尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）
展會即時連線–悉尼「買地起屋」實況及投資講座
日期：9月3及4日（周六及周日）
時間：下午2時半（每日一場）
主講（澳洲）：超過30年澳洲物業投資經驗的前國際發展商高層Edmond
主講（香港）：Ray White 銷售總監 Felix
主辦：Ray White Hong Kong
查詢：2376 1088
悉尼全新低密度住宅展銷會
日期：9月3日（周六）
時間：上午11時至下午6時
地點：九龍美麗華酒店3樓會議廳4、6、7
悉尼住宅極低首期教學講座
時間：下午2時
主辦：利安環球
查詢：3689 9122
加拿大多倫多市中心豪華住宅Queen Church展銷會
日期：9月1日至9月11日
時間：中午12時至下午6時
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室
活動時間：下午2時
實體講座：9月3日——加拿大慳稅秘笈
9月4日——加拿大按揭全攻略
主辦：中原（海外）
查詢或報名：6418 8771
新加坡中原地產介紹第9區熱賣豪宅Haus on Handy
日期：9月2日至11日
時間：周一至周五（上午10時至下午6時）
地點：九龍尖沙咀金馬倫道33號8樓全層
時間：周六、日及公眾假期（中午12時至下午6時）
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室
主辦：中原（海外）
查詢或報名：8300 0295 / WhatsApp5933 0622（必須預約）
伯明翰置業好推介Affinity Living Lancaster Wharf
日期：9月3及4日（周六及周日）
時間：中午12時至下午6時
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室
主辦：中原（海外）
查詢或報名：6418 8771
東倫敦新興置業地段 帶您了解投資優勢
日期：9月3及4日（周六及周日）
時間：中午12時至下午6時
地點：九龍尖沙咀金馬倫道33號8樓全層
活動內容：資深英國專員分享東倫敦置業推介及BNO簽證申請懶人包
主辦：中原（海外）
查詢或報名：8202 8986 / 6298 9271
曼徹斯特投資機遇講座
日期：9月3及4日（周六及周日）
時間：下午2時30分
地點：九龍尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓
主辦：Sakura Global Property Ltd.
查詢：51330626
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。