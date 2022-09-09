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專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：英國Bristol、悉尼Chatswood、加拿大多倫多、新加坡第9區

英國Bristol洋房別墅展銷會及講座

日期：9月10日及11日（周六及周日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港中環文華東方酒店1樓

主辦：FMI至匯投資

查詢：3758 2969 / WhatsApp 5611 8401

悉尼Chatswood 矜罕府邸優先預購會

日期：9月13日（周二）

時間：下午2時至9時

地點：九龍尖沙咀星光行16樓1633室

The Balmoral Display Gallery免費講座：悉尼Chatswood投資攻略

時間：下午2時至9時

主講（香港）：Ray White 銷售總監Felix

講座（展會現場直播買地起屋項目）

時間：下午7時半

主辦：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

英國物業買賣須知講座

日期：9月13日（周二）

時間：晚上8時

地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓全層

講者：英國執業律師Hoyee Chan及英國物業專家Fanny Chan

利物浦最具潛力投資盤講座

時間：晚上8時

主辦：利安環球

查詢：3689 9122

英國置業靚區推介屈福特VS伯明翰

日期：9月10及11日（周六及周日）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室

活動內容：一對一諮詢（須預約）

主辦：中原（海外）

查詢及預約：6418 8771

加拿大多倫多市中心豪華住宅

Queen Church展銷會

日期：9月10日至9月11日

時間：中午12時至下午6時

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室

活動時間：下午2時

實體講座：9月10日——加拿大稅務資訊大公開

9月11日——多倫多物業按揭詳解

主辦：中原（海外）

查詢或報名：6418 8771

新加坡中原地產介紹

第9區熱賣豪宅Haus on Handy

日期：9月10日至11日

時間：中午12時至下午6時

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室

主辦：中原（海外）

查詢或報名：8300 0295 / WhatsApp 5933 0622

（必須預約）

 

英國置業靚區推介屈福特VS伯明翰

日期：9月10及11日（周六及周日）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室

主辦：中原（海外）

查詢或報名：6418 8771

註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資

料，可電郵至worldpp@mingpao.com。