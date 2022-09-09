樓盤點睛：英國倫敦樓盤推介

Presented by：WAW Creation

Riverscape位於泰晤士河河畔的黃金地段，居民可步行到倫敦城市機場，也可乘搭Uber Boat暢遊多個景點。在Royal Wharf社區內有一系列針對家庭需要的完善教育設施，亦可享用全科醫生和牙醫診所、酒吧與農墟 等配套。

Riverscape共設10座樓高8至16層不等的建築，居民可坐享一系列豐富會所設施，例如24小時禮賓服務、專屬的項目管理團隊，亦可使用住戶專用的應用程式，一鍵管理生活所需。項目的The Sky Lounge位於Deanston大樓頂層，提供共享工作空間、私人用餐及宴會地方。住戶將可獲得Royal Wharf 的The Clubhouse會籍，享受各式各樣的設施， 包括25 米長游泳池、水療池、桑拿浴室、按摩浴缸及具有先進設備的健身室。

仲量聯行研究部報告顯示，於2012至2021年間，76%的伊利沙伯沿綫地段之 平均樓價均升超過同區水平，Custom House站一帶的樓價更是位列沿綫第三高，反映Riverscape具有升值潛力。

Riverscape, The Leslie

地址：London E16

發展商：Ballymore 及Olxey

住宅數目：42伙

面積：551至963 平方呎

間隔：1至3房

售價：420,000英鎊起

代理：仲量聯行

落成日期：2023年第4季至2024年首季

香港展銷會

日期：9月17及18日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

研討會：下午3時

地點：香港文華東方酒店2樓維多利亞廳

查詢：3759 0909

GREENWICH PENINSULA–PENINSULA GARDENS Zone 2新盤城市與河濱生活交融

位處倫敦Zone 2 的Greenwich Peninsula被視為倫敦最具發展潛力新社區，其特色之一是三面被1.6英里長的泰晤士河環繞，並坐擁48英畝公共空間及全新生活設施。由於集藝術、文化、購物、戶外空間、佳餚美食於一身， 其「設計區（TheDesign District） 」更被TIME 雜誌評為「World'sGreatest Places 」之一。

GREENWICH PENINSULA–PENINSULA GARDENS是區內全新發展項目，交通便利，區內有6種不同交通工具可供選擇，包括Jubilee Line、DLR、Crossrail、Thames Clipper、Emirates Cable Car及巴士；而透過鐵路系統，只需2分鐘可到Canary Wharf、8分鐘直達London Bridge，17分鐘到達Bond Street。此外，這裏的校網亦相當吸引，10間國際級的大學及430間學校都在45分鐘車程內。

是次發展商推出的「The Beacon 」大部份單位，都可享優美河景，並提供有開放式、一房、兩房的選擇。按照價單，開放式由365,000英鎊起，一房由450,000英鎊起，至於兩房則由597,500英鎊起；除了個別單位，絕大部分單位都附有露台。

GREENWICH PENINSULA–PENINSULA GARDENS

地址：2 Cutter Lane, Greenwich Peninsula, SE10 OPB London

發展商：Knight Dragon

「The Beacon 」在售面積：434-813平方呎

戶型：開放式、一房、兩房

產權：999年（2004年6月27日起計）

售價：365,000英鎊起

代理：L2 International

「體現城市與河濱之生活交融」展銷會

日期：9月17日-18日（周六至日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港中環文華東方酒店2樓

皇后像廳及歷山廳

查詢：6286 4657

info.hk@L2international.com