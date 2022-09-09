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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：英鎊「9算」 Apartment上車易

去年初，我們首次代理英國洋房別墅項目，銷情之熱烈超出預期，短短數日內賣出十多間，令我們決心引入更多屋苑式管理的洋房來港銷售，為香港買家帶來新選擇。此後，我們介紹了很多倫敦近郊物業及周邊的Home Counties，這些地區擁有「通勤城市」的優勢，前往倫敦只需數十分鐘車程，樓價低而生活質素高，引發一輪英國買屋潮。

很多人問我為甚麼能預知市場需要，不但成為香港代理英國屋的第一人，而且在往後一年成功張羅不同地區的優質盤，成為全港最多英國洋房別墅盤在手的代理。如果你以為一切只是偶然加上運氣，未免太過看輕海外物業代理的專業知識和市場觸覺。

 

Presented by：WAW Creation

開創英國買屋潮

我賣英國樓二十年，見證英國地產市場的變化，以往香港人買英國樓多為投資，買家着重價錢、地點、回報，首選必然是倫敦、曼徹斯特市內的上車盤。去年英政府實施BNO 5+1方案，當時我預料將有大批合資格港人移英，而這批港人跟以往的投資者不同，他們大部分帶同家人移居，打算在英國展開新生活。如果要融入英國生活，住house才是真正的主流。

倫敦周邊的熱門住宅區，如Surrey、Hertfordshire、Kent、Oxfordshire、Cambridgeshire、Hampshire等地的新盤，在過去一年半裏，經我們帶來港展銷的洋房別墅項目至少有數十個，其中不少客戶已收樓，在當地安居樂業，或順利出租物業，每月穩袋租金。

英國買屋潮還會持續嗎﹖

我相信會，香港人往外跑的趨勢未止，一家人初到英國落腳，在生活上還未適應，擁有自己的安樂窩絕對能提升安全感。

 

投資者平價入市

在我看來，投資也有周期，就像時裝潮流一樣，當一件產品受到市場追捧，人人爭相爆買，滿足了個人欲望或需要時，又會尋求另一樣產品。最近我們發覺查詢英國apartment的客人數量漸漸回升，我相信有兩大原因：一，英鎊下跌，吸引投資者回歸英國市場。雖然英國加息，但租金同樣增加，現時在倫敦或周邊城市，出租物業非常渴市，幾乎一放租即租出，加上英國樓具有快速升值的能力，投資者自然懂得計算。

二，香港人才流失，不少大機構為留人出盡法寶，部分有移英打算的港人決定押後移民計劃多賺幾年錢，但見當地物業不斷升值，於是趁英鎊「低水」入市，先出租後自用，這些客人未必會買洋房別墅，大多會考慮較易管理的apartment。

那麼，現今的投資者跟以往的投資者有分別嗎﹖

當然有，以往大部分買家都集中倫敦市場，但經歷了這兩年，大家對英國地區都很熟悉，倫敦固然仍有大批鐵粉，但一些預算不高的投資者，開始留意倫敦周邊地區的apartment。這些地區並非「山旮旯」，只是過往以用家為主，例如極受港人歡迎的Reading，是Crossrail其中一個總站，交通方便，前往倫敦車程只需廿多分鐘，加上近年獲多間科技企業進駐，有「英國矽谷」之稱。在Reading買house，入場價大約四、五十萬英鎊，至於apartment，三十多萬英鎊有交易，更可承造最高七成半按揭，為投資者提供入市好時機！