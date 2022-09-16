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專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：澳洲悉尼、黃金海岸、英國倫敦GREENWICH、Reading、泰國曼谷物業

悉尼超靚區St Leonards 低密度住宅展銷會

 

日期：9月17日及18日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：下午2時

地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓全層

代理：利安環球

網上登記：https://www.rae-on.com/event/20220917-sydney-northcote-collective/

 

 

英國版九龍塘 NW9 Barnet

 

日期：9月17日及18日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 九樓 901 室

代理：中原（海外）

查詢及預約：6418 8771

 

 

澳洲黃金海岸投資筍盤！

 

日期：9月17日及18日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

地點：銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 九樓 901 室

代理：中原（海外）

查詢及預約：6418 8771 / 8208 8268

 

 

泰國曼谷物業展銷會

 

日期：9月17日及18日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場15樓1503室

代理：SQM咫尺環球

登記預訂：9696 0081 / 9696 0082（Whatsapp）

Email：rsvp@sqm.com.hk

 

 

移民澳洲住邊好——聯排別墅特輯

 

日期：9月17日及18日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

講座：下午3時

地點：九龍尖沙咀星光行10樓1022室（The Coogee Display Gallery）

代理：Ray White Hongkong

預約查詢：2376 1088

 

 

倫敦GREENWICH PENINSULA展銷會

 

日期：9月17日及18日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港中環文華東方酒店2樓皇后像廳及歷山廳

代理：L2 INTERNATIONAL

查詢：3653 7103 / 6286 4657（Whatsapp）

Email：info.hk@L2international.com

 

 

全港唯一最齊劍橋樓盤展銷會

 

日期：9月17日及18日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓

代理：GOLDEN EMPEROR

查詢：9601 8356（Whatsapp）

網上登記：https://goldenemperor.wufoo.com/forms/qbgzymc0jcl7wd/

 

 

英國Reading 藍籌屋苑展銷會及講座

 

日期：9月17日及18日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：中午12時，下午3時

地點：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓

代理：FMI至匯投資

查詢：3758 2969 / 5611 8401（Whatsapp）

 

註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com