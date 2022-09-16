市場信息：澳洲悉尼、黃金海岸、英國倫敦GREENWICH、Reading、泰國曼谷物業

悉尼超靚區St Leonards 低密度住宅展銷會
地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓全層
網上登記：https://www.rae-on.com/event/20220917-sydney-northcote-collective/
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 九樓 901 室
地點：銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 九樓 901 室
查詢及預約：6418 8771 / 8208 8268
地點：香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場15樓1503室
登記預訂：9696 0081 / 9696 0082（Whatsapp）
Email：rsvp@sqm.com.hk
地點：九龍尖沙咀星光行10樓1022室（The Coogee Display Gallery）
代理：Ray White Hongkong
地點：香港中環文華東方酒店2樓皇后像廳及歷山廳
查詢：3653 7103 / 6286 4657（Whatsapp）
Email：info.hk@L2international.com
地點：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓
查詢：9601 8356（Whatsapp）
網上登記：https://goldenemperor.wufoo.com/forms/qbgzymc0jcl7wd/
地點：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓
查詢：3758 2969 / 5611 8401（Whatsapp）
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。