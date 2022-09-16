moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>海外置業錦囊

澳洲「買地起屋」 自製「夢想家園」

很多人盼望找到夢想家園，然而走遍無數樓盤都找不到心中理想，有否想過可以自己「買地起屋」？香港寸金尺土，買地起屋可謂「天方夜譚」，但在澳洲卻是常見做法，土地價格更是一般家庭可以負擔得起，而且土地是永久業權，可以傳承給後代。現時在澳洲悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德、珀斯、黃金海岸等城市均有土地可供選擇。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

 

 

「買地起屋」靈活程度高，可因應個人喜好及預算，選擇合適的地皮及戶型，建造心儀的獨立屋。建築商一般會提供3房或以上的獨立屋設計方案，包括單層、雙層或法式大宅的戶型，有不同的室內設計選擇，並會連花園及玄關。至於有蓋車庫及套廁數量，就要視乎地皮及設計方案而定，買家也可以在基本設計方案上作出調整。「買地起屋」還有另一好處，就是將來需要改動空間「拆卸重建」，亦無需補地價，自由度相當高，所以一直深受當地人歡迎。

 

「城鎮式」屋苑規模 交通便利配套足

別以為買地起屋會是「山旮旯」配套不足的地方，Ray White物色的「買地起屋」方案，都是以市區地段的屋苑或城鎮式發展項目為主，並以地區發展為藍圖，一般有全新火車站、購物中心、住宅、零售、餐廳、學校及商業區等設施。以墨爾本西的「買地起屋」屋苑為例，該區發展已包括全新的Westfield購物中心。而且地點就近市區，前往CBD只需20分鐘車程，非常方便。有些項目更擁有罕見的私人水上樂園、商業區及運動場等。由於發展藍圖規模大，通常會分期推售土地，每次限量數幅至十多幅不等。而建屋時間則由收地起計算，建築商一般可在6至9個月完成，相當快捷。

Ray White與每個州份的著名建築商有多年合作經驗，建築選料上乘，室內設計亦極盡細致，貼心照顧香港人生活細節。而且單位間隔方正實用，配套港人夢寐以求的私人車庫及花園等設施，可搭建出最合心意的專屬家居。

 

 

「買地起屋」室內空間部份特點：

‧連大部份家電（例如爐頭、焗爐、洗碗機、抽油煙機等）

‧房間連入牆衣櫃，主人房可設有衣帽間

‧走廊位較闊，樓底較高，買家更可因應需求加購更高的樓底

‧根據房間面積，設有一定寬闊要求的窗戶，大多數連窗簾

售價：50萬澳幣起（單層 3房獨立屋連前後花園及車庫）

購買及建築流程：可參考 https://www.raywhitehk.com/house-and-land/