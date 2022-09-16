澳洲「買地起屋」 自製「夢想家園」

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

「買地起屋」靈活程度高，可因應個人喜好及預算，選擇合適的地皮及戶型，建造心儀的獨立屋。建築商一般會提供3房或以上的獨立屋設計方案，包括單層、雙層或法式大宅的戶型，有不同的室內設計選擇，並會連花園及玄關。至於有蓋車庫及套廁數量，就要視乎地皮及設計方案而定，買家也可以在基本設計方案上作出調整。「買地起屋」還有另一好處，就是將來需要改動空間「拆卸重建」，亦無需補地價，自由度相當高，所以一直深受當地人歡迎。

「城鎮式」屋苑規模 交通便利配套足

別以為買地起屋會是「山旮旯」配套不足的地方，Ray White物色的「買地起屋」方案，都是以市區地段的屋苑或城鎮式發展項目為主，並以地區發展為藍圖，一般有全新火車站、購物中心、住宅、零售、餐廳、學校及商業區等設施。以墨爾本西的「買地起屋」屋苑為例，該區發展已包括全新的Westfield購物中心。而且地點就近市區，前往CBD只需20分鐘車程，非常方便。有些項目更擁有罕見的私人水上樂園、商業區及運動場等。由於發展藍圖規模大，通常會分期推售土地，每次限量數幅至十多幅不等。而建屋時間則由收地起計算，建築商一般可在6至9個月完成，相當快捷。

Ray White與每個州份的著名建築商有多年合作經驗，建築選料上乘，室內設計亦極盡細致，貼心照顧香港人生活細節。而且單位間隔方正實用，配套港人夢寐以求的私人車庫及花園等設施，可搭建出最合心意的專屬家居。

「買地起屋」室內空間部份特點：

‧連大部份家電（例如爐頭、焗爐、洗碗機、抽油煙機等）

‧房間連入牆衣櫃，主人房可設有衣帽間

‧走廊位較闊，樓底較高，買家更可因應需求加購更高的樓底

‧根據房間面積，設有一定寬闊要求的窗戶，大多數連窗簾

售價：50萬澳幣起（單層 3房獨立屋連前後花園及車庫）

購買及建築流程：可參考 https://www.raywhitehk.com/house-and-land/