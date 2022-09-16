翔勝視野：逆市投資大法 Reading穩賺回報

在我看來，任何市況下都有投資的需要，尤其在通脹加劇下，將錢放在銀行，儲錢速度一定不及通脹快，何不趁機搵筍貨，尋找回報穩定的藍籌投資項目？

投資者要跟大環境走，現時能源價格飆升，通脹高企，這些事我們控制不來；如果你想投資或置業，沒有必要呆等。你永遠不會知道等待是否可以換來心目中的理想結果！

大環境不明朗，我們可以做的是小心選擇，只要確定銀包有錢，入市未嘗不可，惟一需要做的是事前做足功課，找對國家。

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倫敦外圍樓價升一成

我一直看好英國地產市場，不僅因為近年港人移民急增，事實上，早在BNO移民政策出台前，我已花了十多年時間研究英國房地產。英國市場從來不限於香港，而是備受世界投資者注目，即使最近受通脹和加息影響，根據全英房屋貸款協會（Nationwide Building Society, NBS）的最新數據，八月份英國平均樓價27.4萬鎊，按年上升一成，仍高於市場預期。值得留意的是，倫敦Zone 1的樓價自2016年脫歐以來已下跌一成，但英國其他地區的樓價卻大幅上升，Zone 2升2%，Zone 3升8%。至於倫敦外圍地區的平均樓價，自脫歐以來已上升28%，Reading、St Albans、Woking等城市的最新平均樓價約43.4萬英鎊，按年上升10%。

倫敦外圍是我近年重點推介之地，不論當地人或移民人士都愈來愈喜歡在距離倫敦不遠的郊區置業，看NBS的數據，足以證明我們當初的預測完全正確。這兩年經我們在Berkshire、Hertfordshire、Surrey、Hampshire等地入市的客戶可謂大贏家，不但飲了頭啖湯，而且這啖湯長飲長有，物業在未來仍有升值空間。

小型上車盤韌性強

英國經濟不景是事實，但住宅短缺亦是事實，投資者可以做的是找對時機，當利息增加，發展商自然變得保守，開價不敢太進取，買家就有機會趁低吸納優質盤。如果在十年八年前，有人叫你買Reading樓花，你可能以為是騙局，但如今Reading新盤的搶手程度會嚇你一跳。這個被英國傳媒評為英國最佳工作及生活的地區，距離倫敦不足半小時車程，交通網絡完善，除了經M4高速公路前往倫敦，以Reading為終點站的Crossrail落成後，將一綫直達希斯路機場、倫敦市中心Bond St，以及金融中心Canary Wharf和Liverpool St。Reading近年更得到世界科技巨頭Microsoft、Oracle的青睞，搖身一變成為「英國矽谷」，當地物業身價自然倍增。

我們在過去兩年推售不少Reading洋房別墅項目，買家以自用居多，預料在英國經濟受壓下，Reading上車盤，尤其flat的需求會大增。為甚麼會是flat﹖當經濟放緩，樓價低而流動性高的分層單位是較為穩健的投資項目。以Reading小型單位為例，入場價約31.65萬鎊，預計回報高達4.9%，而且教人放心的是，現時在Reading根本沒有租不出的樓。

很多人誤以為投資就是搵快錢或賺大錢，其實透過置業穩定合理地賺取回報，已經是一項成功的投資。