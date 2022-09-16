樓盤點睛：英國伯明翰樓盤推介

市中心河畔住宅 鄰近CBD及大學

英國第二大城市伯明翰被譽為歐洲最年輕城市，其35歲以下人口佔比高達75%，亦是英國除倫敦外最大的城市經濟體，同時亦是英國教育重城，坐擁5所英國名校。作為英國快速發展經濟的城市，公認可提供愜意生活方式，不單擁有全英最多的米芝蓮餐廳，即使綠地公園面積亦僅次於巴黎。

Presented by：WAW Creation

Affinity Living Lancaster Wharf發展商是Select Property Group （英國尚選地產集團），這個項目亦是其進駐伯明翰的首個項目，屬於其連鎖品牌Affinity Living作品，以高檔見稱，並提供便利的設施和生活配套。

項目所處位置相當便利，步行10分鐘便是伯明翰Snowhill Station，而前往阿斯頓大學亦只需步行12分鐘，前往商業街Colmore Row亦只需步行13分鐘；即使前往BCUIC也不過是14分鐘的步行時間。至於醫療方面，前往伯明翰市醫院只需10分鐘車程，前往日落公園亦只需11分鐘車程。

發展商同時亦為住客提供多項生活設施，包括停車場、咖啡吧、屋頂露台、河濱花園庭院、健身房、影音室及共享辦公空間等。

Affinity Living Lancaster Wharf

地址：Princip Street, Birmingham. B4

發展商：Select Property Group（英國尚選地產集團）

總計：266套公寓，132個1房及134個2房單位

售價：22.9萬英鎊起

預計完成日期：2024年第二季

租賃權：990年

英國伯明翰市中心物業展銷會

日期：9月17日（周六）

時間：下午3時

地址：香港灣仔謝斐道303號KONNECT 18樓

主辦：CK Global 創紀環球

查詣及預約：6816 1633