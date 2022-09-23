遠東發展推售英國曼徹斯特項目 供應短缺 建議買家趁低匯率入市

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

遠東發展在10年前進入英國市場，首個發展項目是坐落在倫敦的帝盛酒店，隨後團隊在英國發展一些具有酒店、住宅及零售元素的綜合性項目，並在7年前拓展曼徹斯特市場，與當地政府簽署合作協議，協助解決曼徹斯特的住屋短缺問題。孔祥達坦言，曼徹斯特發展非常迅速，人口增長理想；同時有BBC英國廣播公司及Amazon等多家大型企業進駐，經濟活力良好，並擁有國際知名的曼徹斯特大學，憑藉其科研實力亦產生很多新企業。當地還有世界級球會，每年暑假吸引世界各地的小朋友前來學習足球，具有國際魅力。在交通方面，只需兩小時火車已可到達倫敦，並有國際機場的航班直飛香港，因此十分喜歡曼徹斯特這個市場。

建築成本增 預期樓價上升

遠東發展是香港發展商，今次與曼徹斯特政府攜手合作，在當地興建大型住宅項目。孔祥達認為，香港的發展商在興建高樓大廈方面更有優勢，興建速度快，可更好利用土地資源，有助解決當地住屋問題。而遠東發展亦經常開發大型項目，為住客提供健身室等會所設施，而這些設施已愈來愈受英國人歡迎。

面對市況不明，利息及匯率浮動。孔祥達認為，現在英鎊匯率低水，對港人而言是良好時機，可用港幣以較低匯率價格購買英國的資產物業。儘管現時利息上升，但英鎊匯率已下跌一成多，因此以香港收入申請英國物業按揭，供樓負擔也會減少。另外，曼徹斯特樓價低及出租回報高，相對倫敦更具升值潛力。以遠東發展的項目Meadowside為例，租金回報可達5.5%。從投資角度考慮，曼徹斯特是理想選擇。

受疫情影響，運輸及建築成本持續上漲。孔祥達不諱言，建築成本已上升約一成，預期發展商成本將會增加，並會在樓價反映。而受疫情及通脹問題影響，亦見有很多項目停止，預料新供應減少將會影響供求平衡，導致樓價及租金有上升壓力，也因此現正是適合的置業時機。

新盤毗鄰公園 10分鐘到市中心

由遠東發展與曼徹斯特市政府攜手合作的大型活化項目Victoria North，佔地155公頃土地。整個計劃的投資金額達到10億英鎊，將興建15,000個住宅單位，提供交通接駁、學校、醫療中心、公園、商舖及餐廳等，發展成可容納超過4萬名居民的全新社區。

Crown View擁優越景觀及設施

New city park是Victoria North的核心地段及起始點，當中的Victoria riverside是最接近曼徹斯特市中心的地標住宅項目，距離僅10分鐘步程。項目更毗鄰規劃翻新的St Catherine's Wood公園，為居民締造優雅的居住環境。全新一期Crown View住宅項目現正推出，將於本周末在香港、新加坡及英國同步發售。

該項目代理第一國際物業銷售主管陳啟泰指出，Victoria Riverside共有三幢大廈，當中一幢已出售作為出租用途，另一幢樓高26層的住宅物業亦已售出八成單位。今次推售的Crown View是項目之中最高及最矚目的一幢，設有一至三房單位選擇，開則闊落，兩房單位可享雙景觀。他更透露，現在推出是首張價單及樓花項目，價錢最為優惠，展銷會期間亦會有驚喜優惠。

Crown View位於Victoria Riverside最前端，樓高37層，城市天際線美景一覽無遺。項目提供275個1房、2房及3房住宅單位，設有4,500平方呎的專屬私人設施，包括共享工作空間、酒吧、休息室、健身室、瑜伽室、私人餐廳等，也可在私人平台花園Crown Garden享愜意空間。

市中心交通及購物設施豐富

陳啟泰指，項目鄰近的NOMA商業區，是英國西北及曼徹斯特最大的商業區，建有許多甲級寫字樓，包括業務涵蓋銀行、保險、超級市場的英國上市公司co-op，也有Amazon在曼徹斯特的總部，將會成為當地主要的辦公地區。

項目緊靠繁華的曼徹斯特市中心，步行8分鐘即達Manchester Victoria火車站及輕軌站，方便穿梭至倫敦及英國不同城市，到曼徹斯特機場亦只需約26分鐘車程，非常方便。此外，市中心的餐飲、娛樂及購物選擇豐富，信步即達曼徹斯特最大的購物中心Arndale Centre，設有240多家知名零售店及餐廳；亦有以古董店、時尚酒吧及唱片店而聞名的Northern Quarter，以及高級百貨公司Selfridges及Harvey Nichols等。

曼徹斯特樓價持續增長，陳啟泰引用多個數據預測，曼徹斯特樓價到2026年會有24.3%增長。而現時新房供應短缺18%，當地還有五間大學超過10萬名大學生帶來住屋需求。預期現正推售的Crown View項目在落成時，隨着樓價及租金上升，屆時租金回報會更為樂觀。

Crown View, Victoria Riverside

地址：Dantzic Street, Manchester M4

發展商：遠東發展

住宅數目：275個

單位間隔：1房、2房及3房

單位售價：245,000英鎊起

預計落成日期：2025年第1季

香港展銷會

日期：9月24及25日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港文華東方酒店2樓維多利亞廳

代理：第一國際物業

查詢：9281 5258

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

查詢：2842 4472