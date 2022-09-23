地監局語：購買境外物業 先考慮五大考究要點（續）

接下來，我們繼續為大家講述餘下兩點，相信亦是最多人關注，分別是融資安排和投資回報。

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融資安排

考究完上期文章提及的準備工作後，來到第四步便要考慮如何付款。由於購買物業涉及大筆金額，而不同地區的法規與本港有所不同，市民不應把在香港置業的經驗和心態，直接套用到外地置業的流程上。

消費者需要留意當地財務機構對境外買家申請按揭的要求、限制及相關法例。另外，有關融資安排，即買家在付款前須注意發展商的指定付款方法，及相關訂金該在甚麼情況下發放給發展商，有否其他特別或隱藏收費等等，消費者都需要多加留意。

投資回報

最後，就是要考慮物業的回報。消費者或會被一些宣傳單張或廣告中提到的回報而被吸引，除了要了解清楚當地物業市場的發展前景外，大家也要考究當中的細節，例如當地政府對境外投資者或非當地居民的資金流動限制，包括外滙管制、以及物業涉及的稅制（如物業增值稅、利得稅和遺產稅）等。

此外，作為境外買家，如有計劃他日轉售物業，也要留意當中涉及的成本，如需要繳付的稅項、專業費用、代理佣金等等，以及其他相關限制，當然不可以不詳細研究當地市場的二手交投數據。

仔細分析內容真確性

至於發展商能否按承諾兌現投資回報保證，以至該保證是否受到當地法律保障，租金收入會否如宣傳一樣等等？ 消費者在接收資訊時，要仔細分析內容的真確性，特別是面對標榜保證租金回報或提供其他優惠的境外物業時，更要加倍小心細閱當中的細節，較理想的做法是諮詢當地專業人士或尋求獨立法律意見，以策萬全。

筆者再三提醒消費者，網上資訊花多眼亂，在決定購買境外物業前，除了緊記監管局的宣傳口號「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」之外，亦要記得做好功課，不應僅僅依賴中介公司或賣方所提供的文件資料便匆匆作出購買的決定。

地產代理監管局行政總裁 韓婉萍